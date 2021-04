L’armée ukrainienne pose un défi plus difficile à la Russie qu’en 2014

Appuyez sur play pour écouter cet article

KYIV – Lorsque la guerre entre les troupes gouvernementales et les séparatistes soutenus par la Russie a éclaté dans l’est de l’Ukraine il y a sept ans, les soldats ukrainiens se sont battus avec des baskets en lambeaux et ont fait don de gilets pare-balles tandis que leurs commandants inexpérimentés faisaient souvent des gaufres – parfois avec des conséquences mortelles.

Aujourd’hui, l’armée est endurcie au combat et mieux équipée, grâce à des années de conflit de faible intensité et à un soutien national et étranger croissant.

Mais alors que les craintes d’une reprise des hostilités – renforcées par des preuves de ce que les responsables américains prétendent être la plus grande accumulation de troupes russes depuis 2014 – les experts affirment que l’Ukraine aurait encore du mal à repousser une invasion russe à grande échelle.

Bien qu’elle puisse se battre suffisamment pour infliger de lourdes pertes à la Russie, selon Yuriy Butusov, rédacteur en chef et commentateur de la défense, l’armée ukrainienne reste entravée par des difficultés organisationnelles fondamentales.

«Malheureusement, il y aurait beaucoup plus d’héroïsme que de professionnalisme», a-t-il déclaré.

Écart de dépenses

L’Ukraine a consacré 3,4% de son PIB à la défense en 2019, contre 2,2% en 2014, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. La Russie a dépensé 3,9% en 2019. Cependant, les chiffres bruts sont très différents. En dollars américains constants, l’Ukraine dépense 5,2 milliards de dollars, tandis que la Russie dépense 65 milliards de dollars.

La semaine dernière, le général Ruslan Khomchak, commandant en chef des forces armées, a cherché à apaiser les inquiétudes concernant l’état de préparation au combat de l’Ukraine, affirmant qu’il était «prêt pour une réponse adéquate» à divers scénarios.

Certes, l’armée ukrainienne d’aujourd’hui, comparativement plus grande et mieux organisée, n’aurait plus besoin de compter sur les bataillons de volontaires rassemblés à la hâte, comme elle l’a fait lorsque les troupes russes ont afflué pour la première fois pour soutenir les rebelles locaux. Et ces dernières années, les alliés occidentaux ont fourni une myriade de fournitures, d’instructeurs et d’armes qui ont contribué à soutenir l’effort de défense du pays.

Actuellement, le pays compte environ 255 000 militaires actifs et 900 000 autres réservistes, selon le Global Firepower Index; La Russie compte 1 million de militaires actifs et 2 millions de réservistes supplémentaires.

Pendant ce temps, l’Ukraine se classe 13e au monde en chars avec 2 430 et 7e en véhicules blindés, avec 11 435, et l’artillerie remorquée avec 2 040 pièces. Cependant, la Russie est la première en chars, capable de faire appel à 13 000, la troisième en voitures blindées avec 27 100 et la première en artillerie remorquée avec 4 465 canons.

Cependant, l’Ukraine dépend toujours fortement des chars, des avions et des voitures blindées de l’ère soviétique. Il a également eu du mal à mettre à jour ses forces, malgré la menace constante de la Russie – qui, en revanche, mène une vaste campagne de modernisation depuis 2008.

Par exemple, bien qu’elle ait exporté environ 1 milliard de dollars d’armes l’an dernier, l’Ukraine n’a pas réussi à acquérir ou à produire certains équipements de pointe correspondant aux principales capacités russes. Cela comprend des systèmes antiaériens et antiroquettes efficaces qui pourraient se défendre contre des attaques de précision contre des infrastructures et d’autres cibles stratégiques.

Selon le vétéran Taras Chmut, chef du Centre militaire ukrainien, une ONG à Kiev, des attaques aériennes et à la roquette coordonnées sur des cibles telles que des ponts, des chemins de fer et des centrales électriques pourraient paralyser l’économie ukrainienne. «Cela signifie que les Russes n’auraient pas besoin d’occuper beaucoup de territoire pour atteindre leurs objectifs», a-t-il déclaré.

De même, l’armée de l’air ukrainienne reste malheureusement mal préparée, a ajouté Chmut. L’année dernière, son propre commandant a admis que toute sa flotte serait obsolète d’ici une décennie.

Parmi les équipements meurtriers dont dispose l’Ukraine, une partie de sa capacité défensive pourrait dépendre de la tactique de la Russie. Comme POLITICO l’a rapporté lundi, les dizaines de missiles antichars Javelin fournis par les États-Unis en possession ukrainienne seraient largement inutiles en cas d’invasion russe plus secrète ou à plus petite échelle qui n’impliquait pas de blindage.

Mykola Sunhurovskyi, analyste militaire au groupe de réflexion du Centre Razumkov à Kiev, affirme que ces armes modernes ont fait une différence significative. Mais il a ajouté que l’Ukraine bénéficierait davantage des transferts de technologie qui ensemenceraient des connaissances localement et conduiraient à une production locale de meilleure qualité.

«Nous pouvons le découvrir nous-mêmes», déclare Sunhurovskyi à propos du secteur de la défense sous-développé, «mais cela prendrait beaucoup de temps.»

La corruption est un obstacle majeur et le conglomérat de défense d’État Ukroboronprom a longtemps été considéré comme un foyer de greffe. Dans une déclaration conjointe avec le Bureau national anti-corruption d’Ukraine à la fin de l’année dernière, le monopole s’est engagé à contribuer à rendre le secteur de la défense «transparent et responsable».

Mis à part l’équipement, le professionnalisme du personnel militaire est également préoccupant.

Rangs supérieurs

Chmut, qui a servi en service actif de 2015 à 2017, a déclaré que le blocage psychologique des commandants en 2014 au sujet de l’engagement des forces russes avait disparu, ce qui a abouti à une armée «prête à se battre». Mais il a dit que des soldats motivés et expérimentés ont été chassés ces derniers temps par la bureaucratie et la qualité décroissante du leadership.

Le colonel Serhiy Sobko, un vétéran au franc-parler qui a reçu la médaille du Héros de l’Ukraine pour son service, a déclaré dans une interview avec les médias ukrainiens le mois dernier que des officiers qui avaient soit mal performé en 2014 ou évité les opérations de combat étaient revenus à des postes de direction clés au cours de la depuis deux ans.

Le président Volodymyr Zelenskiy a appelé l’Ukraine à rejoindre finalement l’OTAN – bien que toute adhésion soit une perspective très lointaine.

L’armée a mis en œuvre 96 normes de l’OTAN au cours des 18 premiers mois de la présidence de Zelenskiy, contre 196 au cours des cinq années de l’administration de son prédécesseur, selon un nouveau document du New Europe Center basé à Kiev.

Ces normes vont de l’alignement des grades militaires sur les États membres de l’OTAN à l’adoption de lignes directrices sur la logistique et la planification. Les auteurs ont décrit ces progrès comme une «dynamique positive», mais ont ajouté qu’au rythme actuel, il faudrait encore au moins 13 ans avant que l’Ukraine soit pleinement compatible avec l’OTAN.

Cela signifie que de tels changements seraient d’une aide immédiate peu si l’Ukraine devait faire face à une poussée militaire russe.

D’autres sont plus pessimistes quant à l’effort de modernisation de l’armée ukrainienne.

Selon Mykola Vorobiov, journaliste ukrainien et ancien chercheur à l’Université Johns Hopkins, les commandants sont souvent découragés par la simple paperasse impliquée dans les opérations quotidiennes, qu’il s’agisse de répondre à un déluge d’enquêtes quotidiennes ou de rendre compte de décisions même banales.

«Les soldats plaisantent sur le fait que l’armée ukrainienne se transforme en armée du papier ukrainienne», a-t-il déclaré.

Faisant écho à Sobko, Vorobiov a ajouté que de tels niveaux de paperasserie – qui peuvent également inclure des heures d’attente pour les ordres de riposter aux forces ennemies – gênent les commandants autrement capables.

Au milieu des craintes croissantes d’escalade ces dernières semaines, Zelenskiy a cherché à couper l’image d’un leader décisif. Il s’est rendu la semaine dernière dans l’est de l’Ukraine pour rendre visite aux soldats de première ligne.

Mais des critiques comme Butusov, qui édite le journal en ligne censor.net, affirment que les dirigeants ukrainiens – en partie distraits par une série d’autres problèmes politiques urgents – restent incapables d’avoir une vision à long terme en matière de défense.

« Notre problème en termes de préparation à la guerre est que nous ne pouvons pas mettre sur pied un plan d’action, nous ne pouvons pas organiser l’utilisation des ressources et nous ne pouvons pas rassembler la main-d’œuvre et l’intellect pour la prise de décision », a-t-il déclaré. .