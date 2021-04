Les pompiers combattent l’incendie dans le parc national de Killarney pour une deuxième journée

Un hélicoptère de l’Air Corps se dirige pour une deuxième journée vers le parc national de Killarney où un incendie fait rage avec deux jours détruisant des milliers d’acres d’habitat rare et jetant un voile sur ce qui était un week-end de soleil brillant.

Une forte brise s’est poursuivie dimanche matin, aidant à étendre l’incendie et à entraver les efforts pour la contenir.

Les équipes de pompiers de tout le sud du Kerry ont continué pendant la nuit à combattre l’incendie, qui aurait commencé à l’extrémité sud du parc, près de la rivière Long Range au large de l’anneau N71 du Kerry. L’incendie a été signalé à minuit.

Samedi en fin d’après-midi, plusieurs zones le long du lac Upper, à des kilomètres en amont de la rivière, brûlaient et la nuit dernière, le feu s’était déplacé tout droit vers le lac Lower, Lough Leane.

Dévastateur de voir les dégâts causés par les incendies dans le parc national de Killarney. Merci à tous ceux qui ont participé à l’incroyable effort concerté pour contrôler l’incendie – le personnel du parc, les pompiers de Kerry et les employés du conseil, Gardai, la défense civile, le corps de l’air et bien d’autres. pic.twitter.com/CEWZtfmHr7 – Micheál Martin (@MichealMartinTD)

24 avril 2021 Nous pouvons confirmer qu’un nid actif de busard à poule a été détruit dans l’incendie d’hier dans le Kerry et que les terrains de chasse de 3 autres couples ont été perdus. D’innombrables autres animaux ont été tués. Nous avons besoin d’une approche coordonnée pour y faire face. pic.twitter.com/CAfQYJeIzS – Projet Hen Harrier (@HenHarrierProj)

24 avril 2021

À la tombée de la nuit samedi, le feu s’était propagé vers le nord et avait traversé le sommet de Purple Mountain et était visible pendant la nuit du côté nord de l’anneau du Kerry N72 ainsi que de la ville de Killarney.

Des scènes dramatiques sont apparues sur les réseaux sociaux de flammes dansant dans le ciel nocturne.

Les habitants le long de la rive Fossa du Lough Leane ont raconté comment ils pouvaient sentir la fumée des montagnes en feu.

L’hélicoptère se dirigera ce matin vers ce côté nord-ouest de Gap of Dunloe du parc national dans le but d’empêcher le feu d’atteindre les anciens bois de chênes de Tomies.

Cependant, un certain nombre de bois de chênes ont déjà été endommagés ou détruits dans la zone sud de Eagles Nest du parc. Des milliers d’acres de marais et de tourbières rares abritant des oiseaux nicheurs et des mammifères ont été carbonisés.

La cause de l’incendie n’est pas encore connue. Un incendie en 1984, qui a dévasté des kilomètres de parcs et brûlé pendant des semaines également dans l’extrémité sud du parc, a été soupçonné d’avoir été causé par un incendie criminel.