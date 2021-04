L’Irlande annonce un plan de sortie du verrouillage

DUBLIN – L’Irlande dénouera progressivement ses mesures de verrouillage au cours des deux prochains mois, car les vaccinations réduiront le risque posé par le COVID-19 pour la santé publique, a déclaré jeudi soir le Premier ministre Micheál Martin.

Dans un live adresse télévisée après que son cabinet ait approuvé les plans, Martin a déclaré que de nombreuses caractéristiques de la vie interdites depuis Noël rouvriraient le 10 mai.

«Aussi perturbateur, solitaire, frustrant et aussi triste que l’année dernière l’a été, nous nous en sortons», a déclaré Martin. «Un certain degré de normalité revient. La compagnie d’amis et de relations revient. L’espoir revient. »

Les Irlandais ont été exceptionnellement lents à assouplir les restrictions cette année en partie à cause des leçons durement apprises. Lorsque le gouvernement de Martin a rouvert agressivement l’Irlande dans les trois semaines précédant Noël, cette décision a été accusée d’une forte augmentation des cas de COVID.

Les groupes mixtes ont été autorisés à se réunir pour des dîners et des boissons dans des restaurants et des pubs gastronomiques récemment rouverts, puis à se rendre chez leurs proches dans tout le pays. Des dizaines de milliers d’Irlandais vivant et travaillant en Angleterre sont également rentrés chez eux pour les vacances, apportant avec eux la nouvelle variante B117 potentiellement plus contagieuse. Début janvier, l’Irlande a ainsi enregistré le taux d’infection le plus rapide au monde.

Dans le cadre des nouveaux plans, les gens seront autorisés à traverser les frontières du comté, un non-non imposé par les points de contrôle de la police et des amendes. Les coiffeurs et les barbiers reprendront le soin des cheveux de la nation. Les équipes sportives amateurs et jeunes peuvent reprendre l’entraînement en plein air.

Jusqu’à 50 personnes seront autorisées à assister aux funérailles et aux mariages ainsi qu’aux services religieux, qui ont été en ligne tout au long de 2021.

Des milliers de magasins qui ont été fermés depuis la veille de Noël rouvriront le 17 mai. Les économistes prévoient une frénésie de dépenses dans un pays qui a encaissé un 15 milliards d’euros supplémentaires d’épargne des ménages pendant la pandémie.

Martin a déclaré que son gouvernement espérait relancer les loisirs et le tourisme nationaux dans la phase suivante. Les hôtels rouvriraient le 2 juin et les restaurants et pubs cinq jours plus tard, mais uniquement pour les repas et les boissons en plein air, avec des groupes limités à six personnes. La plupart des 7 000 pubs et bars d’Irlande ont été fermés avant la Saint-Patrick il y a 13 mois. Les gymnases et les cinémas rouvriraient également le 7 juin.

Mais Martin a souligné que les changements de juin dépendraient de la question de savoir si les assouplissements de mai entraînent un pic de nouvelles infections.

L’Irlande a pris ses premières mesures provisoires de sortie de verrouillage le mois dernier lorsque les élèves du primaire et du secondaire sont retournés dans leurs salles de classe, mais les cours universitaires sont restés uniquement en ligne.