Pennsylvanie: un juge américain rejette la contestation judiciaire de Trump contre la victoire électorale de Biden

Un juge fédéral américain en Pennsylvanie a rejeté une action en justice essentielle à la tentative du président Donald Trump d’annuler sa défaite électorale du 3 novembre face au président élu démocrate Joe Biden.

La campagne Trump avait cherché à empêcher les responsables de l’État de certifier les résultats des élections dans l’État, mais le juge a qualifié samedi la revendication légale de «monstre de Frankenstein».

Le juge de district américain Matthew Brann à Williamsport, en Pennsylvanie, a décrit l’affaire comme «des arguments juridiques tendus sans fondement et des accusations spéculatives».

M. Brann a déclaré qu’il «n’avait pas le pouvoir de retirer le droit de vote à une seule personne, et encore moins à des millions de citoyens».

Le procès devant M. Brann a été déposé le 9 novembre et avait allégué un traitement incohérent par les responsables électoraux du comté des bulletins de vote par correspondance. Certains comtés ont informé les électeurs qu’ils pouvaient réparer des défauts mineurs tels que des «enveloppes secrètes» manquantes, tandis que d’autres ne l’ont pas fait.

«Cette affirmation, comme le monstre de Frankenstein, a été cousue au hasard», a écrit M. Brann.

Le juge, nommé par l’ancien président Barack Obama, est un républicain et, selon sa biographie, membre de la Federalist Society, un groupe d’avocats conservateurs et libertaires, d’étudiants en droit et d’universitaires.

L’avocat de M. Trump, Rudy Giuliani, a déclaré dans un communiqué qu’il était déçu de la décision et qu’il ferait appel. «La décision d’aujourd’hui s’avère nous aider dans notre stratégie pour nous rendre rapidement devant la Cour suprême des États-Unis», a-t-il déclaré.

Selon M. Giuliani, la campagne demandera à la 3e Cour d’appel du circuit américain de Philadelphie de revoir la décision selon un calendrier accéléré. La majorité des juges de ce circuit ont été nommés par les présidents républicains. Quatre ont été nommés par M. Trump.

Pour que M. Trump ait le moindre espoir d’annuler les élections, il doit inverser le résultat en Pennsylvanie, qui devrait être certifié par des responsables de l’État lundi.

«La décision d’aujourd’hui est une victoire pour l’État de droit et pour les électeurs de Pennsylvanie, que la campagne Trump a cherché à priver de leurs droits sur la théorie juridique la plus fragile imaginable», a écrit le spécialiste du droit électoral Rick Hasen sur Twitter.

La campagne Trump et ses partisans ont intenté des dizaines de poursuites judiciaires dans six États étroitement contestés. Les seules victoires de la campagne ont prolongé les heures de vote le jour du scrutin dans une poignée de bureaux de vote au Nevada et mis de côté certains scrutins provisoires en Pennsylvanie, selon les archives judiciaires.

Les tentatives visant à contrecarrer la certification des élections ont échoué devant les tribunaux de Géorgie, du Michigan et de l’Arizona.

Dans le cas de la Pennsylvanie, M. Brann a également rejeté une demande de campagne visant à modifier le procès pour alléguer des violations de la constitution américaine. La campagne voulait qu’il permette à la législature de l’État sous contrôle républicain de Pennsylvanie de nommer des électeurs qui soutiendraient M. Trump lors du vote du collège électoral le 14 décembre.

En vertu de la loi de Pennsylvanie, le candidat qui remporte le vote populaire dans l’État obtient tous les votes électoraux de l’État.

Un candidat à la présidentielle a besoin de 270 voix électorales pour remporter l’élection, et M. Biden mène le décompte des voix électorales par 306-232.

Les votes électoraux sont répartis entre les 50 États et le district de Columbia en fonction approximativement de la population. – Reuters