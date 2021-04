«Je n’ai jamais vu mourir autant de patients». L’Inde plonge dans la crise des coronavirus

BANGALORE, Inde – Alors que l’Occident se concentre sur les chiffres de vaccination et lorsque les gens peuvent s’asseoir à l’extérieur pour un repas, l’Inde a du mal à faire face à une crise du COVID-19.

Samedi, l’Inde a enregistré le plus grand nombre de cas au monde, la première fois qu’elle détenait cet honneur douteux. Lundi, quelque 350 000 nouveaux cas ont été signalés, portant le total du pays à 1,7 million. Plus de 2 500 personnes meurent chaque jour de la maladie. Près de la moitié de tous les nouveaux cas signalés dans le monde se trouvent en Inde.

Et ces chiffres, disent les experts, sont loin des totaux réels. «Nous sous-déclarons le nombre de décès chaque jour», a déclaré un médecin qui travaille dans l’un des plus grands hôpitaux gouvernementaux de New Delhi, qui a demandé l’anonymat, car il n’est pas autorisé à parler aux médias. «Je n’ai jamais vu autant de patients mourir en un jour.»

La situation est similaire dans d’autres parties du pays. Dans l’État occidental du Gujarat, de nombreux patients atteints de COVID-19 ont été exclus des listes de décès, les autorités hospitalières mentionnant d’autres conditions comme étant la principale cause de décès, selon le journal The Hindu.

Pour lutter contre la propagation, certaines parties du pays, y compris New Delhi et Mumbai, sont de nouveau verrouillées. Mais cela crée une toute nouvelle série de problèmes, avec des gens bloqués entre les villes et les villages, et souvent forcés à installer des maisons de fortune à côté des rivières et des autoroutes. Par exemple, des milliers de personnes ont dressé des tentes sur les rives de la rivière Yamuna, à la périphérie de Delhi, où elles dépendent de la charité pour se nourrir.

«Le virus affecte non seulement notre santé, mais provoque une expérience de mort imminente en nous privant de nos moyens de subsistance», a déclaré Dharmpal Singh, un tireur de pousse-pousse qui campe à l’extérieur de New Delhi.

Nouvelle variante

Jusqu’en février, l’Inde semblait avoir contrôlé la propagation du virus. Alors que l’Europe et les États-Unis luttaient contre un nombre croissant de décès, l’Inde facilitait son verrouillage. Mais le pays semble avoir baissé la garde un peu trop vite. Les gens ont cessé de prendre des précautions, des rassemblements électoraux avec des milliers de personnes démasquées ont été organisés et les congrégations religieuses à travers le pays impliquant des millions de personnes n’ont pas été limitées.

Désormais, l’Inde aurait été frappée par une nouvelle variante, une soi-disant double souche mutante qui contient des mutations génétiques de deux versions différentes du coronavirus et les résultats ont été dévastateurs.

Pour aggraver les choses, moins de 10% des Indiens ont reçu ne serait-ce qu’une seule dose du vaccin, alors que l’Inde est le premier fabricant mondial de vaccins.

Le pays avait prévu d’expédier des millions de doses vers d’autres pays. Mais, compte tenu du manque à gagner dans le pays, ces exportations ont cessé.

La crise a entraîné des interdictions de voyager au Canada, au Royaume-Uni, à Hong Kong, à Singapour et en Nouvelle-Zélande. Le département d’État américain a déconseillé aux gens de se rendre en Inde sans interdire.

L’un des impacts de la crise est que les gens accumulent de l’oxygène et des médicaments vitaux chez eux, ce qui entraîne des pénuries dans les hôpitaux. « La thésaurisation des injections comme le remdesivir et l’oxygène dans les maisons crée une panique et cette thésaurisation provoque une pénurie de ces médicaments », a déclaré Randeep Guleria, directeur de l’Institut indien des sciences médicales, dans un communiqué publié dimanche par le ministère de la Santé. .

Dans un hôpital de New Delhi, 20 patients d’une unité de soins intensifs sont décédés après que la pression d’oxygène a chuté. Le 21 avril, un fonctionnaire du gouvernement a déclaré à la Haute Cour de Delhi que la demande médicale en oxygène avait dépassé la capacité de production quotidienne.

La Cour suprême a ordonné au gouvernement fédéral du Premier ministre Narendra Modi d’élaborer un plan national de distribution d’oxygène.

Les problèmes ne s’arrêtent même pas après la mort. Dans les villes du pays, les crématoriums regorgent de cadavres.

«Nous n’avons pas arrêté de brûler des corps», a déclaré Hitesh Mavani, qui travaille dans un crématorium à Vadodara. «Nous travaillons par équipes maintenant.»

À Kanpur, des corps sont brûlés dans les parcs de la ville alors que les crématoriums sont pleins et BBC Gujarati a rapporté que les cheminées des crématoriums du Gujarat fondaient parce que les fours à gaz brûlaient 24 heures sur 24.

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium de: Pro Health Care. Qu’il s’agisse de prix des médicaments, d’EMA, de vaccins, de produits pharmaceutiques et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui régissent l’agenda de la politique des soins de santé. E-mail [email protected] pour un essai gratuit.