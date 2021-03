La CDU de Merkel battue lors d’élections clés dans l’État allemand

Les démocrates-chrétiens (CDU) au pouvoir en Allemagne ont subi des défaites cinglantes lors de deux élections nationales dimanche, présentant le parti d’Angela Merkel avec un revers majeur quelques mois à peine avant que le pays ne choisisse son successeur à la chancelière.

Selon les premières projections du radiodiffuseur public ARD, le parti conservateur a affiché ses pires résultats à la fois dans le Bade-Wurtemberg, avec environ 24% des voix, et en Rhénanie-Palatinat, avec 26%.

La CDU et son parti sœur bavarois CSU ont été frappés ces derniers jours par des allégations de corruption portées contre ses législateurs, accusés de profiter de contrats publics pour les masques faciaux et de liens douteux avec l’Azerbaïdjan.

Les résultats dans les deux États occidentaux ont porté un coup dur aux chances du nouveau chef de la CDU, Armin Laschet, d’obtenir le feu vert pour être la candidate de centre-droit pour succéder à Merkel, qui prévoit de mettre fin à ses 16 ans de mandat après des élections générales en septembre.

Le Parti vert est arrivé premier dans le Bade-Wurtemberg, restant stable par rapport aux dernières élections de 2016 avec environ 32% des voix. Le score de la CDU dans l’État représente une baisse d’environ trois points de pourcentage.

En Rhénanie-Palatinat, les sociaux-démocrates ont conservé la première place avec environ 34,5% des voix, tandis que la CDU a perdu environ six points de pourcentage par rapport aux dernières élections de 2016.

Dans les sondages nationaux, la CDU / CSU jouit toujours d’une grande avance sur tous les autres partis, ce qui signifie que quiconque devient le candidat de l’alliance à la chancelière a de très fortes chances de succéder à Merkel. Le chef de la CSU, Markus Söder, le premier ministre de Bavière, est largement considéré comme le principal rival de Laschet pour la nomination.

Selon les sondages, une coalition entre la CDU / CSU et les Verts semble pour le moment très susceptible de succéder à l’actuel gouvernement national de la CDU / CSU et des sociaux-démocrates.

Cependant, le bloc de centre-droit a vu son soutien diminuer considérablement ces dernières semaines, en raison des scandales de corruption et du mécontentement croissant face à la gestion par le gouvernement des verrouillages et de la vaccination contre les coronavirus. Si cette tendance se poursuit, d’autres possibilités de coalition deviennent plus probables, ce qui pourrait vider la CDU / CSU du pouvoir.

Les partis qui ont remporté les élections de dimanche ont été aidés par la présence de premiers ministres des États sortants populaires – Winfried Kretschmann des Verts dans le Bade-Wurtemberg et le social-démocrate Malu Dreyer en Rhénanie-Palatinat.

Le vétéran de la CDU Wolfgang Schäuble, président du Bundestag, a suggéré que les résultats étaient davantage liés à ces personnalités qu’aux lacunes de son parti.

«Pour la CDU, ce n’est pas une belle soirée, mais c’était prévisible», a-t-il déclaré à la télévision ARD. «Dans cette élection, les personnalités des premiers ministres des États sont de loin le facteur le plus important.»

Selon les projections, Kretschmann pourrait continuer à diriger une coalition dirigée par les Verts avec la CDU dans le Bade-Wurtemberg ou essayer de former une coalition à trois entre les Verts, les sociaux-démocrates et les libéraux démocrates libres. Cette combinaison est connue sous le nom de coalition de feux de signalisation, en raison des couleurs officielles des trois parties impliquées.

En Rhénanie-Palatinat, Dreyer semble susceptible de maintenir une coalition de feux de signalisation dirigée par les sociaux-démocrates, qui dirige l’État depuis les dernières élections de 2016.

Cet article a été mis à jour.