Le dirigeant travailliste britannique Keir Starmer remanie sa meilleure équipe

Nintendo T-Shirt Homme Nintendo Équipe Mario Kart Fix-It -Gris - XL - Light Grey

Ce T-shirt est sous licence officielle Nintendo, gage de sa qualité ! Vous êtes vous déjà demandé ce qu'on faisait de tous ces karts que vous détruisez dans chaque partie de Mario Kart ? Eh bien, sachez que ces deux frères italien, nos légendaires plombiers ont plus d'un tour dans leur sac. Ce T-shirt représente les deux dans une illustration classique, posant devant un tuyau. Le slogan "You Wreck 'Em, We Repair Em" peut être traduit en français par "Vous les détruisez, nous les réparons" ! Nous n'imaginions pas que nos deux frangins puissent porter autre chose que leur salopette de plombier, mais les voilà en tenue de course ! Dans tous les cas, ce T-shirt ressort encore plus grâce à son design rétro ! 90% Coton, 10% Polyester T-shirt de taille slim, si vous préférez une coupe large, veuillez commander une taille au dessus.