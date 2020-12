«  Je regrette que nous ne soyons pas partis  »: Rabbitt frappe à LGFA après un fiasco en demi-finale

« Nous avons été traités comme quelque chose que vous trouverez sur le bas d’une chaussure », a déclaré le manager de Galway Tim Rabbitt à propos de l’expérience de son comté avant leur demi-finale de football All Ireland contre Cork dimanche, ses joueurs n’ayant que sept minutes pour s’échauffer. avant le match après son passage à Croke Park avec préavis en raison d’un terrain gelé à Parnell Park.

Il a terminé une préparation frustrante pour la demi-finale qui devait initialement se jouer au Gaelic Grounds de Limerick. Ce lieu, cependant, est devenu indisponible lorsqu’il a été requis par les lanceurs de Limerick une fois qu’ils ont atteint la finale All Ireland.

«Quand on nous en a parlé et que nous allions plutôt à Dublin, j’ai vraiment pensé que c’était une blague», a déclaré Rabbitt. «J’ai envoyé un e-mail au LGFA [Ladies Gaelic Football Association] tout de suite et leur a dit que c’était absolument ridicule, que Thurles ou Ennis ou n’importe où ailleurs dans le pays aurait été mieux. Mais on nous a dit toute une série de raisons différentes pour lesquelles cela ne pouvait pas arriver. Nous n’avons pas rendu public nos plaintes parce que nous ne voulions pas être vus pour donner le coup d’envoi, mais ce n’est tout simplement pas assez bon en 2020.

«Pas plus que l’arbitre – nous jouons à Cork, et il y a un arbitre Kerry. Il y a 30 autres comtés dans le pays où vous pouvez obtenir un arbitre, mais ils en choisissent un dans un comté voisin. Pas assez bien.

Le principal regret de Rabbitt à propos des événements de dimanche est de ne pas avoir refusé de jouer au match. «Je regrette au nom des filles que nous n’ayons pas quitté le terrain. Nous aurions dû refuser de jouer. Nous étions prêts à être accommodants, nous savions que le terrain était gelé, nous voulions que le match se déroule, nous savons que les circonstances sont difficiles, avec Covid et la période de l’année, mais on nous a assuré que nous aurions suffisamment de temps pour le faire. notre échauffement – et nous ne l’avons pas compris.

«L’arbitre nous criait et hurlait constamment que nous devions partir. Aucun respect ne nous a été accordé, ni par lui ni par aucun des responsables de la LGFA. Tout de suite, il a dit: «Je commence dans six minutes». J’ai dû aller le voir et essayer de le raisonner, j’ai demandé quelques minutes de plus, on nous en a donné sept et à ce stade, nous aurions dû partir.

«Je n’enlève rien à Cork, ils le méritaient, ils étaient la meilleure équipe, et je veux vraiment le souligner, mais toute l’expérience était une blague.

«Ce sont des choses qui n’arriveraient tout simplement pas chez les hommes. Si nous voulons parler d’égalité, il doit y avoir une certaine substance, pas seulement mettre les choses sous le tapis comme si elles ne se produisaient pas. Ils se produisent – chaque année. Le football féminin est probablement l’un des sports à la croissance la plus rapide du pays, mais nous ne semblons pas avoir le pouvoir officiel de l’association qui puisse suivre le rythme et apporter le professionnalisme nécessaire.