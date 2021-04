Ibec appelle à une feuille de route claire pour la réouverture de l’économie

Le groupe d’entreprises et d’employeurs Ibec a demandé une feuille de route claire pour la réouverture de l’économie avec des dates et des points de déclenchement, qui permettraient aux entreprises de se préparer, dans une lettre envoyée au gouvernement lundi soir.

Le groupe avertit également que «de vagues sentiments au sujet de l’été sera à l’extérieur n’est pas un plan», disant au gouvernement que les entreprises ont besoin de conseils spécifiques pour se préparer à une réouverture en toute sécurité cet été.

Le chef d’Ibec, Danny McCoy, affirme également que maintenir les entreprises dans un verrouillage de niveau 5, lorsque «les circonstances se sont considérablement améliorées, sape à la fois la confiance et le sens de l’équité alors que la société avance sur les orientations».

«Il est clair que la compréhension, et en fait la crédibilité, des cinq niveaux définis dans le cadre Covid doivent être réinitialisés pour refléter la situation de l’été 2021, et non de l’été dernier lors de sa conception initiale», dit-il.

La lettre d’Ibec, envoyée au Taoiseach et aux ministres lundi soir, plaide pour un niveau plus élevé de réouverture des entreprises, y compris toutes les constructions, les services personnels tels que la coiffure et les gymnases, et le commerce de détail non essentiel.

«Le gouvernement a précédemment reconnu que la principale raison de la fermeture des commerces non essentiels était de limiter les mouvements dans les espaces publics. Compte tenu des tendances de ces dernières semaines, cette logique ne tient plus, et tous les services de vente au détail et personnels non essentiels devraient maintenant être entièrement rouverts », indique la lettre.

Ibec dit également que l’hospitalité en plein air devrait rouvrir au début du mois prochain.

«Les rassemblements de masse en plein air dans les espaces publics sont désormais monnaie courante. Celles-ci se produisent dans des circonstances largement non réglementées et non supervisées. Afin de fournir des environnements plus sûrs et correctement contrôlés pour les rassemblements sociaux, le retour de l’hospitalité en plein air doit être soutenu avec un temps de préparation commencé immédiatement pour l’ouverture début mai », explique le groupe.

À la recherche de dates fermes pour la réouverture des restaurants et des pubs en plein air, il dit: «Les entreprises du secteur de l’hôtellerie ont besoin de dates et de points de déclenchement pour passer à des ouvertures par étapes pour planifier et conserver l’espoir de sauver leurs entreprises.»

Le groupe met également en garde contre les problèmes de santé mentale dus à l’isolement de nombreux travailleurs, ce que les entreprises signalent désormais.

«Bon nombre de nos membres signalent les problèmes de santé mentale des employés comme le plus grand défi auquel leur organisation est confrontée. Les jeunes travailleurs, en particulier, souffrent de problèmes de santé mentale importants qui auront des implications à long terme pour la société et le système de santé publique », dit-il.

Il appelle à un retour progressif des bureaux dans les mois à venir et à une augmentation de la capacité des transports publics pour faciliter cela.

Le groupe appelle également à une «communication plus claire» de la part du gouvernement sur la manière dont la réouverture va se dérouler.

«Une communication plus claire sur le lien entre les étapes de la vaccination et la réouverture des secteurs restants de l’économie, aiderait grandement les entreprises qui nécessitent des délais importants pour assurer une réouverture sûre et bien gérée», indique la lettre.