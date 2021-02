Des données supplémentaires soutiennent l’efficacité du vaccin AstraZeneca chez les personnes âgées – Régulateur britannique

Les régulateurs britanniques ont reçu des données d’essai supplémentaires d’AstraZeneca qui soutiennent leur opinion selon laquelle le vaccin Covid-19 développé avec l’Université d’Oxford est efficace chez les personnes âgées, a déclaré vendredi un responsable des vaccins.

La Grande-Bretagne a déployé le vaccin parmi tous les groupes d’âge après que l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) ait été le premier organisme de réglementation à l’approuver en décembre, mais d’autres pays européens ont déclaré que davantage de données étaient nécessaires avant de les donner à ceux qui 65.

Munir Pirmohamed, président du groupe de travail d’experts sur les risques liés aux avantages des vaccins Covid-19 de la Commission des médicaments humains, a déclaré que les régulateurs britanniques avaient remarqué le plus petit nombre de moins de 65 ans dans les données lorsqu’ils ont approuvé le vaccin.

« Néanmoins, il n’y avait aucune preuve là-bas, suggérant que ces personnes de plus de 65 ans n’obtenaient pas de preuves d’efficacité », a-t-il déclaré lors d’un point de presse de la MHRA, interrogé par Reuters sur l’efficacité du tir chez les personnes âgées.

«Depuis lors, nous avons vu plus de données provenant d’AstraZeneca alors que de plus en plus de personnes terminent l’essai, ce qui souligne à nouveau que l’efficacité chez les personnes âgées est constatée et qu’il n’y a aucune preuve de manque d’efficacité.

Il a ajouté que les personnes âgées généraient de fortes réponses immunitaires et a déclaré que le plus important était que le vaccin d’AstraZeneca et un vaccin développé par Pfizer et BioNTech prévenaient des maladies graves et des décès.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’UE avait décidé de ne pas faire de compromis sur la sécurité car elle défend le rythme plus lent de l’approbation des tirs dans le bloc.

Interrogé sur la suggestion que la Grande-Bretagne avait compromis sur les normes de sécurité et d’efficacité, le directeur général de la MHRA, June Raine, a défendu les normes du régulateur.

«Je pense que notre position est très claire en termes de science rigoureuse que la MHRA poursuit dans l’intérêt de la confiance du public, de la sécurité publique et de l’efficacité de ces vaccins importants», a-t-elle déclaré. – Reuters