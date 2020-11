Un pont, une frontière et deux mondes Covid

Pour comprendre le dilemme Covid-19 de Donegal, il faut se tenir sur un pont au-dessus du Foyle séparant deux villes. Un jour de novembre, Strabane, la ville à l’est de Tyrone, s’illumine comme un arbre de Noël.

Boutiques, cafés et restaurants y sont ouverts. Le parking d’un immense supermarché Asda est presque plein – et il y a beaucoup de voitures immatriculées au Donegal dans son parking.

Pour Lifford, la ville à l’ouest, c’est comme si quelqu’un appuyait sur un bouton de pause début octobre. Par un sombre après-midi de novembre balayé par les pluies, les rues sont éteintes et désolées. Seuls quelques magasins sont ouverts.

Pendant 20 minutes, une silhouette solitaire se précipite sous une pluie abondante, bien que le trafic sur le pont soit constant et dense. Deux mois après le début des restrictions, Strabane est à Donegal verrouillé ce qu’une solution est à un toxicomane.

«Ce qui est étrange à propos de la frontière pour nous qui vivons le long de cette frontière, c’est qu’il n’y a pas de frontière en réalité», déclare Gary Doherty, conseiller du Sinn Féin. «Les gens traversent le pont 10 à 20 fois par semaine.»

Le Lifford Bridge explique donc beaucoup pourquoi les taux de Covid-19 ont grimpé en flèche dans le Donegal et sont obstinément restés élevés. Derry et West Tyrone, et Donegal, sont politiquement dans des juridictions distinctes, mais c’est tout.

Derry et West Tyrone ont parfois eu des nombres de Covid-19 stratosphériques élevés, mais les restrictions de l’Irlande du Nord ont été incroyablement légères par rapport aux restrictions de niveau 5 de la République.

Il y a aussi beaucoup de ponts et de passages frontaliers à Cavan – 300, en fait. Pendant une courte période à l’automne, le taux de 14 jours de Cavan a grimpé à 1 013 pour 100 000 habitants.

À Donegal, il n’a jamais atteint ces sommets vertigineux, même si le tarif bimensuel à Buncrana et Lifford est passé au-dessus de 600 à un moment donné, bien qu’il ait baissé depuis.

Les deux comtés (aux côtés de Monaghan) ont été poussés au niveau 4, puis au niveau 5 avec le reste de l’État. Depuis, les chemins du Donegal et de Cavan ont divergé. Le mois dernier, Cavan a ramené son taux à 89 pour 100 000, l’un des plus bas de l’État.

Le pic de Cavan a été attribué à des célébrations trop zélées après la finale du club de football senior du comté en octobre. Si la réputation du GAA a été ternie par cela, il a réparé sa main dimanche soir lorsque Cavan a remporté la finale de l’Ulster après un écart de 23 ans. La célébration était un drive-through socialement éloigné avec une procession à travers Breffni Park de centaines de voitures.

Gary Doherty, conseiller du Sinn Féin, dans sa ville natale de Castlefinn, dans le comté de Donegal. Photographie: Joe Dunne



«J’étais très heureux de voir la façon dont il était organisé et la façon dont il était socialement éloigné», déclare Siobhán Smith, directeur d’une école primaire à Ballymoneen, Bailieborough.

«Peut-être parce que les finales du comté étaient censées avoir augmenté le nombre de participants, les gens étaient mieux préparés à s’assurer qu’il n’y aurait pas de récidive.»

Traînard

En revanche, Donegal a été à la traîne, avec son taux bimensuel toujours le plus élevé du pays à 240.

Alors pourquoi un comté frontalier obtient-il une étoile d’or et l’autre une note «doit faire plus d’efforts»? Il y a un certain nombre de raisons, mais la principale est la porosité de la frontière dans le Donegal.

Aucune autre région frontalière ne compte des villes du Nord sur la ligne de démarcation, surplombant la République comme des citadelles. Sligo, Leitrim, Cavan, Monaghan et Louth ont un trafic transfrontalier, mais les automobilistes doivent parcourir une distance pour se rendre à Enniskillen, à Portadown ou à Newry.

Donegal, Derry et Strabane sont complètement intégrés pour les affaires, le shopping, l’école et le travail, déclare le Dr Anthony Breslin, directeur HSE de la santé publique pour le nord-ouest. «Vous n’allez pas vous en sortir», dit-il.

Les autorités du Nord n’ont testé que les personnes présentant des symptômes, pas quand elles étaient des contacts d’une personne infectée, ce qui ajoute près de la moitié aux chiffres réels, estime-t-il.

«Cela signifiait que si vous alliez à Derry ou à Strabane pour acheter un nouveau jeu de pneus pour la voiture, il y avait plus de chances que vous rencontriez quelqu’un avec Covid là-bas qu’à Donegal. Et les gens venant du Nord, ils le transmettraient en entrant dans le Donegal s’ils ne prenaient pas de précautions », a déclaré le Dr Breslin.

Cependant, tout dans le Donegal ne peut pas être imputé à la frontière, car elle a eu plusieurs grappes causées par des communions, des baptêmes, des mariages, des retraites, des funérailles et des événements sportifs, principalement GAA.

«Les gens ne prenaient pas les précautions qu’ils devraient prendre», a déclaré le Dr Breslin. «Nous avions des pubs qui ne tenaient pas compte des conseils, partout dans le nord-ouest, pas seulement à Donegal. Il y avait beaucoup de fêtes à la maison. Les réveils étaient aussi une chose importante.

Vêtu d’un gommage bleu et d’un EPI, le médecin généraliste de Lifford Paul Armstrong fait une pause après une opération de l’après-midi chargée pour se souvenir du 12 septembre lorsque trois cas sont apparus dans sa pratique. « [We] savait que quelque chose se passait », dit-il.

En quelques jours, Donegal était dans une spirale ascendante. Le médecin généraliste de Letterkenny et l’ancien ministre du cabinet Jim McDaid l’ont également remarqué. Les taux augmentaient, mais le comportement n’a pas changé. Les gens ont encore sillonné la frontière pour aller à l’école, au travail, pour rendre visite à leur famille et pour socialiser, raconte-t-il.

«J’ai entendu des politiciens dire que les gens respectaient les règles. Cela n’a malheureusement pas été mon expérience ni celle des autres médecins que je connais à Donegal », dit-il dans sa clinique de Letterkenny.

«Il y avait des fêtes à la maison, des visites d’amis et d’autres événements. Comme une jeune femme me l’a dit [her age cohort]: « Il n’y a pas de peur en eux. » Certains ont été qualifiés de «wimpish» lorsqu’ils refusaient de socialiser », poursuit-il.

Gary Doherty, du Sinn Féin, se souvient de la sensation ressentie lorsque les restrictions de niveau 5 ont été imposées pour la première fois à Donegal: «J’ai dit à l’époque que nous ne pouvions pas enduire de sucre. Ça allait être difficile.

Un point de contrôle de Garda à l’approche de la ville frontalière de Lifford dans le Co Donegal. Photographie: Joe Dunne



Des entreprises locales solides telles que le magasin McElhinneys à Stranorlar et l’ancien palais de justice de Lifford ont été touchées, tandis que celles situées à proximité ne l’ont pas été.

«Lifford a eu des restrictions plus strictes que Strabane. Cela n’aide personne. Nous n’avons pas une approche de Covid en Irlande et dans le Donegal, cette absence est ressentie plus vivement.

Sous le choc

La pauvreté dans l’est du Donegal et l’ouest du Tyrone a également eu ses propres effets, affirment le TD indépendant Thomas Pringle et Alan McMenamin, un militant communautaire de Ballybofey qui a livré de la nourriture lors du premier verrouillage.

Ensuite, McMenamin a été choqué par la pauvreté qu’il a vue, se souvenant d’un travailleur séropositif à Covid-19 faiblement rémunéré lui disant que son patron l’avait avertie qu’elle serait licenciée si elle en parlait à ses collègues.

Cependant, d’autres disent que les habitants du Donegal étaient prêts à s’identifier s’ils avaient Covid en raison de l’existence du paiement de chômage pandémique.

Au contraire, ce sont les habitants de Tyrone et de Derry qui hésitaient à le faire, a déclaré le Dr Armstrong. «C’est peut-être pour cela qu’il y avait des infections sous le radar là-bas.»

Ces dernières semaines, la conformité s’est améliorée dans le Donegal. Les chiffres dans la communauté sont en baisse, bien que l’image du comté soit déformée par une épidémie à l’hôpital général de Letterkenny.

«Les chiffres sont nettement inférieurs dans la pratique», note le Dr Armstrong. «Il y a un filet de cas. Nous ne voyons pas la transmission communautaire significative qui était une caractéristique il y a six semaines.

Les voyages transfrontaliers pour le travail et la famille sont également élevés à Cavan, mais pas au même degré que dans le Donegal, bien que le comté ait été choqué par ses chiffres d’octobre, déclare Siobhán Smith: «Les gens se comportent mieux. J’aurais certainement remarqué plus de personnes portant des masques.

Depuis lors, les chiffres de Cavan ont chuté, bien que les deux comtés, comme ailleurs, reflètent la fatigue et la lassitude et un désir de retour à la normalité.

Peurs

Passionnée par sa ville natale de Bailieborough, la TD de Fianna Fáil Niamh Smyth craint que Covid-19 n’ait accéléré les changements dans la rue principale de la ville de l’est de Cavan qui sont en cours depuis des années.

Les changements dans le commerce de détail ont «enlevé le cœur et l’âme de villes comme Bailieborough. Les gens d’ici voyagent aussi loin que Blanchardstown [80km away in west Dublin] pour faire leurs courses. »

Debout sur la place du marché, Smith regarde les pubs fermés, le Square Bar et le Lemon Tree, ainsi que l’hôtel Bailie local où les foules se rassemblent normalement un samedi soir.

Partout, le sentiment est le même: ce verrouillage doit être le dernier. «C’est dévastateur pour [businesses]. Personne ne partage son inquiétude et sa tristesse », déclare Siobhán Smith.

Bien que de nombreuses personnes n’aient pas suivi les règles dans le passé, il faut maintenant leur faire confiance, dit le Dr McDaid, qui a longtemps plaidé contre les restrictions orchestrées par le Nphet.

«Sortons du chaos du verrouillage», a déclaré l’ancienne ministre du Fianna Fáil, qui souhaite que l’État protège les personnes âgées vulnérables et d’autres, tout en laissant aux autres plus de liberté.

Cela ne veut pas dire que les personnes âgées doivent être «cocoonées». Au lieu de cela, ils devraient être testés plus régulièrement: «Je ne dis pas que les jeunes peuvent le laisser déchirer. Ils doivent être plus responsables. »

Acceptant le désir de normalité, le Dr Breslin déclare: «Vous ne pouvez pas mettre 100 personnes dans un petit pub car ce ne serait pas sûr. Mais il y a un certain montant que nous pouvons faire.

Les pubs et les restaurants qui respectent pleinement les règles de sécurité devraient rouvrir: «Cela peut être fait si les gens le souhaitent. Je ne veux pas que les gens soient enfermés, cocoonent ou perdent leur entreprise et ce n’est pas juste pour eux.

Les pubs ruraux et des petites villes sont également cruciaux pour Niamh Smith: «C’est là que les gens socialisent. C’est là que les gens se rencontrent et ce n’est peut-être qu’une fois par semaine. Ce n’est pas la ville urbaine de Dublin. C’est un petit Cavan rural. Nous avons besoin de ces entreprises car, si elles ne sont pas ouvertes, elles ont un effet d’entraînement pour tout le monde. »

À Lifford, Gary Doherty se tourne vers Noël: «C’est ce qui a permis aux gens de continuer. Il y a là une lassitude. Les gens ont besoin de voir une lumière au bout du tunnel. »

Son compatriote, le Dr Paul Armstrong, est d’accord, craignant qu’un autre verrouillage en février et mars n’obtienne «le même niveau de conformité». À Lifford, cela pourrait être un pont trop loin.