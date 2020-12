Quatre morts dans une explosion à l’usine de traitement d’eau de Bristol

Quatre personnes sont décédées à la suite d’une explosion dans une usine de traitement des eaux usées près de Bristol.

Un incident majeur a été déclaré au centre de recyclage de l’eau de Wessex Water à Bristol à Kings Weston Lane, Avonmouth, après avoir signalé une «grande explosion» jeudi.

Parmi les personnes tuées se trouvaient trois employés de Wessex Water et un entrepreneur, l’inspecteur en chef Mark Runacres, de la police d’Avon et du Somerset, a déclaré.

S’exprimant lors d’une conférence de presse sur les lieux, il a déclaré: «Les services d’urgence ont été appelés vers 11 h 20 pour des informations faisant état d’une grande explosion impliquant l’un des réservoirs de produits chimiques sur le site de Kings Weston Lane.

«Les pompiers ont dirigé l’opération de sauvetage, mais malheureusement, malgré les meilleurs efforts de toutes les personnes impliquées, nous pouvons confirmer qu’il y a eu quatre morts. Cela comprend trois employés de Wessex Water et un entrepreneur.

«Des agents spécialement formés ont pris cet après-midi des contacts avec chacune des familles de ces personnes et les ont informés de la triste nouvelle.

«Il s’agit d’un incident tragique et nos pensées et nos sympathies vont à eux.»

Il a ajouté qu’il n’y avait aucun problème de sécurité publique en cours après l’explosion, qui, selon lui, s’est produite dans un silo contenant des biosolides traités avant qu’ils ne soient recyclés vers la terre comme conditionneur de sol organique.

Une cinquième personne a également été blessée dans l’explosion, mais on ne pense pas que ses blessures mettent sa vie en danger.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que « nos cœurs vont » aux victimes et à leurs familles.

«Profondément attristé d’apprendre que quatre personnes ont perdu la vie dans l’explosion des usines d’eau à Avonmouth», a-t-il déclaré sur Twitter.

«Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles.

«Merci aux services d’urgence qui se sont rendus sur les lieux.»

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a également présenté ses condoléances sur Twitter, écrivant: «Mes pensées vont à tous ceux qui ont tragiquement perdu la vie aujourd’hui à Avonmouth. Mon cœur va à leurs amis et à leur famille.

«Merci à nos services d’urgence pour tout leur travail.»

Services d’urgence sur le site de l’explosion à Avonmouth, Bristol. Photographie: EPA



Le directeur général de Wessex Water, Colin Skellett, a déclaré que la société était «absolument dévastée» par l’incident, et a déclaré qu’elle travaillerait avec le responsable de la santé et de la sécurité «pour comprendre ce qui s’est passé et pourquoi».

Seán Nolan, qui a été témoin des séquelles de l’explosion, a déclaré qu’il avait entendu «un boom et un écho», mais pensait qu’il s’agissait d’une collision de véhicules.

«J’ai entendu ce que je pensais être deux camions qui entraient en collision par la façon dont ils secouaient le sol. . . c’était gros », a-t-il déclaré à l’agence de presse PA.

«J’ai continué à faire ce que je faisais, mais quelques gars sont venus voir si j’allais bien.

M. Nolan a déclaré qu’il y avait eu «beaucoup d’agitation» dans les minutes qui ont suivi, mais que l’incident lui-même avait été «de courte durée».

«Il y avait beaucoup de sirènes et une activité d’hélicoptère au-dessus également», a-t-il déclaré.

« Il [the helicopter] tournait pendant une bonne heure environ.

«C’était assez de courte durée, je dirais environ deux ou trois secondes. Une sorte de boum et d’écho, puis tout s’est calmé.

« C’était ça. Il n’y avait pas de fumée, il n’y avait pas de séquelles.

Jawad Burhan a pris une photo montrant un char qui avait explosé après l’explosion.

Il a déclaré à l’agence de presse PA qu’il y avait un «hélicoptère à la recherche de personnes disparues» et que la police avait fermé une route à proximité menant au bâtiment.

«J’ai entendu le bruit, je travaille à côté du bâtiment dans un autre entrepôt», dit-il.

«Après 10 minutes, j’ai vu l’hélicoptère arriver et la police.»

Darren Jones, député de Bristol North West, a déclaré: «Il s’agit d’un incident grave et mes pensées vont aux travailleurs qui se sont blessés sur place aujourd’hui.» – PA