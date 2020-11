Les législateurs américains appellent le Royaume-Uni à enquêter sur le meurtre de Finucane en 1989

Les législateurs américains ont appelé le Royaume-Uni à ouvrir une enquête indépendante sur le meurtre en 1989 de l’avocat des droits de l’homme Patrick Finucane, dans une lettre envoyée au Premier ministre Boris Johnson.

«La décision délibérée du gouvernement britannique de ne pas ouvrir d’enquête judiciaire indépendante sur le meurtre de Finucane – un engagement non respecté du processus de paix – est un manquement public à la foi», a déclaré le membre du Congrès républicain Chris Smith dans une déclaration accompagnant la lettre signée par 24 membres bipartis du Congrès.

Finucane, un avocat catholique, a été assassiné pendant les troubles, les trois décennies de violence qui ont fait plus de 3500 morts. Les clients de Finucane comprenaient des membres présumés de l’armée républicaine irlandaise, et il y a depuis longtemps des allégations selon lesquelles certains membres des forces de sécurité britanniques se seraient complices du meurtre.

Selon de récents rapports, le secrétaire d’État britannique pour l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, devrait décider d’ouvrir ou non une enquête sur le meurtre de Finucane d’ici la fin du mois.

La lettre déclare: «Une législation américaine exhortant votre gouvernement à reconnaître l’intérêt public irrésistible d’une enquête judiciaire« véritable »indépendante a été promulguée et / ou adoptée par la Chambre des représentants à quatre reprises… Plusieurs années après l’ancien Premier ministre David Cameron reconnu «des niveaux choquants de collusion» – et présenté des excuses à la famille Finucane – nous restons étonnés que le gouvernement britannique ait refusé d’assumer ses responsabilités et enfreint ses engagements d’établir l’enquête.

Le représentant démocrate Richard Neal, un autre des signataires de la lettre, a déclaré dans un communiqué: «Je continue de croire que la famille Finucane a droit à la vérité et à la justice… Ils méritent de savoir ce qui s’est passé en février 1989 et le niveau de collusion de l’État. dans le meurtre de leur mari et père. Cette lettre appelle le gouvernement britannique à rendre des comptes. »

La lettre vient au milieu d’une pression croissante pour une enquête. Mercredi, Amnesty International UK a écrit à Lewis pour lui demander d’ouvrir une enquête indépendante. Micheál Martin, le Premier ministre irlandais, a déclaré mardi que le gouvernement britannique «devrait et doit» mener une enquête publique.