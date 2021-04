Ken Early: L’arrogance des propriétaires est l’aspect le plus irritant de la Super League

La foule en colère, scandant le défi, les Stars and Stripes qui s’enflamment … les images vous ont transportés dans les années 1980, lorsque cette scène exacte était la base des reportages télévisés occidentaux de The Arab Street, synonyme d’extrémisme irrationnel. Mais cette fois, la rue était Matt Busby Way et la foule était composée de fans de Manchester United protestant contre les Glazers.

Ce que les fans de United faisaient était assez naturel au cours d’une semaine historique qui a vu une explosion de colère droite des fans de football contre … la cupidité? Cela ne semble pas tout à fait correct. Bien sûr, nous détestons tous la cupidité, mais bien qu’elle sature notre monde, nous semblons rarement nous en occuper. L’attitude que beaucoup d’entre nous ont à l’égard de ces vices les plus relatables pourrait être exprimée en adaptant le slogan anti-Glazer des fans de United: Love Money, Hate Greed.