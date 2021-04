Annalena Baerbock des Verts allemands: 5 choses à savoir

BERLIN – Annalena Baerbock, dévoilée lundi en tant que candidate des Verts allemands à la chancelière, est désormais chargée de prouver qu’elle est prête à occuper une fonction publique élevée.

Baerbock, 40 ans, membre du Bundestag, a déjà fait ses preuves en tant que l’un des deux co-dirigeants du parti depuis 2018. Mais elle devra faire face à un nouveau niveau d’examen maintenant qu’elle a été choisie comme candidate du parti pour succéder à Angela Merkel aux élections générales de septembre.

Cet examen sera d’autant plus intense que les Verts occupent la deuxième place dans les sondages d’opinion et ont de fortes chances de rejoindre – et peut-être même de diriger – le prochain gouvernement.

Voici cinq choses à savoir sur Baerbock.

1. Premières années

Baerbock est né à Hanovre en 1980 d’un pédagogue social et d’un ingénieur. Elle a grandi dans une ferme avec ses deux sœurs et ses deux cousins. À l’âge de 16 ans, elle a participé à un échange d’étudiants en Floride.

Elle a commencé à étudier les sciences politiques et le droit public à l’Université de Hambourg en 2000. Baerbock a passé l’année universitaire 2004-2005 à la London School of Economics and Political Science, où elle a étudié le droit international. Elle a commencé une thèse sur les catastrophes naturelles et l’aide humanitaire à l’Université libre de Berlin mais n’a pas terminé sa thèse – sa carrière politique l’a gênée.

2. Carrière politique

Entre 2005 et 2008, Baerbock a travaillé comme chef de bureau pour Elisabeth Schroedter, alors eurodéputée verte. Baerbock s’est présentée au Bundestag sans succès en 2009, mais a réussi les élections de 2013 et a depuis occupé son siège. Elle a été porte-parole des Verts sur la politique climatique entre 2013 et 2017, avant de devenir co-leader du parti aux côtés de Robert Habeck en 2018.

Au sein du parti, Baerbock a joué un rôle important en enterrant pratiquement la division des Verts, vieille de plusieurs décennies, entre fondamentalistes et réalistes – ou Fundis et Realos. Elle et Habeck ont ​​remporté les élections en tant que co-dirigeants même s’ils étaient tous deux considérés comme des centristes, alors que traditionnellement, la direction a été divisée entre les deux ailes du parti.

Ces dernières années, les Verts dans leur ensemble sont devenus plus centristes, s’adressant aux électeurs issus de milieux qui étaient auparavant des havres sûrs pour les partis chrétiens conservateurs. Cependant, ce changement a également attiré les critiques des groupes de protection du climat, qui disent qu’il ne peut y avoir d’approche édulcorée pour sauver la planète. En 2018, Baerbock et Habeck ont ​​participé à un «forum des électeurs plus verts» pour tenter de répondre à ces préoccupations.

3. Politique étrangère

Baerbock a concentré une part importante de son énergie politique sur les affaires internationales, adoptant une ligne centriste en matière de défense et poussant pour une politique étrangère européenne commune plus forte.

Au grand dam de certains électeurs écologistes traditionnels, le parti a approuvé l’année dernière un programme décrivant l’OTAN comme un élément «indispensable» de la sécurité européenne et soutenu une expansion de la coopération de défense de l’UE.

Cependant, elle a également décrit l’objectif de l’alliance visant à ce que tous les membres consacrent au moins 2% de leur PIB à la défense comme «pas vraiment utile».

Lundi, elle a appelé à «une politique étrangère commune et forte». Les Verts ont été plus critiques à l’égard du président russe Vladimir Poutine et d’autres dirigeants autoritaires que beaucoup d’autres dirigeants allemands.

« Si la voix de l’Allemagne dans la politique étrangère échoue – que ce soit en ce qui concerne les tensions en Ukraine ou l’attitude envers la Russie, ou en ce qui concerne le projet Nord Stream 2 – alors l’Europe sera détruite », a-t-elle déclaré lundi.

Cette position rendrait les Verts un peu mal à l’aise pour une éventuelle coalition post-électorale, avec les sociaux-démocrates et le gauchiste Die Linke, qui ont adopté une position plus douce sur la Russie.

4. Connexion climatique

Lors de son dévoilement en tant que candidate à la chancelière du parti lundi, Baerbock a établi un lien personnel entre sa vie de famille et ses aspirations climatiques. (Baerbock est mariée à Daniel Holefleisch, un consultant politique, avec qui elle a deux filles, nées en 2011 et 2015. Ils vivent à Potsdam, au sud-ouest de Berlin.)

Dans son discours, Baerbock a raconté l’histoire d’être avec sa fille cadette, alors enfant, lorsque l’Accord de Paris sur le climat a été adopté. Les deux étaient à Paris dans la salle avec Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères à l’époque, lorsqu’il a fait l’annonce officielle.

«En 2050, l’année pour laquelle cette conférence sur le climat a formulé ses grands objectifs, quand ma fille sera aussi âgée que moi alors, 35 ans, elle aura peut-être aussi de petits enfants et je serai grand-mère», a-t-elle déclaré. «D’ici là, nous devrons avoir créé une prospérité respectueuse du climat.»

5. Champion sportif

Enfant et adolescent, Baerbock était un trampoliniste à succès et a participé à des compétitions nationales. Au cours de son année en tant qu’étudiante d’échange aux États-Unis, le sport l’a aidée à s’intégrer, a-t-elle déclaré dans une interview plus tôt cette année.

«Pour moi, ce fut une expérience très formatrice de se sentir étrangère, de ressentir ce que c’est de ne pas si bien connaître une langue et ce que cela fait sur son caractère et sa confiance en soi», a-t-elle déclaré, ajoutant que jouer au football l’a aidée à se connecter. avec les autres.

«Sur le terrain de football, peu importe que vous puissiez exprimer votre humour dans la langue ou non, il s’agit de savoir à quel point vous tirez un corner. Et c’est pourquoi le sport est resté une question sociale si centrale pour moi, car il est extrêmement important pour la cohésion.