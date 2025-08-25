Coûts invisibles du télétravail : jusqu’à 100 000 € perdus chaque année en parkings inutilisés

4.7/5 - (134 votes)

Le télétravail a fait exploser les frontières du bureau classique. En 2019, seuls 4 % des actifs le pratiquaient. En 2024 ? Plus de 22 % des salariés du privé sont concernés, selon l’INSEE. En apparence, une victoire pour la flexibilité. Mais côté entreprise, un constat : l’organisation ne suit pas. Bureaux vides, ressources figées, parkings à moitié pleins… et jusqu’à 100 000 € de dépenses fantômes chaque année.

Télétravail et espaces sous-utilisés : un gouffre financier silencieux

👉 Si tu veux comprendre où ton entreprise perd de l’argent sans le savoir, comment fluidifier l’usage des espaces et réconcilier télétravail et efficacité, t’es au bon endroit.

Origines du problème : un virage rapide, une organisation à la traîne

La flexibilité du télétravail a redessiné le quotidien professionnel, mais les structures matérielles restent figées. Résultat ? Des espaces sous-exploités, coûteux et inefficaces.

Une mutation du travail mal accompagnée

Le télétravail n’est plus une exception, c’est la nouvelle norme. Pourtant, l’adaptation des bureaux, des flux ou des ressources reste souvent superficielle. Certes, quelques entreprises ont tenté le flex office. Mais très peu ont repensé l’intégralité de leur logistique — parking inclus.

D’après l’Institut de l’Épargne Immobilière et Foncière, 36 % des surfaces pourraient être économisées avec deux jours de télétravail hebdomadaires. Un chiffre vertigineux… mais encore trop peu pris au sérieux.

Le parking d’entreprise, vestige d’une ère révolue

Le plus criant ? Le parking. Aujourd’hui encore, les places sont réservées à des collaborateurs absents plusieurs jours par semaine. Résultat : des parkings à moitié vides… sauf les jours de pic, où c’est la panique.

55 % des accords d’entreprise incluent deux jours de télétravail, rappelle l’INSEE. Pourtant, la gestion des parkings reste figée, déconnectée de la réalité.

Les coûts cachés : ce que tu perds sans le savoir

1. Des places de parking inutilisées = 100 000 € évaporés

Prenons un cas concret :

500 salariés

250 places attribuées

attribuées 2 jours de télétravail par semaine

➡ Environ 100 places vides chaque jour

💸 Coût moyen annuel par place : 1 000 € (entretien, gestion, amortissement)

👉 Soit 100 000 € par an de gaspillage.

Et ce chiffre n’inclut pas les retards, les tensions internes ou la baisse de productivité.

2. Une logique figée qui bride la flexibilité

Aujourd’hui, 63 % des Français veulent pouvoir travailler où ils veulent, sans contrainte de présence (OpinionWay, 2023). Et pourtant ? La réalité sur le terrain ne suit pas.

Exemple typique : Un salarié revient au bureau le jeudi. Pas de place pour se garer. Pourquoi ? Parce que sa place est réservée… à lui-même, quand il n’est pas là. Le comble.

3. Des irritants quotidiens qui flinguent l’engagement

Le stress matinal à chercher une place ? C’est plus qu’un détail. C’est un frein direct à l’expérience collaborateur. Dans un contexte de guerre des talents, chaque friction compte.

Le télétravail diminue pourtant l’absentéisme (1,2 % contre 3,9 % en présentiel selon SFR Business, 2025). Encore faut-il que l’expérience suive.

Solutions ? Elles existent. Par exemple, Sharvy permet aux collaborateurs de libérer leur place les jours d’absence, pour que d’autres puissent en profiter. Simple, transparent, gagnant-gagnant.

🚗 Problème 📉 Conséquence 💡 Solution 📈 Bénéfice Places fixes et inutilisées Coûts jusqu’à 100k€/an Partage automatisé via app Économie et efficacité Pics de fréquentation déséquilibrés Stress et retards Système flexible de réservation Sérénité et ponctualité Attribution hiérarchique obsolète Tensions internes Règles transparentes Équité et engagement Gestion manuelle (Excel, papier…) Erreurs, lenteur Solution numérique intégrée Gain de temps & fluidité

S’appuyer sur les usages réels, pas les anciens modèles

Coûts invisibles du télétravail

82 % des entreprises cherchent à faire revenir leurs salariés au bureau. Mais le monde a changé. Les pics d’affluence sont désormais le mardi et le jeudi. Le reste ? Sous-utilisé.

Observer les données (taux d’occupation, besoins réels…) permet de réajuster intelligemment les ressources. Pas besoin de gros investissements, juste d’une bonne lecture de la réalité.

Miser sur des outils simples, souples et automatisés

Inutile d’ajouter des couches de contrôle. Ce qu’il faut ? Des règles claires, des apps fluides, et un minimum de friction.

Exemple concret : connecter Sharvy aux outils RH (Lucca, Workday…). Un salarié déclare son télétravail ? Sa place est libérée automatiquement. Sans demande, sans validation, sans charge mentale.

Centraliser la gestion des espaces

Le problème ? La plupart des entreprises séparent encore la gestion des bureaux et des parkings. Résultat : des erreurs, des doublons, du stress inutile.

Un salarié a besoin d’un bureau ET d’une place de parking. Pas l’un ou l’autre.

Avec une solution comme Sharvy, tout est géré depuis une seule interface. Moins d’erreurs, plus d’efficacité.

Le télétravail a changé la donne. Continuer à gérer les espaces comme avant, c’est payer cher une inertie évitable. Il est temps d’aligner organisation et réalité.

En résumé

Le télétravail est là pour durer. Mais il a mis en lumière une série de failles structurelles, notamment dans la gestion des ressources physiques.

Ne rien faire, c’est accepter de perdre de l’argent, du temps et des talents.

Agir, c’est souvent plus simple qu’on ne le croit.

Sharvy propose une réponse concrète, éprouvée, déjà adoptée par de grandes entreprises.

Et si c’était le bon moment pour revoir tes espaces… sans refaire tout ton immobilier ?

📩 Contact : francois.cosme@sharvy.com | 📞 07.69.68.64.02