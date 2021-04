«  Mon fils de 10 ans regarde du porno sur la tablette familiale  »

Question: Je viens de découvrir que mon enfant de 10 ans regardait du porno sur une tablette. J’ai été assez choqué. Il utilisait la tablette familiale pour regarder des vidéos YouTube, puis cherchait du sexe et suivait les différents liens qui apparaissaient et se retrouvaient sur des sites pornographiques.

Selon l’histoire d’Internet, il l’a fait plusieurs fois en quelques jours avant que je ne le remarque. Je suis ennuyé de ne pas avoir mis de logiciel de blocage sur la tablette (je l’ai fait maintenant) et de ne pas l’avoir remarqué plus tôt. Quand je l’ai confronté à ce sujet, il a d’abord nié, puis est devenu bouleversé et s’est mis à pleurer. J’ai essayé de lui dire qu’il était trop jeune pour regarder ça, mais je ne sais pas si je lui ai donné le bon message.