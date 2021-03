Covid-19: le système de quarantaine obligatoire des hôtels pourrait fonctionner dans une semaine

La mise en quarantaine obligatoire pour les passagers arrivant dans l’État en provenance de plusieurs pays pourrait être opérationnelle dans la semaine suivant la signature de la législation requise.

Dimanche, le président Michael D Higgins a promulgué la loi sur la santé (amendement) 2021, qui permettra à l’État d’exiger que les passagers arrivant de 20 pays nommés avec une incidence élevée de Covid-19 soient mis en quarantaine pendant 14 jours dans un hôtel désigné.

Le contrat avec le fournisseur hôtelier qui assurera le service devrait être signé mercredi, ouvrant la voie au démarrage du système dans quelques jours.

Le complexe hôtelier City West de Dublin, que le gouvernement a loué l’année dernière comme installation d’urgence, a été mentionné comme le principal établissement désigné, mais le gouvernement ne l’a pas confirmé.

«La prochaine étape de ce processus consiste à finaliser et à signer un contrat avec un fournisseur de services. Je prévois que cela se produira sous peu », a déclaré le ministre de la Santé Stephen Donnelly.

Il a déclaré que la priorité était désormais de rendre la loi opérationnelle.

Pendant ce temps, la première ministre du Nord, Arlene Foster, a indiqué qu’elle serait disposée à ce que le Royaume-Uni fournisse au gouvernement irlandais tout excédent de vaccins Covid-19 dont il dispose. Elle a déclaré que c’était une question que le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait discuter avec le Taoiseach Micheál Martin.

Cependant, il est entendu que le gouvernement est d’avis qu’au moment où le Royaume-Uni aura des vaccins de réserve en juin ou en juillet, l’Irlande devrait également avoir un excédent. Il a été souligné que le Royaume-Uni a encore un long chemin à parcourir avant que des excédents d’approvisionnement ne soient disponibles.

Arlene Foster: Il serait bénéfique tant pour le Nord que pour la République que le programme de vaccination «évolue plus rapidement» dans le Sud. Photographie: Getty Images



Le gouvernement estime qu’en dépit des insuffisances dans les livraisons du vaccin AstraZeneca, le processus global de vaccination s’accélérera considérablement le mois prochain.

Mesure plus rapide

Mme Foster a déclaré au programme This Week de RTÉ qu’il serait bénéfique à la fois à l’Irlande du Nord et à la République que le programme de vaccination «évolue plus rapidement» dans le Sud.

Jusqu’à 40% de la population du Nord a déjà reçu au moins une dose du vaccin.

Elle espérait que le programme de vaccination de la République «accélèrerait» car il était important «que si les gens traversent la frontière et traversent la frontière, ils soient vaccinés».

Lorsqu’on lui a demandé si elle envisageait d’arrêter les personnes qui franchissent la frontière, Mme Foster a déclaré que «contrairement à la République», l’Irlande du Nord n’avait pas imposé une telle mesure.

«Nous avons essayé de persuader les gens d’être sensés et de ne pas se déplacer entre les différentes juridictions pendant les différents verrouillages.

«Nous voudrons prendre conseil auprès de nos experts médicaux sur toutes ces questions. Ce serait mon souhait et mon désir que tout le monde sur l’île d’Irlande soit vacciné le plus rapidement possible, mais malheureusement en raison de la rigidité de l’Union européenne, cela ne semble pas être le cas. »