Renault Ampere, la branche électrique au cœur des stratégies industrielles

5/5 - (149 votes)

Depuis sa création en 2023, l’entité Ampere occupe une place centrale dans la transition électrique de Renault. Cette filiale de Renault a vu le jour avec l’ambition de structurer toute la stratégie de développement des véhicules électriques et logiciels du constructeur. Entre promesses industrielles, ambitions boursières contrariées et réorganisations internes, Ampere cristallise aujourd’hui de nombreuses interrogations autour du groupe Renault et de son avenir sur le marché automobile européen.

Les origines d’Ampere et les raisons de sa création

Au départ, la fondation d’Ampere s’inscrit dans la volonté affirmée par Luca de Meo, directeur général de Renault depuis 2020, de repositionner le constructeur comme un acteur majeur face à la vague de l’électrification mondiale. En novembre 2023, le lancement officiel d’Ampere venait concrétiser une feuille de route ambitieuse : dynamiser la recherche, renforcer les expertises logicielles et mutualiser les ressources pour accélérer la production de véhicules électriques compétitifs.

L’objectif affiché reposait sur une différenciation plus nette avec les activités thermiques classiques de Renault, afin d’insuffler une nouvelle dynamique industrielle. Les premiers mois d’existence de la filiale ont ainsi été marqués par l’intégration d’équipes spécialisées, notamment dans l’ingénierie dédiée à l’électrique, confiée à Philippe Brunet. Ce mouvement visait à garantir une coordination efficace entre le groupe principal et sa division spécialisée dans l’innovation logicielle et batterie électrique.

Qu’est-ce que le pôle industriel Ampere ElectriCity ?

Pour soutenir ses ambitions, Renault mise sur un dispositif industriel spécifique regroupant ses usines de Douai, Ruitz et Maubeuge au sein du pôle Ampere ElectriCity. Cette organisation territoriale vise à accroître la capacité de production de voitures électriques tout en maîtrisant les coûts et délais, afin de renforcer la position du constructeur automobile sur le marché européen.

Un renforcement stratégique dans les Hauts-de-France

Récemment, la direction de Renault a décidé de procéder à l’embauche de 300 collaborateurs supplémentaires pour renforcer les effectifs de ces sites industriels situés dans le nord du pays. Ce plan de recrutement s’accompagne d’investissements majeurs dans la modernisation des chaînes de montage et dans la formation du personnel aux technologies propres à l’électrique.

Ce choix illustre la volonté du constructeur de faire d’Ampere ElectriCity un véritable levier de compétitivité sur le continent européen, face à une concurrence étrangère toujours plus pressante, notamment venue d’Asie. La capacité à innover dans le domaine de la batterie électrique est également au centre de cette stratégie.

Une mutualisation des savoir-faire et des infrastructures

Ampere ElectriCity favorise aussi la collaboration transversale entre différentes équipes techniques, permettant une montée en compétences rapide autour des nouvelles architectures électriques et numériques. L’ensemble vise également une amélioration continue de la qualité de fabrication des modèles zéro émission.

En réunissant ingénieurs, techniciens et opérateurs spécialisés sur un même pôle, Renault entend gagner en agilité et mieux répondre aux exigences du marché, qui évoluent rapidement sous l’impulsion de la réglementation européenne et des attentes environnementales liées à la mobilité durable.

Des ambitions boursières contrariées

Dès sa naissance, Ampere portait l’idée d’une entrée en Bourse visant à doper ses capacités financières et à donner une valeur propre à ses actifs technologiques et software. Initialement programmée courant 2024, cette opération n’a cependant pas abouti en raison d’un contexte économique incertain et de conditions de marché jugées défavorables pour l’industrie de la voiture électrique.

Le départ de Luca de Meo, architecte de la transformation du groupe, a renforcé les doutes sur la stratégie future autour d’Ampere. Renault conserve actuellement la discrétion sur ses prochains mouvements, alors que plusieurs scénarios sont envisagés concernant la gouvernance et l’organisation interne de la branche électrique.

Quel positionnement d’Ampere sur le marché ?

Si la filiale se veut moteur de la nouvelle génération de voitures électriques françaises, elle peine encore à imprimer sa marque auprès du grand public et des observateurs du secteur. Des modèles attendus comme la Renault 5 électrique ne portent finalement pas l’appellation Ampere directement, ce qui brouille parfois la communication autour de cette entité spécialisée.

Regroupement des activités électriques et logicielles sous une seule bannière

sous une seule bannière Développement de plateformes partagées pour optimiser coûts et délais de mise sur le marché

pour optimiser coûts et délais de mise sur le marché Stratégie centrée sur des segments compacts et abordables, notamment le segment B (petites voitures)

Malgré un environnement très concurrentiel, Ampere poursuit le déploiement d’une gamme censée offrir autonomie, innovation logicielle et expérience utilisateur renouvelée. La filiale doit aussi composer avec le retrait progressif de certains partenaires asiatiques, complexifiant davantage l’écosystème industriel autour de son projet centré sur la mobilité verte.

Enjeux et perspectives pour Renault Ampere

Aujourd’hui, différents défis se présentent à Ampere : relance d’une introduction boursière, gestion de sa gouvernance partagée, visibilité accrue auprès des clients et consolidation de son appareil industriel. Le maintien ou la modification de sa structure juridique, voire une possible réintégration complète au sein du groupe Renault, figurent parmi les scénarios étudiés pour sécuriser l’avenir de cette filiale spécialisée dans l’électrique.

Cette période de transition pourrait déterminer si Ampere devient le bras armé du constructeur français sur la scène internationale ou s’il reste cantonné à un rôle plus limité. L’expérience acquise sur le terrain industriel du nord de la France, grâce au pôle ElectriCity, constitue d’ores et déjà un appui concret pour relever le défi de la mobilité durable et de la voiture zéro émission.

Questions fréquentes sur Renault Ampere