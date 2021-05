Biden félicite Netanyahu après la conclusion du cessez-le-feu Israël-Hamas

Biden a déclaré qu’Israël, le Hamas et d’autres groupes se sont mis d’accord sur un accord de cessez-le-feu «mutuel et inconditionnel» après un conflit dommageable de 11 jours. L’affrontement a été le plus important depuis une guerre de 50 jours en 2014, et s’est également terminé cette fois sans un vainqueur clair.

Biden avait déclaré à Netanyahu lors d’un appel mercredi qu’il «s’attendait à une désescalade significative aujourd’hui sur la voie d’un cessez-le-feu», selon une lecture de l’appel à la Maison Blanche. Biden avait largement rejeté les appels au sein du Parti démocrate à faire pression pour un cessez-le-feu et avait attiré la colère des républicains, qui affirmaient qu’il ne soutenait pas suffisamment Israël et son droit de se défendre.

Cette Maison Blanche avait récemment qualifié l’approche de Biden de «diplomatie silencieuse et intensive». Au milieu du conflit, Biden n’a pas encore a choisi un ambassadeur américain à Jérusalem.

La politique autour du conflit a changé ces derniers temps, avec une vague de démocrates progressistes dénonçant l’aide des États-Unis à Israël et soutenant les droits des Palestiniens. Un groupe de législateurs progressistes , dirigé par la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.), a annoncé cette semaine une résolution visant à bloquer une vente d’armes de 735 millions de dollars à Israël.

La bataille a commencé le 10 mai avec le Hamas tirant des roquettes en direction de Jérusalem après le conflit au complexe de la mosquée Al-Aqsa entre des manifestants palestiniens et la police israélienne. Pour les musulmans, le site est le sanctuaire noble, et pour les juifs, c’est le mont du Temple. Une réponse musclée des forces de l’ordre au complexe et l’expulsion potentielle de familles palestiniennes par des colons juifs avaient fait monter la température.

Israël a mené des centaines de frappes aériennes, affirmant qu’il se concentrait sur l’infrastructure du Hamas, et le Hamas a tiré des milliers de roquettes sur des villes israéliennes depuis des zones civiles, la plupart n’atteignant pas leurs objectifs. Au moins 230 Palestiniens sont morts, dont 65 enfants, et 12 personnes en Israël sont mortes, dont un jeune enfant et une adolescente.

Les attaques israéliennes ont endommagé plus de 50 écoles et au moins 18 hôpitaux et cliniques, selon un groupe de défense et l’Organisation mondiale de la santé, respectivement, avec la bande de Gaza durement touchée.

« Ces hostilités ont entraîné la mort tragique de tant de civils, dont des enfants », a déclaré jeudi Biden. «Et j’adresse mes sincères condoléances à toutes les familles, israéliennes et palestiniennes, qui ont perdu des êtres chers et j’espère que les blessés seront complètement rétablis.»

Biden a également déclaré que les États-Unis étaient déterminés à aider à fournir une «assistance humanitaire rapide» pour la reconstruction de Gaza et la population de Gaza.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.