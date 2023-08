Stratégie Européenne pour les Matières Premières Critiques | Révolution Énergétique ou Découverte Épique du Siècle Qui Va Changer l’Europe

Sommaire













La Stratégie Européenne pour les Matières Premières Critiques : L’Émergence du Phosphate Norvégien comme Ressource Stratégique

La Contribution Essentielle du Phosphate dans la Chaîne de Production du Phosphore

Le phosphate, un élément fondamental dans la production du phosphore, joue un rôle crucial dans l’industrie des engrais. Sa valeur stratégique est renforcée par son inclusion dans la proposition de loi sur les matières premières critiques de la Commission européenne. Cette reconnaissance souligne la pertinence stratégique de cette ressource. L’entreprise Norge Mining a révélé que son gisement norvégien a la capacité de satisfaire la demande mondiale en engrais, panneaux solaires et batteries pour voitures électriques pendant au moins un siècle à venir.

Les Implications de la Découverte du Gisement Norvégien

Le gisement norvégien de phosphate est estimé à une masse d’au moins 70 milliards de tonnes, une quantité presque équivalente aux réserves mondiales établies à 71 milliards de tonnes par l’US Geological Survey en 2021.

Cette découverte s’érige ainsi en concurrent sérieux aux plus grands gisements actuels situés dans la région du Sahara occidental, au Maroc, qui détient environ 50 milliards de tonnes de réserves. Des pays comme la Chine, l’Égypte et l’Algérie figurent également parmi les acteurs majeurs dans les réserves mondiales de phosphate.

Le Phosphate : Un Acteur Clé dans la Transition Énergétique et Numérique

Le phosphate extrait de la roche phosphatée est utilisé en grande majorité dans l’agriculture, constituant près de 90 % de sa consommation mondiale. Cependant, son rôle ne se limite pas uniquement à l’agriculture. Il est également essentiel dans la production de panneaux solaires, de batteries pour véhicules électriques et de composants électroniques, bien que ces utilisations soient moins répandues. Ces produits ont été désignés d’une importance stratégique pour l’Europe dans sa transition vers la durabilité et dans la fabrication de technologies clés pour la transition verte et numérique.

Le Défi de la Durabilité et de la Sécurité d’Approvisionnement

La rareté croissante du phosphate et la demande en hausse ont entrainé une augmentation des prix sur le marché mondial. De plus, le processus de raffinage du phosphate est énergivore, poussant la majorité de la production vers des pays tels que la Chine, le Viêt Nam et le Kazakhstan. En revanche, la Norvège a la possibilité de mettre en place des normes environnementales rigoureuses et d’adopter des technologies de capture et de stockage du carbone pour réduire l’impact environnemental de l’extraction et du raffinage.

Vers une Adoption Réglementaire et Stratégique

La découverte du gisement norvégien en 2018 par Norge Mining, en collaboration avec le Service géologique de Norvège, a suscité l’attention de l’Union européenne. Ce gisement s’étend en profondeur sur 4 500 mètres, bien au-delà des estimations initiales de 300 mètres. Les ressources ainsi établies pourraient satisfaire la demande en matières premières pendant au moins 50 ans, et s’étendent jusqu’à 400 mètres de profondeur. De plus, ce gisement contient également d’autres minéraux stratégiques tels que le vanadium et le titane, classés comme matières premières critiques par l’Union européenne.

Les Enjeux Réglementaires et Stratégiques pour l’Europe

La Commission européenne reconnait le rôle crucial du phosphore dans la transition énergétique et numérique. La proposition de loi sur les matières premières critiques vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement de ces minéraux en imposant des contrôles stricts des risques d’approvisionnement, en facilitant l’accès au financement et en simplifiant le processus d’autorisation pour les projets situés dans l’UE. Cependant, il reste à évaluer si le phosphore et le phosphate seront considérés comme stratégiques, ou simplement critiques, dans la législation finale.

Conclusion : Entreprise, Régulation et Enjeux Géopolitiques

Alors que Norge Mining travaille à concrétiser son projet d’exploitation minière, l’entreprise jouit du soutien du gouvernement norvégien pour l’obtention des licences d’exploitation minière. Cependant, au niveau de l’Union européenne, la situation est plus complexe. La Commission européenne, tout en reconnaissant l’importance du phosphate, n’a pas encore statué sur sa qualification stratégique. Les enjeux géopolitiques et les relations entre l’Europe, le Maroc et d’autres acteurs régionaux ajoutent une dimension supplémentaire à cette problématique, soulignant les défis politiques et économiques qui accompagnent cette ressource cruciale pour la transition énergétique et numérique.

Note : Les commentaires divers reflètent la diversité d’opinions et de perceptions liées à cette question, mais le présent texte vise à fournir une synthèse basée sur les informations disponibles jusqu’à septembre 2021.