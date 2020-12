Le ministre roumain des Sports s’excuse après la dispute sur le racisme dans le football

PARIS – Le ministre roumain des Sports a présenté ses excuses «au nom des sports roumains» après que l’utilisation présumée d’un langage raciste par un officiel ait conduit les joueurs à quitter le terrain lors d’un match de football de la Ligue des champions.

Le match entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Başakşehir dans la capitale française a été suspendu mardi, puis abandonné après que des joueurs des deux côtés ont quitté le terrain pour protester contre le langage utilisé par Sebastian Colțescu, le quatrième officiel.

«Nous condamnons fermement toute expression ou déclaration pouvant être considérée comme raciste ou discriminatoire», a déclaré le ministre des Sports Ionuț Stroe à Digi24. «Je m’excuse au nom des sports roumains pour cet incident malheureux. C’était un incident particulier, pas une représentation du sport roumain.

«Je ne pense pas que nous nous engagions dans un scandale diplomatique; nous condamnons tous ce genre d’incident », a-t-il ajouté.

«Je condamne fermement les propos racistes», a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdoğan tweeté, ajoutant: «Nous sommes inconditionnellement contre le racisme et la discrimination dans le sport et dans tous les domaines de la vie.» Erdoğan est président honoraire d’Istanbul Başakşehir et entretient des liens étroits avec le club.

La ministre française des Sports, Roxana Mărăcineanu, née en Roumanie, a déclaré à France Info: «J’étais fière de voir l’image des joueurs quittant le terrain tous ensemble, se rebellant pour dire ‘non’.»

«J’ai toujours eu du mal à dire qu’il fallait réagir», a déclaré Mărăcineanu, un ancien nageur olympique. «Ici, ce sont les acteurs du football qui sont partis arrêter le match, arrêter le spectacle. Je pense qu’il n’y a pas de meilleur signal.

Colțescu a été accusé d’avoir décrit l’entraîneur adjoint de Başakşehir, Pierre Webo, en utilisant le mot «negru» – roumain pour «Black» – lorsqu’il a parlé à l’arbitre. Le terme a mis Webo en colère et les joueurs se sont opposés au fait que l’entraîneur soit décrit par sa couleur de peau. Le joueur de Başakşehir, Demba Ba, était entendu par des caméras de télévision disant à Colțescu: «Vous ne dites jamais ‘ce type blanc’… Pourquoi, quand vous parlez d’un black, devez-vous dire ‘ce black’?»

Les joueurs sont ensuite retournés au vestiaire et malgré une tentative de reprise du match avec un nouveau quatrième officiel, le match n’a jamais repris.

Les minutes restantes du match se joueront mercredi soir, avec une nouvelle équipe d’arbitres.