Le rapport de course britannique suit la ligne de Boris Johnson

LONDRES – Commander un rapport qui approuve votre approche actuelle en matière de race est une façon de traiter le mouvement Black Lives Matter.

Cela semble avoir été la tactique de Boris Johnson – révélée lorsqu’une commission ordonnée par le gouvernement sur les disparités raciales et ethniques a rendu compte mercredi de l’état des relations raciales au Royaume-Uni.

Le document de 256 pages – bien qu’écrit par un groupe indépendant de personnes nommées qui comprend le chef d’un organisme de bienfaisance éducatif, un scientifique de l’espace et un homme d’affaires – se lit comme une version longue de la vision du monde du gouvernement. On peut le résumer ainsi: le racisme existe, mais ignorez les arguments du «guerrier éveillé» selon lequel la Grande-Bretagne est une nation raciste.

«En termes simples, nous ne voyons plus une Grande-Bretagne où le système est délibérément truqué contre les minorités ethniques», indique le rapport. «Les obstacles et les disparités existent, ils sont variés et, ironiquement, très peu d’entre eux sont directement liés au racisme. Trop souvent, le «racisme» est l’explication fourre-tout, et peut être simplement implicitement accepté plutôt qu’explicitement examiné. »

C’est une idée que d’autres dirigeants européens, aux prises avec leur réponse aux manifestations de Black Lives Matter, pourraient être tentés de reprendre. Mais l’approche de Johnson n’a laissé aucune suggestion que le débat britannique sur la race serait mis au lit de sitôt – et a déclenché des affirmations que le Premier ministre, dont la haute équipe a longtemps soutenu que le racisme en Grande-Bretagne n’est pas la force qu’il était autrefois, tente de minimiser les graves problèmes. .

Le rapport soutient que le racisme est toujours une «vraie force» au Royaume-Uni, mais que la classe, la géographie, la famille, la culture et la religion ont tous «un impact plus significatif sur les chances dans la vie que l’existence du racisme», reflétant les arguments avancés par les ministres.

Ce n’était pas tout à fait normal pour Johnson, cependant. Le rapport formule une série de recommandations qu’il devra prendre en compte, notamment de mieux équiper la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme pour lutter contre le racisme dans les institutions; plus de formation et de responsabilisation de la police sur les pratiques controversées d’interpellations et de fouilles; et faire face à un écart de rémunération ethnique au sein du Service national de santé.

Un bureau dédié devrait entre-temps être mis en place pour suivre les inégalités de santé qui ont été mises en évidence par la pandémie de coronavirus.

D’autres suggestions sont plus controversées. Un remaniement du programme scolaire de l’Angleterre devrait raconter une «nouvelle histoire» sur l’Empire britannique, affirme-t-il. Les employeurs devraient abandonner la formation sur l’égalité des «préjugés inconscients» que le gouvernement a précédemment jugée inefficace.

Et le rapport propose une nouvelle approche de «l’expérience caribéenne qui parle de la période de l’esclavage non seulement sur le profit et la souffrance, mais aussi sur la manière dont les Africains se sont transformés en une Afrique / Grande-Bretagne remodelée. Marsha de Cordova, porte-parole du Parti travailliste de l’opposition pour l’égalité, de marque qu’une tentative de donner une «tournure positive à l’esclavage et à l’empire».

La guerre s’est réveillée

Pourtant, le rapport suit le manuel du gouvernement dans ses attaques pointues contre les militants antiracistes. Il a accusé BLM de diviser la société et d’être «fataliste» dans sa suggestion que rien ne s’est amélioré sur le front de la discrimination.

«Nous comprenons l’idéalisme de ces jeunes bien intentionnés qui ont conservé et amplifié cette méfiance intergénérationnelle», lit-on. «Cependant, nous devons également nous demander si un récit qui prétend que rien n’a changé pour le mieux, et que la caractéristique dominante de notre société est le racisme institutionnel et le privilège des Blancs, permettra d’atteindre autre chose que l’aliénation du centre décent – un centre qui est occupé par des personnes de toutes races et ethnies. »

Il a déclaré que des groupes «bien organisés sur un seul sujet», vendant des politiques identitaires et faisant appel à l’émotion plutôt qu’aux données, avaient fait beaucoup de bruit mais avaient tort. Et il a affirmé que l’accusation de racisme s’est diluée par surutilisation, avec des termes comme «privilège blanc» et «microagressions» ne servant qu’à s’aliéner.

C’est un refrain familier du gouvernement de Johnson. Plus tôt cette année, la secrétaire à l’égalité Liz Truss a fait valoir que le débat sur la race et la discrimination était devenu «dominé par un petit nombre de voix non représentatives» qui préfèrent l’expérience vécue aux données.

Tony Sewell, qui a été nommé à la présidence de la commission, avait soutenu dans le passé que «la plupart des preuves supposées du racisme institutionnel sont fragiles», une préoccupation reprise par Munira Mirza, conseillère politique de Johnson. Sewell a déclaré à la BBC mercredi matin qu’il ne faisait pas partie d’une «guerre contre les réveillés».

Pourtant, le gouvernement n’a pas aidé à étouffer les soupçons avec le lancement du rapport. Il a envoyé une note de presse aux journalistes la nuit précédente, contenant des extraits limités qui promettaient une image prometteuse dans l’éducation, et a déclaré aux journalistes qui avaient accepté de recevoir le matériel sous embargo du rapport qu’ils ne pouvaient pas solliciter les points de vue des groupes de campagne avant la publication – techniques classiques pour contrôler le récit.

Sewell a ensuite été envoyé pour des entretiens tôt le matin avant la publication du rapport, ce qui signifie qu’il ne pouvait pas être interrogé sur ses conclusions complètes. Downing Street avait l’air de faire tourner le document en sa faveur.

La guerre culturelle continue

Personne ne pensait que le rapport mettrait fin au débat sur le racisme en Grande-Bretagne, et il arrive dans une frénésie des médias sociaux qui peut élever des arguments émotionnels.

Mais le risque pour Johnson est que son rejet du racisme institutionnel en Grande-Bretagne et ses attaques contre les militants ne font que faire monter la température. Halima Begum, directrice générale du groupe de réflexion sur l’égalité raciale, le Runnymede Trust, a déclaré à la BBC «institutionnellement, nous sommes toujours racistes», et a déclaré qu’il était «profondément, profondément inquiétant» qu’un rapport gouvernemental le nie.

Le secrétaire de la Justice fantôme, David Lammy, a déclaré que le rapport avait «choisi de nous diviser une fois de plus», déclarant à son Radio LBC montrent que Johnson avait choisi de plier l’arc de l’univers moral «à l’envers».

Ce ne sera pas une perte pour Johnson que le rapport crée également un nouveau casse-tête pour le parti travailliste. Lammy est l’une des voix les plus éminentes du parti en matière de race. Mais le chef du Labour Keir Starmer est divisé entre une base de soutien métropolitaine de gauche considérée comme sympathique à Black Lives Matter et des électeurs socialement conservateurs qui ont tendance à ne pas aimer la culture «réveillée», y compris beaucoup dans les anciens centres du parti dont il a besoin pour gagner à nouveau.

Lors d’une visite à Leeds ce matin avant sa publication, Starmer a déploré que le rapport soit censé nier que le racisme en Grande-Bretagne est «structurel». Mais il était révélateur que le dirigeant lui-même ne fasse aucune déclaration publique dans les heures qui ont suivi sa libération.