Un homme soupçonné d’avoir utilisé les coordonnées de 24 collègues pour réclamer un PUP

Gardaí enquête sur un homme soupçonné d’utiliser les données personnelles de ses collègues, y compris les numéros PPS, pour réclamer l’indemnité de chômage en cas de pandémie (PUP) à leur nom jusqu’à une valeur totale de 8 000 € par semaine.

Des sources de Garda ont déclaré que la force était de plus en plus préoccupée par le fait que le système de demande de PUP avait été facile à abuser par certains fraudeurs, avec un certain nombre d’enquêtes en cours sur des suspects individuels et ceux travaillant dans le cadre de réseaux du crime organisé.

Dans certains cas, la même adresse e-mail et / ou les mêmes numéros de compte bancaire ont été utilisés par les fraudeurs pour un grand nombre de demandes de paiement PUP, mais le système en ligne du ministère de la Protection sociale n’avait créé aucune alerte concernant le modèle inhabituel.

À d’autres moments, lorsque gardaí a souligné que les paiements effectués sous des identités particulières étaient hautement suspects, les paiements se poursuivaient. Et dans certains de ces cas, des arriérés ont également été payés.

Des sources de la Garda ont déclaré qu’une fois que les fraudeurs avaient pu obtenir les noms, adresses, numéros PPS et autres détails des personnes, ils avaient pu les utiliser pour faire des réclamations en ligne et avaient fait leurs preuves.

Des fraudes d’une valeur de 1 million d’euros ont déjà été détectées, mais des sources de Garda ont déclaré que ce chiffre allait probablement augmenter beaucoup plus. Cependant, ils ont souligné que la grande majorité des personnes recevant le paiement y avaient droit.

‘Des gens ordinaires’

Dans le dernier cas révélé, l’homme faisant l’objet de l’enquête a déposé une demande de paiement au PUP au nom de 24 de ses anciens collègues, dont aucun n’était impliqué dans l’arnaque.

La moitié des 24 personnes, qui sont toutes des ressortissants étrangers, ont été retrouvées par la gardaí et ont été décrites comme «des gens ordinaires venus en Irlande pour travailler». Ils ignoraient que leurs coordonnées étaient utilisées pour frauder l’État jusqu’à ce qu’ils aient été contactés par des gardes détachés auprès du Département de la protection sociale.

L’homme au centre de l’enquête, qui vit à Dublin et est dans la trentaine, avait ouvert sept comptes bancaires, apparemment dans le but spécifique de recevoir les paiements PUP.

Des accusations criminelles étaient attendues dans cette affaire, a déclaré Gardaí.

L’escroquerie a commencé en mars et a été détectée en août, date à laquelle quelque 47 000 euros avaient été versés sur sept comptes bancaires ouverts par le même homme. Alors que les paiements ne lui étaient pas payés sous les 24 identités chaque semaine pendant toute la durée de l’arnaque, il s’était installé sur le système pour être payé jusqu’à 8 500 € par semaine.

Activité en ligne

Tous les aspects du crime ont été menés en ligne, y compris la demande de paiement et l’ouverture des comptes bancaires nécessaires pour recevoir les paiements.

L’europe-infos.fr comprend que l’homme travaillait auparavant dans une entreprise basée à Dublin et que, grâce à son poste, il avait accès à tous les détails de ses collègues, y compris leurs numéros PPS. Les détectives pensent que l’homme a rassemblé les détails et les a sauvegardés sur une clé USB.

Gardaí soupçonne l’homme de ne pas savoir à ce moment-là comment il allait utiliser les détails.

Cependant, lorsque la pandémie a commencé plus tard et que les paiements du PUP, jusqu’à 350 € par semaine, ont été offerts aux personnes qui avaient perdu leur emploi, les données qu’il avait récoltées auprès de ses collègues ont été utilisées pour faire des réclamations frauduleuses, dit Gardaí.