Un petit garçon qui rêve de voyager dans l’espace est devenu une star et a attiré l’attention de la communauté spatiale mondiale après une apparition stellaire au Late Late Toy Show vendredi soir.

Le père d’Adam King, David, a déclaré dimanche que la famille avait été «époustouflée» par la réponse à l’apparition de l’enfant de six ans dans l’émission.

Cependant, il a dit qu’il n’était pas surpris par la façon dont les astronautes et les ingénieurs spatiaux, y compris le commandant Chris Hadfield et la Nasa, avaient répondu aux ambitions de son garçon parce que «plus que la plupart des gens, ils réalisent l’importance d’avoir des rêves».

Au Toy Show de vendredi soir, Adam de Cork a déclaré à l’hôte Ryan Tubridy qu’il rêvait de commander un jour une mission spatiale avec la Nasa. Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait être astronaute, il a répondu: «Je ne peux pas être astronaute parce que j’ai des os cassants.

«Alors à la place, vous pouvez être le gars avec le microphone en dessous, sur le sol?» demanda Tubridy après quoi Adam, assis dans son fauteuil roulant, lui montra comment décompter correctement un lancement de 12 à un.

Son apparition a attiré presque immédiatement l’attention de l’astronaute canadien et ancien commandant de la Station spatiale internationale Hadfield. qui a posté un clip vidéo de l’apparition et s’est adressé personnellement au garçon. «Adam – J’ai eu la chance de participer à de nombreux vols spatiaux CAPCOM. Nous devrions parler d’espace ensemble. Prends soin de toi, sois bon.

Dans un tweet, la Nasa a déclaré: «Le bon cœur et l’esprit aventureux d’Adam nous inspirent. Il y a de la place pour tout le monde à la NASA, et nous avons hâte qu’il rejoigne un jour notre équipe de rêveurs. Nous serons là quand il sera prêt.

Le compte Twitter de l’ambassade d’Irlande aux États-Unis s’est impliqué et a déclaré: «Per aspera ad Astra [through hardships to the stars], Adam. Continuez à regarder les étoiles jeune homme. En attendant, nous contacterons nos amis @NASA et verrons s’ils ne peuvent pas vous aider à rapprocher un peu plus vos rêves. «

L’ingénieur aéronautique irlandais, le Dr Norah Patten, s’est adressé à lui sur Twitter, disant qu’elle adorerait le rencontrer quelque temps et entendre parler de son amour de l’espace. «Vous êtes une star», dit-elle.

«Nous avons été absolument époustouflés par tout ce qui s’est passé ce week-end et en tant que famille, nous sommes très humbles et très reconnaissants», a déclaré David King. «Cela m’a fait réaliser que les gens sont bons, ils sont bons au niveau local et mondial.»

Il a dit que «des choses comme ça n’arrivent pas très souvent dans une vie. Ce qui était merveilleux pour nous, c’est que tant de gens ont pu voir ce que nous avons vu en Adam depuis le jour de sa naissance. Nous avons toujours su à quel point il était spécial et c’était agréable de voir cela se manifester dans la série.

«Il était si incroyablement calme et détendu que je ne sais honnêtement pas d’où il vient. La seule chose qui m’inquiétait auparavant était qu’il pourrait être stressé et ne pas apprécier l’expérience, mais dès la seconde où il est apparu, je savais que tout irait bien. Il a même fait un clin d’œil à la caméra au tout début.

David, qui a publié un livre intitulé But Really. . . Adventures with a Difference dans le but d’inspirer les familles d’enfants ayant des besoins supplémentaires, a déclaré qu’il n’était pas surpris par la manière dont les astronautes et la communauté spatiale au sens large ont contacté les siens ce week-end.

«Tout ce qu’ils font, c’est réaliser l’impossible et réaliser vos rêves. Ces personnes se rendent compte de l’importance d’avoir des rêves.

Il a dit qu’Adam et son frère aîné Danny étaient «obsédés par le commandant Hadfield» et qu’ils regardaient souvent la Station spatiale internationale passer au-dessus de leur maison avec le télescope familial.

Il a dit que toute la famille était en état d’émotion, ajoutant que la prochaine chose qu’Adam attendait avec impatience était l’école lundi.