Covid-19: Sept autres décès et 206 nouveaux cas signalés vendredi

Sept autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) vendredi soir. Nphet a également signalé 206 autres cas confirmés de Covid-19, portant le nombre total de cas à 71 699.

Il s’agit du total quotidien le plus bas depuis le 21 septembre.

L’incidence de la maladie sur 14 jours est tombée sous la barre des 100 pour la première fois en deux mois. L’incidence nationale est de 98,2 cas pour 100 000 habitants, a rapporté Nphet.

«Je viens de recevoir les derniers chiffres de Covid et je suis ravi de partager cela pour la première fois depuis un certain temps, notre taux d’incidence sur 14 jours pour 100 000 est tombé en dessous de 100 (98). Et notre septième jour est de 40, ce qui suggère que nos cas sont toujours en baisse », a tweeté le ministre de la Santé Stephen Donnelly.

Donegal a l’incidence la plus élevée du comté, à 216,1, en légère baisse par rapport à la veille. Louth a une incidence de 199,4 tandis que celle de Limerick est de 181,6. Leitrim a la plus faible incidence par comté, à 31,2.

Je viens de recevoir les derniers chiffres de Covid et je suis ravi de partager cela pour la première fois depuis un bon moment, notre taux d’incidence sur 14 jours pour 100 000 est tombé en dessous de 100 (98). Et nos 7 jours sont 40, ce qui suggère que nos cas sont toujours en baisse. 👏👏👏 – Stephen Donnelly (@DonnellyStephen)

27 novembre 2020

Parmi les nouveaux cas, 64 à Dublin, 23 à Limerick, 20 à Donegal, 18 à Cork, 14 à Louth, 14 à Meath, les 53 autres cas dans 18 autres comtés.

L’âge médian est de 34 ans et 67% ont moins de 45 ans.

Vendredi, il y avait 248 patients Covid-19 à l’hôpital, en hausse de deux la veille. Le nombre de patients en USI est resté inchangé à 35.

La validation des données au Centre de surveillance de la protection de la santé a conduit à la dénotification d’un cas confirmé et cela se reflète dans le nombre total déclaré vendredi.

Ces derniers chiffres arrivent un jour lorsqu’un plan de sortie des restrictions de niveau 5 par l’État est annoncé par le gouvernement.

Pendant ce temps, le département de la santé du Nord dans son bulletin quotidien de vendredi après-midi a signalé 12 autres décès de coronavirus portant son bilan à 974 morts.

Il a également signalé 391 nouveaux cas de virus, ce qui porte le total depuis le déclenchement de la pandémie à 51 509.

Le taux d’occupation des lits d’hôpitaux dans le nord est actuellement de 95%. Il y a 425 patients traités pour Covid dans les hôpitaux d’Irlande du Nord, 37 en soins intensifs et 30 sous ventilateurs.

Le chiffre global de Covid sur 7 jours pour l’Irlande du Nord est de 132 cas pour 100 000 habitants.