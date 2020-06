Deconfinement : Emmanuel Macron salue « le retour des jours heureux »

A l’occasion de la réouverture des hôtels, cafés et restaurants, le Président de la République salue « le retour des jours heureux ». Le message a été posté sur son compte Twitter ce mardi 2 juin.

Retour à la normale

Les français voient enfin le bout du tunnel qui se précise et qui arrive plus vite que prévu. Après plusieurs mois de fermeture, hôtels et restaurants peuvent enfin rouvrir leurs portes. C’est « le retour des jours heureux », s’est réjoui Emmanuel Macron sur Twitter. Prévue dans la deuxième phase du déconfinement, la réouverture des hôtels et restaurants s’apparente à un quasi retour à la vie d’avant la pandémie de coronavirus en France. Les français pourront à nouveau s’amuser entre amis ou en famille, autour d’un café sur la terrasse d’un bistrot. Il s’agit de retrouver une partie de sa liberté ou plutôt « cette part de l’esprit français, de notre culture et de notre art de vivre », comme l’a dit Emmanuel Macron sur Twitter, à quelques détails près.

La réouverture des cafés, hôtels et restaurants signe le retour des jours heureux ! Nul doute que les Français seront là pour retrouver cette part de l’esprit français, de notre culture et de notre art de vivre. En ces temps difficiles, l’État continuera à soutenir ce secteur. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2020

Prudence

Après plusieurs mois de fermeture, les restaurateurs doivent pour l’instant respecter certaines conditions. La prudence reste de mise face à la pandémie qui a fait près de 30 000 morts dans le pays, et impacté fortement l’économie nationale. Dans les territoires classés dans la zone orange et sous vigilance particulière, hôtels, cafés et restaurant sont autorisés à rouvrir, mais uniquement en terrasses. Sont entre autres touchés par ce dispositif particulier les régions Ile-de-France, Guyanne et Mayotte. En zone verte, les convives pourront s’attabler à l’intérieur et jusqu’à un maximum de dix personnes. La distance d’un mètre entre les tables de chaque groupe devra également être respectée.

Des règles strictes

Le gouvernement va encore loin en appliquant des règles très précises afin de réduire au maximum tout risque de contamination. Chaque établissement doit mettre à la disposition du personnel et des clients du gel hydroalcoolique. Les chaises et tables seront désinfectées après chaque passage de clients. Sur chaque table, seuls les nappes, napperons, serviettes en papier et les sets de table sont autorisés. Les pots de sel, de poivre, d’huile, de beurre, les paniers à pain ainsi que les bouteilles de ketchup, sont bannis. Pour leur part, les propriétaires d’hôtels doivent enlever dans leurs prestations les boissons de bienvenue ou en libre-service et vider les minibars.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuel Macron (@emmanuelmacron) le 10 Mai 2020 à 10 :45 PDT

Soutien de l’Etat

Ces conditions seront valables jusqu’au 22 juin, date à laquelle le gouvernement annoncera les nouvelles mesures incluses dans la troisième phase du déconfinement. Pour l’instant, l’heure est aux réjouissances pour les propriétaires de cafés, bars et restaurants, qui ont été quelque peu laissés de côté lors de la mise en vigueur de la première phase du déconfinement le 11 mai. Dans son tweet du 2 juin, Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien de l’Etat à cette branche de l’économie, fortement sinistrée après une longue période d’inactivité. « En ces temps difficiles, l’Etat continuera à soutenir ce secteur », a-t-il indiqué tout en espérant que les Français seront là pour remplir de nouveau ces établissements.

Les beaux jours

Pour bien des gens, l’été est synonyme de plaisir à l’extérieur. C’est la période de l’année la plus attendue. La réouverture des cafés et restaurants arrive à point nommé, malgré les règles qu’il faut respecter. Toujours est-il que l’heure est maintenant aux sorties resto entre amis ou en famille. Les beaux jours sont définitivement de retour ! Après huit semaines de

confinement, le déconfinement se déroule de façon progressive depuis le 11 mai. Cela a permis aux Français de retrouver peu à peu leur liberté de mouvement et de loisirs, et au gouvernement d’atténuer progressivement les restrictions pour relancer l’économie. En fonction de l’évolution de l’épidémie, l’Etat prévoit plusieurs phases, dont la seconde est entrée en vigueur le 2 juin et s’étendra jusqu’au 22 juin. Le déconfinement n’a pas été le même dans toutes les régions et a dû être ajusté à la réalité sanitaire locale. Si pour l’instant, l’épidémie de Covid-19 n’a pas disparu malgré la baisse importante de patients en réanimation, une nouvelle étape dans le retour à la normalité est attendue après le 22 juin.