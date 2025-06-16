Bug géant chez SFR ce 16 juin : plus d’appels, plus de SMS, plus d’internet

5/5 - (147 votes)

les villes les plus touchées par la panne SFR : Paris, Lyon, Rennes plongées dans le silence

Ce mardi matin, grosse galère pour des milliers de Français : plus d’appels, plus de SMS, plus d’internet… Si t’étais chez SFR, t’as sûrement galéré aussi. Une panne massive a frappé le réseau un peu partout en France. Et là, panique : boulot bloqué, messages qui passent pas, et plein de monde coupé du monde.

On te raconte ce qu’il s’est vraiment passé et pourquoi tout a planté aussi fort.

Un bug géant qui a mis tout le monde en galère

Dès le réveil, certains ont capté que quelque chose clochait. Téléphone muet, SMS qui s’envoient pas, applis qui tournent dans le vide… Bref, plus rien ne marche. Et ça a duré une bonne partie de la journée.

Pas juste un petit bug local : des grandes villes comme Paris, Rennes, Marseille, Lille ont été touchées, mais aussi plein de petites communes. Les réseaux sociaux se sont enflammés direct. Et forcément, ça a foutu le bazar pour ceux qui bossent avec leur téléphone ou ont besoin d’être joignables.

Où ça a planté ? Partout (ou presque)

Rennes : pas de réseau pendant toute la matinée

pas de réseau pendant toute la matinée Rouen : black-out complet signalé

black-out complet signalé Ille-et-Vilaine : les utilisateurs se plaignent en masse

les utilisateurs se plaignent en masse Lyon, Nice, Bordeaux : des coupures puis des retours… puis re-coupures

des coupures puis des retours… puis re-coupures Petites villes : selon les endroits, soit un filet de connexion, soit plus rien du tout

Que tu sois en centre-ville ou paumé en campagne, la panne t’a peut-être touché. Les pros, les particuliers, les services de santé… tout le monde a senti passer le bug.

Pourquoi une panne pareille ?

Derrière nos téléphones, y’a toute une machinerie bien huilée. Et quand un élément important plante (genre un data center ou une antenne clé), ça peut tout désynchroniser. Là, on dirait que c’est ce qui s’est passé : une défaillance majeure qui a mis la pagaille dans les échanges de données entre les équipements.

En gros : un grain de sable dans la machine, et tout s’effondre en cascade.

Pas de réseau = pas de communication. Et quand t’as besoin d’envoyer un SMS urgent ou de passer un appel pour le taf, ça devient vite stressant. Certains ont jonglé avec le Wi-Fi pour continuer à discuter via WhatsApp ou Messenger. D’autres ont carrément ressorti le téléphone fixe ou se sont déplacés pour passer leurs messages en personne.

Ceux qui bossent dans la vente, les livraisons ou les urgences ont vécu ça comme une pause forcée. Pas toujours simple quand ton activité dépend d’un réseau stable.

Les techniciens se sont mis en branle

Dès que les premiers retours sont tombés, les équipes SFR se sont activées. Contrôle des serveurs, vérif sur place, diagnostics à distance… tout pour rétablir le réseau le plus vite possible. Mais le rétablissement s’est fait petit à petit, antenne par antenne.

SFR a communiqué sur les réseaux, mis à jour son site, mais pas toujours avec des infos hyper claires. Résultat : un flou qui a stressé pas mal d’utilisateurs.

Une seule carte SIM, un seul opérateur = grosse vulnérabilité. De plus en plus de gens s’équipent d’un deuxième abonnement ou d’une box autonome en secours. Histoire de garder une roue de secours si le réseau principal plante.

Pour les pros, ça devient carrément indispensable. Avoir deux canaux de communication peut sauver une journée de travail. Et chez toi, ça peut éviter que toute la maison soit à l’arrêt.

Et maintenant, on fait quoi ?

Cette panne SFR nous montre à quel point on est dépendants du réseau. Santé, sécurité, boulot, transports… tout passe par internet et le mobile. Quand ça saute, c’est tout un pan de la société qui bugue.

Les opérateurs ont intérêt à renforcer leur infrastructure. Toi, tu peux aussi te préparer à ce genre de galère. Parce que les coupures, ça peut revenir. Et c’est jamais au bon moment.

En résumé

Une panne SFR massive a touché la France ce mardi

Appels, SMS, internet : tout ou presque est tombé

Des villes entières sans réseau pendant des heures

Les équipes techniques ont mis plusieurs heures à tout rétablir

Pour l’avenir : mieux vaut être équipé d’un plan B

Alors, prêt à survivre à la prochaine panne ? Prévois le coup dès maintenant !