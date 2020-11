Covid-19: des fermes de vison en pourparlers sur un projet d’abattage de 120000 animaux

Le ministère de l’Agriculture est en pourparlers avec trois fermes de visons dans le Donegal, Laois et Kerry après que le médecin-chef de l’État, le Dr Tony Holohan, ait recommandé l’abattage de tous les visons d’élevage.

Le Dr Holohan a recommandé un abattage du troupeau de visons existant dans l’État – estimé à 120 000 animaux – «de toute urgence».

Il fait suite à des foyers de Covid -19 dans des fermes de visons au Danemark, en Grèce, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et en Italie, ainsi qu’aux États-Unis.

On craint que le vison puisse transmettre une souche mutée de coronavirus aux humains et affecter négativement les efforts visant à obtenir des vaccins efficaces.

Dans un communiqué, le ministère de l’Agriculture a déclaré qu’il avait travaillé en étroite collaboration avec les autorités de santé publique ainsi qu’avec les exploitants d’élevages de visons en Irlande pour faire face à tout risque potentiel résultant de Covid-19.

«Les éleveurs de visons continuent de fonctionner dans le plein respect de toutes les exigences législatives et de bien-être animal et ont pleinement coopéré à ces efforts. Les tests effectués sur le troupeau de visons en Irlande n’ont détecté aucun résultat positif à Covid-19 à ce jour.

«Le ministère de la Santé a indiqué que la poursuite de l’élevage du vison représente un risque continu d’émergence de variantes supplémentaires du SRAS-CoV-2 adaptées au vison et, par conséquent, il a recommandé que les visons d’élevage en Irlande soient abattus pour minimiser ou éliminer ce risque. .

«Le ministère de l’Agriculture continue de collaborer avec les éleveurs de visons pour envisager les prochaines étapes.»

Parlant récemment du risque, le Dr Gerald Barry, professeur assistant en virologie à la UCD School of Veterinary Medicine qui se spécialise dans les infections zoonotiques – transmission de maladies des populations animales aux populations humaines – a déclaré que la découverte que le vison infecte les humains, « crée une sorte de boîte autour des animaux infectant les humains et la possibilité de réservoirs animaux. »

De tels réservoirs, a-t-il expliqué, pourraient rendre l’éradication du virus beaucoup plus difficile que s’il était spécifique aux humains. La variole a été éradiquée en partie parce qu’elle n’a pas trouvé de pied parmi les animaux capables de la restituer à la population humaine.

En dehors des trois fermes de visons – les seules fermes de ce type dans l’État – qui ont été contactées par le ministère de l’Agriculture, il y a jusqu’à 33 000 visons à l’état sauvage, selon une estimation du National Parks and Wildlife Service.

Le TD indépendant Michael Fitzmaurice a demandé que le vison sauvage soit inclus dans un abattage de l’espèce dans les fermes en Irlande.

«Si un abattage doit avoir lieu dans les trois fermes de visons en Irlande, nous devons en profiter pour éradiquer le vison dans la nature.

« Ils sont un fléau pour les campagnes, en particulier en ce qui concerne les agneaux et les oiseaux indigènes », a déclaré le Roscommon TD.

L’élevage du vison et d’autres animaux à fourrure s’est arrêté en Angleterre et au Pays de Galles en 2000, et en Écosse et en Irlande du Nord deux ans plus tard. Le programme gouvernemental s’est engagé à éliminer progressivement l’élevage du vison en Irlande.

Cependant, un éleveur de visons à la retraite a qualifié de «choquant» la réforme proposée.

Redmond O’Hanlon a déclaré à l’émission Today with Claire Byrne de RTÉ Radio qu’il ne pouvait pas comprendre la proposition car il n’y avait aucun cas de Covid lié à des fermes de visons en Irlande.

La suggestion était comme un cas de fièvre aphteuse signalé dans le Donegal, puis une décision étant prise d’abattre tout le bétail du pays, a-t-il déclaré.

M. O’Hanlon a déclaré que d’autres pays comme la Russie, le Canada, la Chine et les États-Unis n’avaient pas abattu leurs populations reproductrices de visons.