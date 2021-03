Un universitaire sur 154000 € de salaire n’a pas de travail à faire, le tribunal du travail entend

Un universitaire percevant un salaire de 154 000 € déclare n’avoir exercé aucun rôle ou travail à l’université de Maynooth depuis 4 ans et demi, en raison de sa sanction par les autorités de l’institution pour avoir fait une divulgation protégée.

Le professeur Robert Galavan, titulaire de la chaire en gestion stratégique de l’école de commerce de Maynooth, affirme qu’il a été détaché à l’Institut Edward M Kennedy pour l’intervention en conflit en 2016 après avoir soulevé des préoccupations concernant la gouvernance universitaire et les problèmes de santé et de sécurité.

Il a déclaré vendredi au tribunal du travail que son expertise était «à peu près aussi éloignée que possible des études de médiation».

Depuis qu’il a été dirigé par le président de l’université, le professeur Philip Nolan en août 2016, pour être détaché à l’institut, le professeur Galavan (55 ans) a déclaré qu’il avait travaillé à domicile car aucun rôle n’avait été identifié pour lui. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas postuler pour des subventions de recherche en raison de sa position et qu’il avait l’impression de «sombrer dans l’obscurité».

Il a affirmé que cette période avait été difficile car il avait dû faire face à des rumeurs «assez épouvantables» où des collègues soupçonnaient qu’il avait été «congédié, avait eu des liaisons avec des gens ou avait été arrêté pour quelque chose que j’avais fait».

Le tribunal entendait un appel du professeur Galavan contre une décision de la Commission des relations sur le lieu de travail selon laquelle il n’avait pas fait de divulgation protégée en vertu de la loi de 2014 sur les divulgations protégées et qu’il n’aurait donc pas pu être sanctionné en vertu de la loi.

Situation

L’université affirme que le professeur Galavan a été mis en détachement afin de résoudre une situation où des «divisions profondes» étaient apparues entre lui et le directeur de l’école de commerce, le professeur Peter McNamara.

Cependant, le professeur Galavan a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il y avait de profondes divisions avec son supérieur hiérarchique. Le tribunal a appris que le professeur McNamara avait accusé le professeur Galavan d’intimidation et de perturbation.

Kiawana Ennis BL, pour le professeur Galavan, a affirmé qu’une série de courriels envoyés par son client au professeur McNamara au sujet de préoccupations concernant des violations de la gouvernance universitaire constituaient une divulgation de protection. Mme Ennis a déclaré que le professeur Nolan avait également pris conscience du problème. L’avocat a déclaré que le professeur Galavan avait par la suite soulevé des préoccupations concernant la surpopulation des cours et son impact potentiel sur la santé et la sécurité des étudiants et du personnel.

En contre-interrogatoire par Conor Power SC pour l’université, le professeur Galavan a rejeté les suggestions selon lesquelles les autorités du collège avaient tenté de faciliter la médiation entre lui-même et le professeur McNamara.

Il a affirmé que la seule médiation concernait son rôle éventuel au Kennedy Institute, auquel il a refusé de participer.

L’audience a été ajournée à une date ultérieure.