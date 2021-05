Plus de 20000 inscrivez-vous pour accéder aux produits de période gratuite de Lidl

Plus de 20 000 personnes se sont inscrites pour accéder à des produits d’époque gratuits comme des tampons et des serviettes hygiéniques via le détaillant Lidl à partir de lundi.

L’opération irlandaise de la chaîne de supermarchés allemande est le premier grand détaillant au monde à prendre une telle mesure pour lutter contre la pauvreté d’époque.

L’initiative comprend un engagement à fournir des serviettes hygiéniques et des tampons aux communautés Simon sur une base trimestrielle.

Depuis le 19 avril, les clients qui ont téléchargé l’application Lidl Plus peuvent demander des jetons pour obtenir les produits gratuitement.

Dans un communiqué publié dimanche, la société a déclaré: «Lidl est heureuse de confirmer que plus de 20 000 clients Lidl Plus enregistrés sont inscrits pour recevoir leur coupon de pauvreté pour la première période de demain.

«Cela inclut ceux qui se sont inscrits pour acheter pour eux-mêmes ou pour quelqu’un d’autre, et est ouvert aux hommes et aux femmes car Lidl est conscient du fait que les parents isolés ou les partenaires doivent pouvoir acheter ces produits pour les femmes en leur vie.

«Nos premiers dons à la communauté Simon seront également expédiés de nos entrepôts à travers le pays dans les prochains jours.»

La pauvreté d’époque est définie comme l’incapacité d’acheter des produits sanitaires sûrs et hygiéniques. C’est un problème de santé et de société internationalement reconnu et qui peut être à la fois chronique et aigu chez les femmes sans-abri.

Une étude gouvernementale publiée en février montre que les femmes et les filles irlandaises dépensent en moyenne 96,72 € par an en produits menstruels, et environ 121 € par an lorsque le soulagement de la douleur était inclus. Les règles durent en moyenne cinq jours par mois.

Une étude menée par Plan International en Irlande a révélé que près de 50% des filles âgées de 12 à 19 ans avaient des difficultés à payer pour des produits sanitaires, tandis qu’une personne sur 10 interrogées a déclaré avoir été forcée d’utiliser un «produit sanitaire moins approprié» parce que du coût mensuel élevé.

L’étude a également révélé que 61% des adolescentes irlandaises se sentaient trop gênées pour parler de leurs règles.

En novembre, l’Écosse est devenue le premier pays à légiférer pour garantir que les produits d’époque soient disponibles gratuitement pour tous ceux qui en avaient besoin.