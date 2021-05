Covid-19: neuf autres décès et 379 nouvelles infections

Scott Machine à expresso avec broyeur à grains SLIMISSIMO Scott

Fini les capsules! Grâce à la nouvelle Machine à café broyeur à grains Slimissimo de Scott, le vrai café de barista est à la portée de tous ! Intelligent et SMART au design et développement français a tout pour elle ! Avec une pression de 19 bars, supérieure à la moyenne des autres machines, sa puissance lui permet de libérer au maximum les arômes et parfums du café. Son moulin en acier vous permet d'obtenir la mouture de votre choix grâce à ses 5 calibrages de moulure plus ou moins fines. Le système de percolation et pré-percolation breveté vous garanti un goût incomparable. Son écran tactile dispose d'une fonction expresso , café long et eau chaude mais aussi de l'option détartrage. Pour une personnalisation de vos préparations vous pouvez aussi mémoriser vos propres programmes. Elle est écologique (fini les capsules) et économique (consommation classe A). L'utilisation de café en grains revient en moyenne à 0,10€ le café. Son mode ECO system (arrêt automatique et faible consommation) permet d'éviter les dépenses d'énergie liées à la mise en veille de l'appareil. Très simple d'utilisation, elle est aussi compacte que silencieuse pour s'intégrer dans toutes les cuisines même les plus petites. Réservoir à eau : 1,2 L Réservoir à grains : 150 g Sachets pour détartrages fournis. Garantie 2 ans. Retrouvez la fiche technique de ce produit encliquant sur ce lien