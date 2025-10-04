Alstom Coradia iLint : le train à hydrogène qui redéfinit la mobilité ferroviaire

4.9/5 - (122 votes)

Mis en service pour la première fois en 2018, le Coradia iLint d’Alstom s’est illustré comme le premier train de passagers au monde propulsé exclusivement par une pile à combustible à hydrogène. Ce véhicule ferroviaire symbolise une avancée majeure dans l’évolution des transports régionaux, offrant une alternative propre aux trains diesel et participant activement aux efforts mondiaux de décarbonation du secteur ferroviaire. À travers ses performances, son ambition et les défis qu’il rencontre, ce train attire aujourd’hui l’attention de nombreux acteurs du rail, tant pour ses espoirs que pour les ajustements nécessaires à sa réussite commerciale.

Le Coradia iLint : principes et fonctionnement

Le principe de fonctionnement du Coradia iLint repose sur la conversion de l’hydrogène en énergie électrique via une pile à combustible embarquée. Lorsqu’il circule, ce train ne rejette que de la vapeur d’eau et de la chaleur, supprimant ainsi les émissions de CO₂ caractéristiques du diesel. Cette solution se destine surtout aux lignes non électrifiées où la conversion à l’électricité serait techniquement complexe ou trop onéreuse.

Sur le plan technique, le système comprend des réservoirs d’hydrogène stockés à bord, une pile à combustible qui transforme cet hydrogène en électricité et des batteries auxiliaires pour gérer la puissance lors des phases d’accélération ou de freinage. Le Coradia iLint revendique ainsi une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres, pouvant atteindre un niveau de performance similaire à celui des rames régionales classiques.

Déploiement en Europe et enjeux industriels

L’introduction du Coradia iLint a débuté sur plusieurs réseaux régionaux européens, principalement en Allemagne. Des contrats pilotes ont permis aux opérateurs de tester le fonctionnement quotidien du train à hydrogène dans des conditions réelles, notamment sur des itinéraires dépourvus de caténaires électriques. Avec ces essais, Alstom vise à démontrer la pertinence de l’hydrogène comme nouvelle norme pour les régions éloignées ou moins densément peuplées.

La France, l’Italie, les Pays-Bas et certaines régions scandinaves se sont aussi montrés intéressés par cette technologie innovante. Leur objectif est de réduire progressivement leur dépendance aux carburants fossiles dans le transport public local, tout en profitant de la flexibilité opérationnelle offerte par l’iLint — sans nécessité d’installer rapidement des lignes d’électrification coûteuses.

Partenariats et collaborations institutionnelles

Pour garantir l’approvisionnement et la fiabilité de l’hydrogène nécessaire, Alstom s’appuie sur divers partenariats avec des fournisseurs d’énergie et des autorités publiques. Ces alliances visent à définir les normes de sécurité, optimiser la logistique du rechargement et développer les infrastructures associées, telles que les stations de ravitaillement adaptées pour les trains de grande capacité.

Dans certains cas, des subventions nationales ou européennes encouragent l’expérimentation de solutions zéro émission sur les lignes rurales. Cela facilite la prise de risque inhérente à l’innovation industrielle de cette ampleur et accélère la transition vers des rails plus propres.

Performance environnementale et acceptation du public

Sur le terrain, le Coradia iLint s’est distingué par sa réduction des nuisances sonores et sa gestion optimisée de l’énergie, autant d’atouts plébiscités par les voyageurs quotidiens et les riverains des voies. En supprimant les vibrations et fumées associées aux moteurs diesel, il améliore significativement le confort et la qualité de l’air à proximité des gares.

Cette performance environnementale constitue un argument phare auprès des collectivités locales et des décideurs politiques, désireux d’améliorer l’image du réseau ferroviaire dans une perspective durable et responsable.

Problèmes techniques rencontrés et solutions envisagées

Divers incidents techniques et aléas opérationnels ont ponctué le parcours du Coradia iLint, en particulier lors de ses débuts commerciaux en Allemagne. Certains appareils ont souffert de dysfonctionnements liés à la gestion électronique ou à l’alimentation en hydrogène, provoquant quelques arrêts temporaires de la circulation.

Face à ces imprévus, plusieurs gestionnaires européens, dont le réseau allemand RMV, ont décidé de réintroduire temporairement des trains diesel sur leurs axes pendant que les équipes techniques travaillent à perfectionner la fiabilité du produit. Ces épisodes soulignent le besoin d’ajuster certains composants clés et de renforcer l’assistance technique fournie par le constructeur.

Bilan chiffré et perspectives d’avenir

Depuis le lancement commercial du Coradia iLint, plus de quinze unités circulent régulièrement en Europe, majoritairement sur le réseau ferré allemand. Les essais grandeur nature conduits en France, aux Pays-Bas et en Autriche ont également permis de confirmer l’intérêt industriel et politique de cette solution de mobilité ferroviaire.

Les prochaines étapes se concentreront sur l’industrialisation à grande échelle et l’extension de la gamme de produits dérivés (trains de fret, rames plus longues). Parallèlement, l’enjeu de la production d’hydrogène vert — issu de sources renouvelables — s’affirme comme la condition sine qua non pour garantir la réelle neutralité carbone du modèle.

Pays Nombre d’unités en service Prévisions d’acquisition à moyen terme Allemagne 13 +10 prévues d’ici 2025 France 2 (tests) Jusqu’à 12 envisagées Pays-Bas/Autriche Plusieurs en phase pilote Déploiement en discussion

Questions fréquentes sur le Coradia iLint d’Alstom