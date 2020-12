Des dizaines de députés conservateurs se rebellent contre le gouvernement sur les restrictions de Covid

Les députés ont voté pour permettre à l’Angleterre d’entrer dans un nouveau système à trois niveaux de restrictions contre les coronavirus lorsqu’elle quittera le verrouillage mardi.

Mais dans la plus grande rébellion d’arrière-ban depuis que Boris Johnson est devenu Premier ministre, 56 députés conservateurs ont voté contre les nouvelles mesures, tandis que les travaillistes, le Parti national écossais (SNP) et les démocrates libéraux se sont abstenus.

Boris Johnson a tenté d’apaiser ses députés d’arrière-ban rebelles en promettant d’envisager un système plus localisé qui éviterait que les endroits à faible taux d’infection ne soient placés à un niveau supérieur en raison du comté dans lequel ils se trouvent.

«Au fur et à mesure que nous avançons, et je le pense très sincèrement, le gouvernement examinera comment nous pouvons refléter le plus fidèlement possible la réalité de ce qui se passe sur le terrain pour les populations locales, en examinant l’incidence de la maladie, en examinant la géographie humaine et la propagation de la pandémie, et en fait les progrès que les régions font pour faire tomber le virus. Nous essaierons d’être aussi sensibles que possible aux efforts locaux et aux réalisations locales pour maîtriser la pandémie », a-t-il déclaré.

Le nouveau système, qui verra toutes les places sauf une poignée sous les deux niveaux de restrictions les plus élevés, sera revu le 16 décembre. Mais le chef du parti travailliste Keir Starmer a déclaré que les députés d’arrière-ban conservateurs espéraient que leurs circonscriptions seraient déplacées à un niveau inférieur après que cela aurait été déçu.

«Je pense que le Premier ministre sait que des restrictions sévères sont maintenant nécessaires, mais il prétend que les restrictions pourraient ne pas être en place pour longtemps. Et qu’il est fort possible que tout le monde puisse être à un niveau inférieur dans deux semaines. Mais la réalité est que des restrictions sévères seront nécessaires jusqu’à ce qu’un vaccin soit déployé. Et cela peut prendre des mois », a-t-il déclaré.

Liberté individuelle

Les députés conservateurs qui se sont prononcés contre les mesures comprenaient les anciens ministres David Davis, Andrea Leadsom, Damian Greens et Jeremy Wright. Graham Brady, président du Comité de 1922, a déclaré que le gouvernement n’avait pas réussi à démontrer de manière incontestable que les limites qu’il imposait à la liberté personnelle étaient nécessaires.

«Avant le deuxième verrouillage, j’ai invité la Chambre à se demander si le gouvernement avait le droit d’interdire aux gens de voir leurs enfants, leurs petits-enfants ou leurs parents âgés, et si le gouvernement avait le droit d’interdire le culte collectif ou de retirer les droit de travailler pour subvenir aux besoins de votre famille », a-t-il déclaré.

«Différents députés de cette Chambre traceront la ligne à différents endroits, mais nous devons tous accepter que ce sont des libertés fondamentales de nos électeurs, et nous devrions insister sur des preuves convaincantes avant de permettre qu’elles soient compromises.»

Les nouvelles mesures, qui sont proches d’un verrouillage complet sous le niveau le plus élevé, resteront en place jusqu’en février et M. Johnson a déclaré que les députés pourraient voter en janvier sur l’opportunité de les renouveler par la suite. Bien qu’il ait déclaré que les régions du pays qui ont vu leurs taux d’infection baisser suffisamment dans les semaines à venir pourraient passer à un niveau moins restrictif, il a reconnu que les restrictions resteraient en place jusqu’à ce qu’un vaccin soit déployé.

«Nous devons être réalistes et nous devons accepter que ce vaccin n’est pas encore là – aucun vaccin n’est encore là. Bien que tous les signes soient prometteurs et que presque tous les scientifiques à qui j’ai parlé conviennent que la percée viendra sûrement, nous n’en avons pas encore une qui ait obtenu l’approbation réglementaire, et nous ne pouvons pas être complètement sûrs du moment venu », a-t-il déclaré .