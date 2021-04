La Haute Cour dirige une enquête sur la détention de femmes qui ont refusé la mise en quarantaine de l’hôtel après leur retour à Dubaï

La Haute Cour a ouvert une enquête sur la détention de deux femmes qui ont refusé d’entrer en quarantaine obligatoire à l’hôtel après leur arrivée à l’aéroport de Dublin après leur retour d’un voyage à Dubaï.

Le dimanche de Pâques, le juge Paul Burns a dirigé l’enquête, en vertu de l’article 40.4.2 de la Constitution, sur la légalité de la détention de Niamh Mulreany et Kirstie McGrath à la prison pour femmes de Mountjoy.

L’enquête a été dirigée contre le directeur de la prison, où les deux sont actuellement détenus.

Les deux femmes ont été arrêtées et accusées d’avoir enfreint l’article 38 de la loi sur la santé (amendement) 2021 en refusant d’être détenues en quarantaine à la suite de leur refus présumé de se rendre à l’hôtel désigné vendredi.

Les personnes reconnues coupables de l’infraction pourraient être condamnées à une peine maximale d’un mois de prison et / ou à une amende de 2 000 €.

Le tribunal a appris qu’ils s’étaient rendus aux Émirats arabes unis (EAU), où ils devaient subir des procédures cosmétiques, mais qu’ils n’ont finalement pas subi de procédures cosmétiques.

Le tribunal a également appris que les voyages et les procédures étaient des cadeaux d’anniversaire financés par les familles et amis respectifs des femmes.

Le couple a été libéré sous caution par le tribunal de district samedi, à des conditions telles qu’ils restent à l’hôtel et qu’ils fournissent leur propre caution de 800 €, dont 500 € doivent être déposés.

Ils doivent également fournir une caution indépendante de 2000 €, et 1800 € doivent être déposés. Ils devaient également résider à l’hôtel désigné, remettre leur passeport et ne pas quitter la juridiction.

Cependant, la Haute Cour a appris qu’aucune des deux femmes n’avait pu obtenir une caution, ce qui avait entraîné leur détention à la prison.

À la Haute Cour, John Fitzgerald SC, comparaissant avec Keith Spencer Bl, chargé par l’avocat Michael French pour les deux femmes, a déclaré que leur détention n’était pas légale et a demandé une enquête visant à obtenir leur libération.

L’avocat a déclaré que le point central de l’enquête concernait le mécontentement de ses clients à l’égard de l’audience de mise en liberté sous caution et les conditions «draconiennes et disproportionnées» que leur imposait le tribunal de district.

L’avocat a déclaré que les conditions de mise en liberté sous caution avaient été imposées à deux personnes sans condamnation antérieure, sans enquête sur leurs moyens et qui avaient été testées négatives pour Covid-19 à la suite de trois tests récents.

Les objections de l’État à la mise en liberté sous caution suscitent des inquiétudes concernant la pandémie de Covid-19 et non pour aucun des motifs habituels, a déclaré l’avocat.

La mise en quarantaine obligatoire, dont ses clients n’étaient pas au courant avant leur départ pour Dubaï, équivalait à une forme de détention préventive qui, selon lui, n’a aucun fondement légal.

Le montant demandé à être déposé dans le cadre des conditions de mise en liberté sous caution dépassait les moyens de ses clients, a déclaré l’avocat, ajoutant que l’Irlande «avait aboli les prisons pour débiteurs» il y a quelque temps.

L’avocat a déclaré que les conditions de mise en liberté sous caution étaient onéreuses et n’avaient aucun sens étant donné qu’ils ne pouvaient pas payer le coût de l’hôtel.

Par souci pour leurs enfants, ses clients avaient proposé de s’isoler chez eux, plutôt qu’à l’hôtel, mais cette offre n’a pas été acceptée.

En réponse au juge, l’avocat a admis qu’une contestation constitutionnelle pouvait être intentée contre les dispositions de la loi sur la santé en vertu desquelles ses deux clients étaient inculpés.

L’avocat a déclaré que Mme McGrath de St Anthony’s Road, Rialto Dublin 7 est la mère d’enfants âgés de 10 et 8 ans et qu’elle reçoit une allocation pour parents isolés.

Son voyage à Dubaï était un cadeau de 30 ans financé par sa famille et ses amis.

Elle devait subir une procédure médicale esthétique, qui, selon elle, l’aiderait à régler certaines questions personnelles.

L’avocat a déclaré que la mère de Mme McGrath, qui a pris un congé, s’occupait de ses deux enfants. Cependant, sa mère doit retourner travailler dans les prochains jours.

La mère d’un Niamh Mulreany, qui a également célébré son 25e anniversaire en mars, a également eu son voyage financé par un membre de la famille en cadeau.

Mme Mulreany de Scarlett Row, Essex Street West, Dublin 2, qui avait auparavant subi une chirurgie de rehaussement mammaire. avait voyagé avec l’intention de subir une procédure corrective menée à Dubaï.

Elle n’a pas non plus poursuivi la procédure. Elle reçoit également l’allocation pour parent seul.

L’avocat a déclaré que lorsqu’ils ont tenté de rentrer en Irlande depuis Dubaï le 31 mars dernier, ils ont été informés qu’elle devait payer 1 850 € pour être mise en quarantaine dans un hôtel à son arrivée à Dublin.

Ils n’ont pas été en mesure de payer cette somme et on leur a dit à Dubaï que s’ils ne pré-réservaient pas l’hôtel et ne payaient pas, elle se verrait refuser le passage à Dublin.

Ils n’ont pas été autorisés à embarquer sur les vols à destination de Dublin pendant deux jours. Suite aux présentations d’un représentant du public et du consulat irlandais des Émirats arabes unis après avoir accepté d’effectuer des paiements différés pour l’hôtel.

Ils avaient également cru que leurs enfants pouvaient rester avec eux à l’hôtel. Cependant, à leur retour en Irlande, on leur a dit qu’ils devraient payer les frais et que leurs enfants ne pouvaient pas rester avec eux.

En raison de cela, ils ont refusé de se rendre à l’hôtel désigné parce qu’ils ne pouvaient pas payer les frais et par souci pour leurs enfants.

L’avocat a déclaré qu’aucun des deux n’était au courant des nouvelles exigences de mise en quarantaine avant de partir pour Dubaï.

L’enquête sur leur détention a été renvoyée plus tard cet après-midi.