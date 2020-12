Pollution de l’air à Dublin à des niveaux de jours de charbon enfumé

La pollution atmosphérique à Dublin ce week-end est revenue à des niveaux jamais vus depuis l’introduction de l’interdiction du charbon fumé il y a 30 ans.

Les données de l’Agence de protection de l’environnement ont confirmé que les niveaux de pollution de l’air à Rathmines et à Ringsend étaient jusqu’à 15 fois plus élevés que les directives de l’UE et de l’Organisation mondiale de la santé samedi soir dernier.

Les scientifiques de l’University College Cork, dirigés par le professeur John Wenger, qui étudient les données, ont déclaré que les limites des lignes directrices avaient également été systématiquement enfreintes la semaine dernière dans plusieurs villes, notamment Ennis, Tralee, Cork, Macroom et Enniscorthy.

La pollution de l’air cause 1 300 décès prématurés dans la République chaque année, selon l’EPA, et le rapport sur l’état de l’environnement 2020 de l’autorité, publié la semaine dernière, et son rapport sur la qualité de l’air, publié en octobre, mettent en garde contre les graves implications pour la santé des particules fines. dans les airs.

Les particules fines (PM) sont des poussières en suspension qui, lorsqu’elles sont inhalées, ont un effet néfaste sur les maladies respiratoires et sont associées à la bronchopneumopathie chronique obstructive, à l’asthme bronchique, aux accidents vasculaires cérébraux, aux maladies cardiaques et à certains cancers tout en augmentant les taux de mortalité de ces maladies.

Les PM10 sont associées à la pollution due au trafic. Photographie de dossier: Alan Betson



Les PM2,5 sont associées à la pollution due à la combustion de combustibles solides, tandis que les PM10 sont associées à la pollution due au trafic. Les directives de l’OMS sur la qualité de l’air stipulent que les PM2,5 ne doivent pas dépasser 10 microgrammes par mètre cube, ou 25 microgrammes sur une moyenne de 24 heures. Cependant, la semaine dernière, ces limites ont été fréquemment dépassées, les niveaux enregistrés de PM2,5 atteignant près de 400 à Ringsend et plus de 300 à Rathmines.

Les niveaux dans certaines villes du pays étaient aussi élevés, avec Ennis, Co Clare atteignant 393,23 dimanche soir.

Conditions météorologiques

Selon le professeur Wenger, certaines conditions météorologiques telles que le manque de vent combiné à des caractéristiques géographiques telles que les collines environnantes peuvent faire en sorte que la fumée des combustibles fossiles reste en place, entraînant une grave pollution de l’air.

À Dublin ce week-end, a-t-il déclaré, les vents étaient très légers et la fumée restait en place dans la ville alors que les gens allumaient des incendies à partir de 17 heures environ. «Samedi était de retour à l’époque de Dublin avant l’interdiction du charbon fumé», a-t-il déclaré. Cela aurait de graves conséquences sur la santé des résidents, a-t-il ajouté.

James Glynn de Science Foundation Ireland’s MaREI Center, à l’Institut de recherche environnementale de l’University College Cork, a déclaré que «toute analyse que nous faisons montre que le charbon et la tourbe n’ont plus leur place dans le système énergétique».

Il a également déclaré qu’un certain nombre d’études internationales récentes ont montré un lien entre la mortalité due au Covid-19 et la qualité de l’air.

Pat Kenny de l’EPA a déclaré que la qualité de l’air était citée comme la cause de 1 300 décès prématurés chaque année et qu’une stratégie nationale pour l’air pur, qui devrait inclure une consultation publique dans un proche avenir, était en cours de rédaction par le gouvernement.

Règles divergentes

Cependant, le chef du Parti travailliste, Alan Kelly, qui a fait campagne pour que l’interdiction du charbon fumé soit étendue à tout le pays, a déclaré que le gouvernement n’allait pas assez vite. Il a dit qu’il était «malade et fatigué» de souligner la farce selon laquelle «certaines villes le font et d’autres non» ont une telle interdiction. Il a déclaré que la précarité énergétique parmi une partie de la population était citée comme une excuse pour ne pas avoir une interdiction généralisée, mais il a déclaré que le gouvernement avait la capacité de l’atténuer de plusieurs façons, y compris par des mesures fiscales.

Le rapport le plus récent de l’EPA sur la qualité de l’air indique que les valeurs guides de l’OMS pour la qualité de l’air ont été dépassées dans 33 stations de surveillance de l’EPA, «principalement en raison des niveaux de particules fines dans notre air». Photographie de dossier: Getty



En septembre de cette année, l’interdiction de brûler du charbon fumé a été étendue à 13 villes supplémentaires. Cependant, il y a encore 61 villes qui n’ont pas de telles interdictions.

Le rapport le plus récent de l’EPA sur la qualité de l’air indique que les valeurs guides de l’OMS pour la qualité de l’air ont été dépassées dans 33 stations de surveillance de l’EPA, «principalement en raison des niveaux de particules fines dans notre air». Le rapport note que «tout mouvement vers des modes plus propres de combustibles pour le chauffage domestique entraînera une amélioration ultérieure de la qualité de l’air».