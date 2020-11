Pfizer demande une utilisation d’urgence du vaccin Covid-19 aux États-Unis

Pfizer a déclaré qu’il demandait aux régulateurs américains d’autoriser l’utilisation d’urgence de son vaccin Covid-19.

Cette décision pourrait fournir une quantité limitée de premiers vaccins aux personnes aux États-Unis dès le mois prochain et éventuellement mettre fin à la pandémie.

Cette action intervient quelques jours après que Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé que son vaccin semble efficace à 95% pour prévenir la maladie Covid-19 légère à sévère dans une vaste étude en cours.

Les entreprises ont déclaré que la protection associée à un bon dossier de sécurité signifiait que le vaccin devrait être admissible à une autorisation d’utilisation d’urgence, ce que la Food and Drug Administration (FDA) peut accorder avant que le test final ne soit complètement terminé.

Avec la flambée des coronavirus aux États-Unis et dans le monde, la pression est exercée sur les régulateurs pour qu’ils prennent une décision rapide.

«L’aide est en route», a déclaré le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses à la veille de l’annonce de Pfizer, ajoutant qu’il était trop tôt pour abandonner les masques et autres mesures de protection.

Il a déclaré: «Nous devons en fait doubler les mesures de santé publique en attendant que cette aide arrive.»

Le dépôt de vendredi déclenche une chaîne d’événements alors que la FDA et ses conseillers indépendants débattent pour savoir si les coups sont prêts. Si tel est le cas, un autre groupe gouvernemental devra décider comment les approvisionnements limités initiaux seront rationnés aux Américains qui attendent avec impatience.

Les approvisionnements initiaux du vaccin seront rares et rationnés. Environ 25 millions de doses du vaccin Pfizer pourraient devenir disponibles en décembre, 30 millions en janvier et 35 millions de plus en février et mars, selon les informations présentées à la National Academy of Medicine cette semaine. Les destinataires auront besoin de deux doses, à trois semaines d’intervalle.

Non loin derrière se trouve le vaccin Covid-19 de Moderna. Ses premières données suggèrent que les tirs sont aussi puissants que ceux de Pfizer, et la société prévoit également de demander une autorisation d’urgence dans les semaines.

– AP