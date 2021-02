Le Royaume-Uni et CureVac conviennent de travailler sur des vaccins contre les variantes du coronavirus

La société allemande de biotechnologie CureVac s’associe au Royaume-Uni pour développer sa prochaine génération de vaccins contre les nouvelles variantes de coronavirus, a déclaré aujourd’hui le gouvernement britannique.

Dans le cadre de cet accord, le Royaume-Uni a obtenu 50 millions de doses de nouveaux vaccins « à livrer plus tard cette année si nécessaire ».

CureVac a déclaré que « tout candidat vaccin résultant sera fabriqué et distribué au Royaume-Uni et dans ses territoires d’outre-mer et dépendants » s’il est approuvé par les régulateurs.

«Ce nouveau partenariat fantastique signifie que nous pouvons travailler pour ajuster et déployer rapidement de nouvelles variantes de vaccins existants si nécessaire, tout en renforçant la base de fabrication de vaccins britannique dans le processus», a déclaré le secrétaire britannique aux affaires Kwasi Kwarteng dans un communiqué.

CureVac a annoncé plus tôt cette semaine qu’il faisait équipe avec le géant pharmaceutique GSK pour développer la nouvelle gamme de vaccins. Les entreprises ont déclaré espérer avoir ces nouveaux vaccins sur le marché d’ici 2022.

Le candidat vaccin original contre le coronavirus à base d’ARNm de CureVac fait toujours l’objet d’essais humains à grande échelle. L’UE a déjà un contrat avec l’entreprise pour 225 doses de son injection, avec la possibilité d’en acheter 180 millions supplémentaires.