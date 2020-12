Certaines mesures du coronavirus risquent d’aggraver les déficits démocratiques: étude

Les pays ayant des déficits démocratiques avant la pandémie sont confrontés à un recul plus important du fait de certaines mesures anti-coronavirus, selon une étude publiée mercredi.

Les verrouillages et les états d’urgence ont été essentiels pour limiter la propagation du coronavirus, mais ont également restreint temporairement les droits fondamentaux tels que la liberté de réunion.

Dans son rapport, qui se concentre sur l’état de la démocratie dans le monde, l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International IDEA) a mis en garde contre les risques de mesures contre les coronavirus qu’il considère comme «du point de vue de la démocratie et des droits de l’homme», comme des verrouillages dépourvus de soutien juridique et d’applications de suivi qui partagent des données avec la police.

L’étude a révélé que 61% des pays avaient mis en œuvre des mesures qu’elle qualifiait de «préoccupantes» en octobre 2020 – 90% des pays non démocratiques et 43% des démocraties. Il a noté que dans le cas des démocraties qui avaient imposé des restrictions inquiétantes, «plus des deux tiers étaient des démocraties qui reculaient, s’érodaient ou étaient faibles avant la pandémie».

«Le risque est que les gouvernements s’habituent à une nouvelle norme et ne parviennent pas à annuler les mesures antidémocratiques», a déclaré le secrétaire général d’International IDEA, Kevin Casas-Zamora.

Les mesures contre le coronavirus ont également affecté les élections cette année. La déclaration polonaise d’un «état d’urgence épidémiologique» a permis au gouvernement de contourner la commission électorale et le parlement pour planifier initialement une élection présidentielle vote par correspondance, ce qui, selon les critiques, favorisait le président sortant, selon le rapport. Le pays a finalement dû abandonner cette idée entièrement postale et retardé le jour des élections.

Le rapport a également examiné les performances démocratiques des pays en 2019. Il a révélé que 84 des démocraties du monde, soit 52%, ont connu une forme d’érosion démocratique cette année-là. Entre 2015 et 2019, 16 pays ont connu un recul «sévère», selon International IDEA, le Brésil, les Philippines, la Pologne et les États-Unis ayant connu les baisses les plus fortes.

Alors que le rapport a constaté que «les aspirations démocratiques sont restées fortes», il a averti qu’une crise financière imminente «aggravera probablement le mécontentement civique à l’égard des démocraties et des non-démocraties» et que d’autres manifestations et troubles civils étaient probables dans les années à venir.