Les agences américaines recommandent de suspendre le vaccin J&J en raison de problèmes de coagulation sanguine

Le comité consultatif sur les vaccins du CDC se réunira mercredi pour examiner les incidents de coagulation sanguine. La FDA, qui doit tenir une conférence de presse mardi matin, examinera l’analyse du CDC et mènera sa propre enquête.

« Jusqu’à ce que ce processus soit terminé, nous recommandons une pause dans l’utilisation de ce vaccin par prudence », ont déclaré dans un communiqué le principal organisme de réglementation des vaccins de la FDA, Peter Marks, et la directrice adjointe principale du CDC, Anne Schuchat.

« À l’heure actuelle, ces événements indésirables semblent être extrêmement rares. La sécurité du vaccin Covid-19 est une priorité absolue pour le gouvernement fédéral, et nous prenons très au sérieux tous les rapports de problèmes de santé suite à la vaccination contre Covid-19 », ont ajouté les responsables.

Bien que la recommandation affecte le plus immédiatement les sites de vaccination fédéraux, les agences ont déclaré qu’elles recommandaient aux États et aux prestataires de soins de santé de suspendre également l’utilisation du vaccin J&J en partie pour permettre au personnel médical d’en savoir plus sur le type particulier de coagulation qui a été provisoirement lié. au vaccin.

« Le traitement de ce type spécifique de caillot sanguin est différent du traitement qui pourrait généralement être administré », ont déclaré Marks et Schuchat dans leur déclaration. « Habituellement, un médicament anticoagulant appelé héparine est utilisé pour traiter les caillots sanguins. Dans ce contexte, l’administration d’héparine peut être dangereuse et des traitements alternatifs doivent être donnés. »