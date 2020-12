Est-il sécuritaire de rentrer à la maison pour Noël? Voici ce que disent les experts

Dans quelle mesure est-il sécuritaire de voler pendant la pandémie de coronavirus? Le médecin-chef de l’État, Tony Holohan, a déclaré le mois dernier que les Irlandais vivant à l’étranger devraient reste où ils sont pour Noël en raison du risque d’importation de Covid-19. Son message a été soutenu par le tánaiste Leo Varadkar, qui a conseillé aux gens de ne pas réserver de vols pour rentrer chez eux.

Si l’expérience des États-Unis au cours des dernières semaines est quelque chose à dire, leurs avertissements contre les voyages internationaux peuvent tomber dans l’oreille d’un sourd: un jour après que les Centers for Disease Control and Prevention aient exhorté les Américains à rester chez eux pour Thanksgiving, à la fin de novembre, plus d’un million de personnes aux États-Unis ont pris l’avion; des millions d’autres ont volé depuis lors.

Le nombre élevé de voyageurs à Thanksgiving suggère que de nombreuses personnes souffrent de fatigue pandémique: pour certains, le désir de voir de la famille vaut le risque de contracter potentiellement un coronavirus en voyage.

Le 13 octobre, sur 49 passagers d’un vol de 7 heures et demie à destination de l’Irlande, ils ont été testés positifs pour le virus, et 46 autres qui sont entrés en contact avec les passagers en Irlande ont été infectés.

Donc, si vous montez dans un avion pour le moment, quelle est la probabilité que vous contracteriez Covid-19 en conséquence? De nombreuses études sur cette question ont été publiées dans les mois qui se sont écoulés depuis que la pandémie a interrompu les voyages en mars. Beaucoup d’entre eux suggèrent que le risque de contracter Covid-19 en vol est très faible. Les experts en maladies infectieuses, en soins de santé et en génie aérospatial affirment que les études, qui ont été produites par certaines des grandes compagnies aériennes américaines, entre autres, sont en partie exactes, mais elles ont toutes des limites.

Une étude très médiatisée sur le vol, menée par le ministère américain de la Défense, a révélé que «le risque d’exposition global aux agents pathogènes en aérosol, comme le coronavirus, est très faible» et a conclu qu’une personne devrait être assise à côté d’un passager infectieux pendant au moins 54 heures pour obtenir une dose infectieuse du virus dans l’air. Mais le nombre «54 heures» a depuis été retiré du rapport à la demande des auteurs, qui craignaient qu’il ne soit mal interprété.

Bien qu’il n’y ait eu aucune preuve de vols provoquant de nombreux événements de grande diffusion, il y a eu des cas de transmission. En septembre, un homme voyageant de Dubaï vers la Nouvelle-Zélande a été testé négatif pour le virus, mais a en fait été infecté et l’a transmis à d’autres passagers. Le vol comptait 86 passagers et sept d’entre eux ont été testés positifs pour le virus à leur arrivée en Nouvelle-Zélande, malgré le port de masques et de gants. Les sept passagers étaient assis à quatre rangées les uns des autres, et la séquence génétique du virus chez six des sept passagers positifs était identique.

Comment pouvez-vous donner un sens à la science? Quels sont les points de risque? Voici ce que nous savons.

Précautions concernant Covid-19: un passager arrive dans un aéroport calme de Dublin le mois dernier. Photographie: Colin Keegan / Collins



Que nous disent les chiffres?

Ou, plus exactement, que ne nous disent-ils pas? Nous savons que le coronavirus a été transporté par des personnes voyageant d’un endroit à un autre en avion, mais nous ne savons pas exactement combien de personnes ont contracté le virus dans un avion, disent les épidémiologistes et les experts de l’aviation. Afin de savoir combien de personnes ont attrapé le virus sur un seul vol, tous les passagers du vol devraient être testés à plusieurs reprises après leur descente.

«Les personnes séropositives dès leur descente d’avion étaient probablement positives pendant leur vol», explique David Freedman, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l’Alabama à Birmingham.

Tous les passagers devraient ensuite être testés plusieurs fois en quelques semaines pendant qu’ils étaient isolés pour s’assurer qu’ils n’ont pas contracté le virus après l’atterrissage.

Tout le monde s’accorde à dire que l’air de l’avion est bien filtré

Des experts de divers domaines conviennent que l’air dans une cabine d’avion en vol est très bien filtré et que les chances de contracter un coronavirus pendant un avion en vol sont faibles. C’est parce que la plupart des avions sont équipés de ce que l’on appelle des filtres à air à particules à haut rendement, ou Hepa. Hepa est une désignation décrivant des filtres capables de piéger 99,97% des particules d’au moins 0,3 microns.

«Une filtration de qualité hospitalière se produit, et il existe des normes associées à cela», explique Michael Popescu, ingénieur principal des systèmes aérospatiaux, ajoutant que les feuilles de fibre de verre qui composent les filtres sur les avions ont des diamètres compris entre 0,5 et 2 microns.

L’air est poussé à travers le filtre et les particules sont emprisonnées à l’intérieur. Les particules plus petites sont ralenties et empêchées de passer à travers le filtre lorsqu’elles rencontrent des molécules de gaz, ce qui augmente les chances qu’elles soient piégées. Les virus comme le coronavirus sont plus petits que les filtres, mais ils ont tendance à se regrouper sur les plus grosses gouttelettes d’humidité qui sont piégées.

Précautions concernant Covid-19: les tests de coronavirus sont désormais disponibles à l’aéroport de Dublin. Photographie: Colin Keegan / Collins



La plupart des avions recyclent 25 à 30 pour cent de l’air de la cabine. L’air recyclé passe à travers le filtre Hepa. Les 70 à 75% restants de l’air sont évacués par-dessus bord toutes les deux minutes, ce qui signifie qu’il y a de l’air neuf dans la cabine toutes les deux à cinq minutes, selon la taille de l’avion.

«La circulation de l’air dans un avion est meilleure que dans un immeuble de bureaux, meilleure que dans votre appartement, car l’air est changé plus de fois par heure – la plupart des avions changent plusieurs fois par heure, et il est filtré, ce qui n’est pas le cas dans votre bureau ou appartement », dit Freedman.

Mais la filtration ne suffit pas

La ventilation n’est qu’une pièce du puzzle, explique Saskia Popescu, une épidémiologiste de la prévention des infections en Arizona. La distance et le masquage sont également importants pour atténuer les risques et sont les autres éléments clés pour empêcher le coronavirus de se propager, que ce soit dans les avions ou ailleurs.

Plus tôt dans l’année, quand on a appris pour la première fois que la distance sociale pouvait atténuer les risques de contracter un coronavirus, de nombreuses compagnies aériennes ont commencé à laisser les sièges du milieu libres pour créer plus d’espace entre les passagers. Ces derniers mois, cependant, de nombreuses compagnies aériennes américaines ont inversé leur politique et commencé à faire asseoir les gens à tous les sièges, affirmant qu’elles imposaient le port d’un masque, ce qui assurera la sécurité des passagers.

Cependant, les chercheurs disent que les compagnies aériennes devraient appliquer à la fois la distanciation sociale – comme laisser les sièges du milieu ouverts – et le port de masques. Avoir moins de personnes dans un avion signifie qu’il y a moins de risque que des personnes entrent en contact avec une personne infectée par le virus, explique Qingyan Chen, professeur à l’école de génie mécanique de l’Université Purdue. «Il est essentiel d’avoir moins de monde dans l’avion», dit-il. «Moins de passagers signifie moins de patients, et en gardant le siège du milieu ouvert, les compagnies aériennes pourraient éliminer 40% du risque.»

Une étude réalisée par des scientifiques de l’école de santé publique Harvard TH Chan indique que «lorsqu’un avion dépasse 60% du facteur de charge – le pourcentage de sièges occupés – il n’est plus possible de compter uniquement sur la distance physique pour atténuer le risque de virus. transmission ».

Freedman et Chen soulignent que les gens ne devraient pas voler en se fiant à des masques, des bandanas ou des cache-cou faits maison.

«Pour voler, les gens devraient porter des masques de qualité chirurgicale / médicale appropriés – ceux que vous pouvez acheter en boîtes de 50 à la fois», dit Freedman, ajoutant qu’il serait sage pour les compagnies aériennes de mettre à disposition la pratique standard. des masques chirurgicaux aux voyageurs.

Et voler n’est pas juste assis dans un avion

De nombreuses études se concentrent sur l’expérience de la cabine aérienne, et non sur les parties du voyage qui impliquent une interaction avec d’autres personnes, souvent à proximité. L’étude de Harvard se concentre sur les trois phases du voyage aérien: embarquement, croisière et débarquement.

«Chacun de ces segments implique des activités uniques, telles que le stockage et la récupération des bagages, l’utilisation de plateaux de siège pour manger, l’utilisation de systèmes de divertissement, se tenir dans l’allée et utiliser les toilettes», écrivent les auteurs de l’étude.

Lorsqu’un avion est au sol, son alimentation en air peut provenir de plusieurs endroits. Cet air est ensuite mélangé et distribué dans la cabine. Une source provient de l’unité d’alimentation auxiliaire de l’avion, ou APU. Ce processus utilise du carburant et peut générer du bruit et des émissions à l’aéroport. L’approvisionnement en air peut également provenir d’une source au sol d’aéroport comme le pont à réaction. Ceci est connu sous le nom d’air préconditionné ou PCA. Cela signifie que l’air ne circule pas au rythme habituel. Les chercheurs suggèrent que les compagnies aériennes devraient utiliser l’air de l’APU pour améliorer la filtration.

«C’est important car, pendant ce temps, les gens font de l’exercice, ce qui entraîne une augmentation des niveaux respiratoires pendant une brève période, augmentant le risque d’exhaler des aérosols infectieux dans la cabine», note l’étude de Harvard.

Les chercheurs suggèrent également que les gens apportent à bord des sacs plus petits et moins nombreux, ce qui réduirait leur effort dans la cabine et réduirait les rencontres avec d’autres voyageurs en mettant également des choses dans les bacs supérieurs.

Au cours de l’été, Michael Schultz, ingénieur à l’institut de logistique et d’aviation de l’Université de technologie de Dresde, en Allemagne, et Jörg Fuchte, spécialiste principal de la société aérospatiale allemande Diehl Aviation, ont constaté que la quantité et le type de bagages à main apportés par les gens à un avion en tant que bagages à main affectait le temps que chacun passait à faire la queue et le nombre de contacts étroits rencontrés. Ils ont conclu qu’en réduisant les bagages à main, le nombre de contacts étroits rencontrés serait réduit de deux tiers.

Voyages internationaux: un passager est nettoyé pour Covid-19 à l’aéroport de Berlin-Brandebourg. Photographie: Maja Hitij / Getty



Le processus de débarquement a tendance à être plus fluide que l’embarquement, car les gens se déplacent naturellement dans l’ordre des rangées, de sorte que les voyageurs n’ont pas autant à s’inquiéter. La passerelle, cependant, peut être une zone de risque si trop de personnes sont autorisées à entrer sans distance appropriée, disent plusieurs experts. Les voyageurs devraient rester à l’écart des autres pendant ce processus, disent-ils, et les systèmes de ventilation de l’avion devraient rester allumés.

«Le processus de débarquement peut être amélioré en permettant aux passagers de rester dans leurs sièges jusqu’à ce qu’un membre d’équipage leur demande de partir», suggèrent les chercheurs de Harvard.

Utiliser la salle de bain présente des risques

Comme dans la cabine, l’air des salles de bain d’un avion est continuellement changé. Les toilettes dans les avions utilisent un système d’aspiration pour déplacer les déchets vers le réservoir de rétention des toilettes, de sorte que lorsque vous tirez la chasse, l’air est aspiré par le vide.

«Les toilettes des avions sont particulièrement dangereuses pour deux raisons», dit Chen. Le premier est le fait que vous pouvez toucher des surfaces qu’un passager infecté vient de toucher. «La deuxième chose est que les déchets humains comme les selles et l’urine contiennent du Covid-19, et lorsque vous tirez la chasse d’eau, certaines particules s’échappent», explique Chen. «Les particules plus petites sont transportées et pourraient pénétrer dans l’air. Si j’ai Covid-19 et que j’utilise les toilettes et la chasse d’eau et que quelqu’un d’autre entre immédiatement après, c’est un risque. Jusqu’à présent, nous n’avons aucune preuve que des gens tombent malades comme ça, mais selon nos modèles, nous avons constaté que c’était possible. (Au cours de l’été, cela est devenu connu sous le nom de «panache de toilettes».)

Pour ces raisons, les experts suggèrent d’attendre 30 secondes ou plus avant d’entrer dans une salle de bain que quelqu’un d’autre vient de sortir et d’utiliser un mouchoir en papier ou une serviette en papier afin de ne pas toucher des surfaces comme les poignées de porte et les robinets à mains nues.

Chen suggère également que les compagnies aériennes décalent les heures de repas. «Les compagnies aériennes servent de la nourriture à tout le monde en même temps, et c’est très mauvais parce que cela signifie que tout le monde enlève son masque en même temps et que toutes les particules sont alors dans l’air.»

Vos actions dans le terminal comptent aussi

Chen souligne également que les gens ont probablement plus à s’inquiéter avant de monter dans l’avion, lorsqu’ils sont dans le terminal, passent les contrôles de sécurité ou sont assis dans les restaurants et les bars de l’aéroport.

D’autres sont d’accord. «Les gens pensent que l’avion est le plus risqué, alors ils vont chercher de la nourriture et une boisson dans un restaurant ou un bar de l’aéroport sans masque, mais c’est risqué», dit Saskia Popescu. – New York Times, avec des rapports supplémentaires