L’hésitation au vaccin contre le coronavirus pourrait gâcher la fête en 2021

L’Europe pourrait faire approuver l’utilisation de deux vaccins contre le coronavirus dès décembre.

Mais alors que le monde célèbre ce qui semble être des progrès scientifiques tout à fait remarquables, une enquête d’octobre sur les attitudes à l’égard des vaccins chez 18 000 adultes dans 15 pays, publiée ce mois-ci, offre une mise en garde.

L’enquête a montré que de nombreuses personnes ne sont pas pressées de se faire vacciner, si et quand cela devient possible. Certaines grandes économies européennes – notamment la France et l’Espagne – ont enregistré certains des taux d’acceptation les plus bas.

Bien que les attitudes puissent être modifiées par les résultats des essais en cours et les campagnes de communication ciblées des régulateurs et des gouvernements, tout vaccin contre le coronavirus ne réussira que si les gens choisissent de le prendre.