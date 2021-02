Boris Johnson fixe un objectif de 100 jours pour les nouveaux vaccins avant le G7

LONDRES – Boris Johnson a exhorté le G7 à utiliser son «ingéniosité collective» pour réduire de deux tiers le temps nécessaire au développement de nouveaux vaccins contre les coronavirus.

Le Premier ministre britannique présidera vendredi la première réunion des dirigeants du G7 pendant la présidence britannique du groupe des économies avancées.

Les vaccins contre le coronavirus développés l’année dernière ont nécessité environ 300 jours de travail, mais Johnson souhaite que cette durée soit réduite à 100 jours, comme recommandé par la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

«Le développement de vaccins viables contre les coronavirus offre la perspective alléchante d’un retour à la normale, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers», a-t-il déclaré. «En tant que dirigeants du G7, nous devons dire aujourd’hui: plus jamais ça.»

Le n ° 10 a demandé au conseiller scientifique en chef du gouvernement, Patrick Vallance, de travailler avec l’Organisation mondiale de la santé, le CEPI, l’industrie et d’autres scientifiques pour conseiller le G7 sur un processus plus rapide pour développer des injections, des traitements et des tests pour les pathogènes courants.

Les dirigeants du G7 utiliseront vendredi une réunion virtuelle pour discuter de la manière de lutter contre la pandémie et de redémarrer l’économie mondiale. Ce sera la première réunion des dirigeants du G7 à laquelle assistera le président américain Joe Biden, et comprendra également ses homologues au Canada, en France, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni, aux États-Unis, à la Commission européenne et au Conseil européen.

Faisant référence à un slogan clé utilisé à la fois par la campagne Biden et son propre gouvernement, Johnson a déclaré que « l’ingéniosité collective » pourrait aider les nations « à battre COVID-19 et à mieux reconstruire ensemble. »

Le n ° 10 a déclaré que le Royaume-Uni partagerait également la majorité de tout futur excédent de vaccins contre les coronavirus avec le pool international d’approvisionnement COVAX dans le but d’aider les pays en développement à vacciner leur population, Johnson étant prêt à encourager les dirigeants du G7 à engager des fonds supplémentaires pour COVAX.

Cela vient au milieu de l’inquiétude que les pays les plus pauvres du monde sont à la traîne dans leurs efforts pour mettre des coups dans les bras des gens.