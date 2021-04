Rush pour les vols dans l’État à partir de pays définis pour la liste de quarantaine

Il y a eu une ruée vers les billets sur les vols à destination de l’Irlande en provenance de pays à ajouter à la liste de quarantaine obligatoire des hôtels plus tard cette semaine.

La liste des pays de catégorie 2 est allongée jeudi à partir de 4 heures du matin pour inclure les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, la Turquie et l’Italie ainsi que huit autres pays. À partir de ce moment, tous les passagers concernés devront s’enregistrer dans les hôtels désignés pour un maximum de 12 nuits pour un coût de près de 2000 € par personne.

Les changements apportés à la liste ont entraîné une augmentation de la demande de certaines destinations, le coût des vols sur les routes clés augmentant considérablement et d’autres se soldant.

Dans les sept jours précédant le 4 avril, plus de 4 300 passagers en provenance des pays à ajouter à la liste sont arrivés en Irlande, la grande majorité en provenance ou à travers la France, le Qatar, la Turquie et les États-Unis.

Un vol Ryanair de Milan à Dublin mercredi, moins de 24 heures avant l’entrée en vigueur de la liste de quarantaine obligatoire des hôtels mise à jour, est épuisé. En revanche, il y a plus de 100 places disponibles sur le même trajet dimanche prochain avec le coût des billets aller simple tombant à moins de 35 €.

Les vols en provenance d’autres pays touchés ont connu une augmentation similaire des réservations ces derniers jours.

Les vols Aer Lingus de Paris à Dublin le mardi sont payants et le lundi après-midi, seuls 11 billets aller simple étaient disponibles à des prix allant de 198 € à 539 € pour le vol solitaire du mardi. Mercredi, sur le même trajet, il n’y avait que neuf billets disponibles, avec des prix allant de 373 € à 539 €.

En revanche, un aller simple Paris-Dublin le mercredi 21 avril ne coûte que 74 €,

Il y a 17 vols en provenance de pays qui doivent être ajoutés à la liste de catégorie 2 qui devraient atterrir à Dublin mardi et mercredi, y compris des vols depuis Istanbul, Doha et plusieurs vols depuis les États-Unis.

Passage à sens unique

Des sièges étaient disponibles sur les routes transatlantiques desservies par Aer Lingus. Bien que les deux jours précédant le passage des États-Unis à la liste de catégorie 2, qui exige la mise en quarantaine obligatoire de l’hôtel, les prix des billets aller simple étaient nettement plus élevés que les jours suivants.

Les billets sur la route New York-Dublin les mardis et mercredis étaient au prix de 931 €, le prix d’un billet tombant à 600 € jeudi et vendredi. Les billets aller simple de Chicago à Dublin étaient également beaucoup plus élevés les jours précédant l’entrée en vigueur des nouvelles règles que les jours suivants.

Près de 100 sièges sur un vol United Airlines de Newark à Dublin mardi matin n’étaient pas disponibles à la réservation dans les heures précédant le départ, ce qui suggère une augmentation spectaculaire du nombre de passagers sur les routes.

Selon des sources aéroportuaires, la plupart des vols en provenance des États-Unis ces derniers mois ont transporté moins de 30 passagers, le nombre arrivant lundi matin sur des vols transatlantiques correspondant à ces chiffres.

Ryanair a déclaré qu’il ne ferait pas de commentaires sur le nombre de passagers avant l’élargissement de la liste car il s’agissait «d’informations commercialement sensibles», tandis qu’un porte-parole d’Aer Lingus a également refusé de commenter.