La Hongrie s’apprête à traiter avec Sinopharm sur le vaccin contre le coronavirus

La Hongrie conclut un accord avec la société chinoise Sinopharm pour acheter ses vaccins contre le coronavirus, a-t-elle annoncé aujourd’hui.

L’accord couvrirait l’achat d’un million de doses à condition que les autorités hongroises approuvent le vaccin, a déclaré le chef de cabinet du Premier ministre Viktor Orban, Gergely Gulyás, lors d’une conférence de presse à Budapest. Il a ajouté que la Hongrie négocierait également avec la Russie sur un éventuel achat de vaccins – et a pris pour cible l’UE d’être trop lente dans ses livraisons.

Sur Facebook, le ministre hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó a également intensifié les critiques de Bruxelles aujourd’hui, qualifiant les achats de vaccins de l’UE de «scandaleusement» lents, selon Reuters.

L’UE peut fournir moins de 100 000 doses par semaine, tandis que la Hongrie pourrait vacciner 500 000 personnes par jour, a-t-il déclaré. Au rythme actuel, il faudrait 30 semaines pour vacciner les personnes les plus à risque.

La perspective que d’autres pays abandonnent les vaccins produits par la Russie et la Chine a ébranlé certains décideurs politiques de l’UE. Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a averti mercredi dans un discours du Bundestag que la Chine et la Russie interviendraient si l’UE ne pouvait pas rapidement fournir le coup à ses membres à court d’argent en Europe du Sud et de l’Est.

En ce qui concerne le vaccin russe, la Commission a déclaré que la Hongrie était libre de l’acheter, mais qu’elle devait alors accepter «l’entière responsabilité» et la responsabilité.

Le scepticisme vis-à-vis des vaccins contre le coronavirus s’est accru en Hongrie au cours de l’année écoulée et on craint que la politisation d’Orban de la question des vaccins ne fasse que renforcer ces croyances.

Jillian Deutsch et Lili Bayer ont contribué au reportage.