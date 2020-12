Les transporteurs irlandais bloqués font face au dumping de produits suite à l’interdiction de voyager en France

Jusqu’à 250 camions irlandais bloqués en Angleterre risquent de rentrer chez eux et de déverser des produits après que la France a interdit le fret routier en provenance de Grande-Bretagne en raison d’une nouvelle souche Covid-19, a déclaré un groupe de l’industrie du transport.

La France a suspendu tout le trafic aérien, ferroviaire, routier et de siège en provenance du Royaume-Uni dimanche à minuit pendant au moins 48 heures dans le but d’arrêter une nouvelle souche du coronavirus qui se propage depuis la Grande-Bretagne.

Le président de l’Irish Road Haulage Association, Eugene Drennan, a déclaré que faire demi-tour et rentrer chez eux était le «pire scénario» auquel sont confrontés les transporteurs irlandais bloqués en Grande-Bretagne à la suite de l’interdiction.

Il a estimé qu’entre 200 et 250 conducteurs pourraient ne pas être en mesure de continuer leur voyage sur la route britannique «landbridge» vers l’Europe continentale pour livrer des produits, dans certains cas des aliments frais.

M. Drennan a déclaré s’être entretenu dimanche soir avec le ministre des Transports Eamon Ryan, les responsables de son département et les autorités françaises au sujet de la tentative d’autoriser les camions irlandais à se rendre en France.

Il a interrogé l’ambassade de France sur la possibilité d’exempter les camions avec des plaques d’immatriculation irlandaises de l’interdiction, soulignant la sécurité des conducteurs irlandais pendant la pandémie de Covid-19.

Restrictions

Le port de Douvres dans le Kent fermé à tout trafic accompagné quittant le Royaume-Uni jusqu’à nouvel ordre en raison des restrictions aux frontières en France qui compliquent la situation des conducteurs irlandais bloqués en Grande-Bretagne.

«Si nous devons remettre les camions sur la route, cela entraînera le dumping de nombreux produits, beaucoup de retard dans les délais et une autre entaille dans la réputation de l’Irlande», a déclaré M. Drennan.

Il a dit qu’il espérait que le gouvernement serait en mesure d’aider les transporteurs bloqués à être en mesure de décider s’ils pouvaient soit se rendre en France, soit retourner en Irlande.

Il a déclaré avoir contacté DFDS, l’opérateur du nouveau service direct Rosslare-Dunkerque qui démarre le 2 janvier, pour voir si la compagnie maritime pourrait commencer à naviguer plus tôt pour remédier à la situation.

«Je suis très inquiet et ennuyé. J’ai signalé cela depuis juin, que nous n’avons pas assez de capacité sur les ferries directs vers la France. Nous sommes mal pris, par le caprice de la France », a-t-il déclaré.

Le pont terrestre, traditionnellement la route de transit la moins chère et la plus rapide pour les transporteurs irlandais à destination et en provenance de l’Europe continentale, a été retardé ces dernières semaines en raison de la forte congestion due au stockage pré-Brexit. L’interdiction de voyager en France a stoppé cette route avec 10 jours avant le Brexit.

M. Drennan a déclaré qu’il avait appelé les transporteurs irlandais à ne charger aucune cargaison pour le transport vers l’Europe continentale via le pont terrestre britannique jusqu’à ce qu’ils aient une réservation sur un ferry direct.

«Nous n’avons pas assez de capacité ce soir ou demain. Nous sommes vraiment pris », dit-il.

Aidan Flynn, directeur général de la Freight Transport Association, un groupe irlandais, a déclaré qu’il s’agissait d’une «tempête parfaite» avec Covid-19, le stockage pré-Brexit et les fournitures de Noël tombant en même temps.

Douvres fermé

Hier soir, le port de Douvres – par lequel de nombreux exportateurs et importateurs irlandais transportent des marchandises – a annoncé qu’il était fermé au camionnage et aux passagers quittant le Royaume-Uni «jusqu’à nouvel ordre». Les conteneurs peuvent continuer à être envoyés non accompagnés.

Le comité d’urgence du gouvernement britannique Cobra doit se réunir lundi pour discuter de la situation, le mouvement du trafic de fret étant à l’ordre du jour. Les ministres de l’UE devant également discuter de la situation, les deux parties pourraient essayer de trouver un moyen de permettre au fret de circuler. L’Eurotunnel ferme également.

La question sera un problème majeur pour les exportateurs et importateurs irlandais. Alors que le gouvernement a déclaré que les mouvements de fret entre l’Irlande et le Royaume-Uni se poursuivraient, le mouvement des marchandises à travers les ports britanniques devrait effectivement s’arrêter. Cela causera un casse-tête particulier aux entreprises qui commercialisent des produits alimentaires sensibles au facteur temps. Environ 150 000 mouvements de camions par an sont enregistrés via le pont terrestre à destination et en provenance de l’Irlande.

Itinéraires directs

Un certain nombre de nouvelles routes directes d’Irlande vers les ports continentaux ont été ouvertes ces derniers mois avant le Brexit et certaines livraisons sont susceptibles d’être réorientées vers ces services.

Selon M. Flynn, les derniers développements permettraient de tester s’il existe une capacité directe suffisante, comme le prétend le gouvernement. Les itinéraires directs prennent généralement plus de temps et coûtent donc plus cher que l’utilisation normale du pont terrestre. Déjà, il y a eu des retards importants dans le Kent sur le chemin de Douvres ces derniers jours en raison du stockage avant la sortie du Royaume-Uni du bloc commercial de l’UE à la fin de l’année.

La sortie du Royaume-Uni du marché unique de l’UE devrait entraîner des retards dans le trafic de fret en raison de nouvelles procédures douanières – et s’il n’y a pas d’accord commercial, les retards pourraient être pires.