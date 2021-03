Biden apporte un message d’espoir sur la pandémie alors que les États-Unis tournent un coin

Alors que Joe Biden marquait son 50e jour en tant que président, il a prononcé son premier discours télévisé aux heures de grande écoute jeudi.

S’exprimant depuis la Maison Blanche, devant une salle recouverte de tapis rouge bordée de drapeaux, le président a ouvert avec les mots que tant de présidents ont prononcés: «Mes compatriotes américains. . . Ce soir, j’aimerais te parler … »dit-il d’un ton sombre.

Mais cette fois, le discours ne portait pas sur une guerre étrangère ou une crise économique. Au lieu de cela, il s’agissait de la pandémie de Covid-19, car Biden a marqué un an depuis la fermeture de l’Amérique.

«Même si c’était différent pour tout le monde, nous avons tous perdu quelque chose. Une souffrance collective. Un sacrifice collectif. Une année remplie de pertes de vies – et de pertes de vies pour nous tous. «

À un moment donné, il a pris de sa poche une note avec le dernier nombre de vies perdues à cause de la pandémie. C’est quelque chose qu’il fait tous les jours, dit-il, pour se rappeler le véritable coût de la pandémie.

Jeudi, le nombre avait atteint 527 726 – «C’étaient des maris, des épouses, des fils et des filles, des grands-parents, des amis, des voisins – jeunes et vieux. Ils laissent derrière eux des êtres chers incapables de vraiment pleurer ou de guérir, même pour avoir des funérailles.

Mais le président a également apporté un message d’espoir. Tous les adultes âgés de plus de 18 ans seront éligibles à un vaccin d’ici le 1er mai, a-t-il déclaré, s’engageant à lancer un nouveau système pour aider ceux qui ont besoin de vaccins à les trouver. Le 4 juillet, le jour de l’indépendance, de petits groupes pourront se réunir, a-t-il prédit.

Attentes dépassées

Un an après le début de la crise aux États-Unis, l’Amérique commence à prendre un virage. À l’instar de la Grande-Bretagne, sa stratégie de vaccination a dépassé les attentes, même si elle a subi l’un des taux de cas et de décès les plus élevés au monde.

Environ 19 pour cent de la population américaine a maintenant reçu au moins une dose du vaccin, tandis que 10 pour cent ont été entièrement vaccinés.

Alors que l’Amérique avance avec la distribution des trois vaccins approuvés, il est possible que les jabs AstraZeneca ne soient pas nécessaires s’ils sont approuvés

Les États-Unis administrent maintenant environ 2,2 millions de doses par jour, Biden commandant 100 millions de doses supplémentaires à Johnson & Johnson cette semaine. Chaque État gère le déploiement des vaccins gratuits, avec des centres de vaccination de masse ouverts dans tout le pays. Mais la demande dépasse toujours l’offre, car les adultes éligibles recherchent désespérément les créneaux horaires disponibles auprès de leur fournisseur local.

Néanmoins, l’accélération du déploiement du vaccin est une énorme victoire pour Biden sur le plan politique. Il a fait campagne sur une promesse de faire face à la crise Covid. Certains républicains l’ont accusé, non sans raison, de s’attribuer pleinement le mérite d’un programme qui était déjà en cours lorsqu’il a pris ses fonctions.

Donald Trump

Un Donald Trump piqué a publié cette semaine une déclaration rappelant aux États-Unis son initiative Operation Warp Speed. «J’espère que tout le monde se souviendra quand ils auront reçu le vaccin Covid-19 (souvent appelé virus de la Chine), que si je n’étais pas président, vous n’obtiendriez pas cette belle ‘injection’», a-t-il déclaré.

Des questions sont maintenant posées sur la volonté de l’Amérique de partager certains de ses excédents de vaccins avec l’Europe. En particulier, des millions de doses d’AstraZeneca sont stockées dans des usines de l’Ohio et du Maryland.

Les États-Unis, à l’instar de la Grande-Bretagne, ont rapidement fait l’impasse sur les achats et les investissements, signant un accord de partenariat public-privé avec AstraZeneca en mai dernier, qui comprenait un investissement de 1,2 milliard de dollars dans le développement et la fabrication. Mais la société a rencontré des difficultés avec la FDA (Food and Drug Administration), qui a exigé davantage de données d’essais cliniques aux États-Unis avant de pouvoir l’approuver.

Avancer

Alors que l’Amérique avance avec la distribution des trois vaccins approuvés – Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson – il est maintenant possible que les vaccins AstraZeneca ne soient pas nécessaires s’ils sont approuvés. Les manchettes d’Europe remettant en question son efficacité peuvent également rendre le vaccin moins appétissant pour les Américains.

Cette semaine, pour la première fois, Biden a déclaré qu’il partagerait les vaccins avec le reste du monde s’il y avait un excédent, mais a insisté sur le fait qu’il veillerait à ce que «les Américains soient pris en charge en premier». Il a été rapporté qu’une approche initiale de l’UE pour les vaccins a été rejetée. Un facteur de complication est qu’AstraZeneca peut demander une protection en matière de responsabilité pour les doses envoyées à l’étranger.

La question pourrait être soulevée lors de la réunion de mercredi prochain entre Biden et le Taoiseach. Mais l’Europe peut constater qu’elle n’est pas nécessairement en tête de liste. Le voisin de l’Amérique, le Canada, connaît également des pénuries de vaccins, ainsi que le Brésil. Décider qui mérite le plus des vaccins supplémentaires des États-Unis pourrait bien être la prochaine grande question dans le débat sur le nationalisme des vaccins.