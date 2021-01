Miriam Lord: Taoiseach bien élevé montre la patience d’un saint proverbial

La prochaine fois que Thomas Pringle aura son tour à Leaders ‘Questions, la meilleure chose que Micheál Martin puisse faire est de répondre avec un joli refrain de De Banks, ou mieux encore, par le biais du mime.

Le Taoiseach est trop bien élevé pour faire ce que la plupart des gens dans la même position feraient: contrer la question avec une demande polie de rediriger sa requête vers une partie postérieure de son anatomie car le Donegal TD ne prendra pas la peine d’écouter la réponse de toute façon. .

Les deux ont croisé le fer mercredi lorsque le député indépendant a accusé le gouvernement de ne pas sérieusement envisager une approche zéro Covid tout en ne s’engageant pas dans des discussions significatives avec le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord sur une stratégie coordonnée.

L’adjoint Pringle a parfaitement le droit de ne pas aimer ou d’accepter ce qu’il entend, mais le moins qu’il puisse faire en tant que TD est de s’offrir le Taoiseach et le Dáil, la courtoisie d’écouter

Depuis octobre, il cherche des détails sur les plans Covid-19 du gouvernement, écrivant au ministère du Taoiseach, au HSE et au ministère des Affaires étrangères pour rechercher tous les enregistrements de correspondance entre eux et leurs homologues concernés au sein de l’exécutif de l’Irlande du Nord et des Britanniques. gouvernement.

Il a obtenu une réponse décevante à ses demandes d’accès à l’information, trouvant peu de preuves de peu d’arrangements en place avec l’une ou l’autre administration. «De façon choquante», il n’a découvert aucun document sur zéro Covid, avec une «possibilité» que cette stratégie ait été négligée. « Je suis facétieux ici, Taoiseach, parce que je ne suis pas du tout choqué. »

Il pense que le gouvernement a «tourné» sur les difficultés liées à la mise en œuvre d’un plan d’élimination complète alors qu’il n’en a même pas discuté.

Non, a insisté Micheál Martin. La stratégie a été discutée au sein du gouvernement, mais les conseillers en santé publique ont été déconseillés. Il a également été débattu au Dáil mais les implications n’ont pas été «étoffées».

Quant aux relations avec les autorités du Nord, il a énuméré ses propres discussions sur «l’alignement» avec le Premier ministre et le vice-premier ministre, les contacts entre les médecins en chef des deux côtés de la frontière et les réunions du conseil ministériel Nord-Sud en cours.

Mais il n’y a pas de disques, a déclaré Pringle. « Ces discussions ont-elles lieu dans une cabine téléphonique ou quelque chose comme ça? » se demanda-t-il, pas impressionné par le manque d’informations dans la réponse du Taoiseach. «Les gens me demandent toujours quand je fais des questions aux dirigeants: que pense-je des réponses? Et je dis que je n’écoute jamais les réponses parce qu’elles ne veulent rien dire.

Richard Boyd Barrett, assis à proximité, eut un petit rire de joie à l’admission effrontée de son collègue.

Thomas était clairement frustré par la lenteur et la réticence de la réponse à ses demandes raisonnables déposées en vertu des règles sur la liberté d’information. Mais dire au Taoiseach (ou à tout autre représentant du peuple de Dáil Éireann) qu’il n’écoute pas les réponses qu’il obtient au parlement était très découragé. Cela piquait clairement, peut-être comme prévu.

Cynique

Mais cela a également donné à Micheál la chance de prendre le dessus. «Je ne suis pas aussi arrogant que vous, député. J’écouterais toujours les points de vue des autres et les points de vue des autres et je leur répondrais. Je ne les écarte pas comme vous et je ne suis pas aussi cynique que vous dans la mesure où vous ne vous souciez même plus de la réponse ou d’écouter la réponse. «

Thomas hocha vigoureusement la tête.

«Eh bien, tu ne devrais même pas poser les questions,» claqua Micheál. « D’accord? » Ce qui est assez juste.

L’adjoint Pringle a tout à fait le droit de ne pas aimer ou d’accepter ce qu’il entend, mais le moins qu’il puisse faire en tant que TD est de se permettre le Taoiseach et le Dáil, la courtoisie d’écouter. Mary Lou McDonald n’est certainement pas d’accord avec ce que dit le Taoiseach mais, par Dieu, elle n’en manque pas un mot.

Elle a écouté attentivement ce qu’il avait à dire lors de l’annonce mardi de nouvelles restrictions de voyage tièdes exigeant la mise en quarantaine obligatoire d’une petite cohorte de personnes venant de l’étranger. Elle s’est dûment formée une opinion.

« Absolument fou » mais pas inattendu, venant d’un gouvernement « clairement à six et sept » sans aucune idée de ce qu’il faut faire après la fin du verrouillage le 5 mars et affichant une « absence d’urgence, de leadership et de bon sens » avec un plan qui est seulement une «demi-mesure» et «inapplicable».

Le gouvernement avait pour but de « victimiser, diaboliser et abattre nos maisons publiques, pour une raison qui n’est mieux connue que de vous et de votre gouvernement »

Non. Je n’aime pas le plan. C’est tout ou rien, un verrouillage universel. Mais «étonnamment», Micheál a opté pour un système qui repose sur «la meilleure discrétion et le meilleur jugement des gens» pour s’isoler dans leur propre maison.

Mary Lou l’a exhorté à faire ce que les gens attendent et à diriger du front. Il n’a pas été surpris de recevoir cette réaction du chef du Sinn Féin.

« Je m’attends à ce que tout le monde mène de l’avant mais, malheureusement, vous avez été sur la clôture pendant beaucoup de temps et vous vous êtes accroché à la clôture aussi longtemps que vous le pouvez, » en descendant seulement pour « sauter dessus le train en marche quand il convient ».

Il a fait la une des journaux pour sa délectation du Daily Star en septembre. Souviens toi? Non? Il a rafraîchi sa mémoire. «Tous les pubs devraient ouvrir.» Qui dit ça? Mary Lou. Aah oui. Les pubs.

Danny Healy-Rae des Rural Independents, ayant utilisé son temps à Leaders ‘Questions (quand tout le monde a utilisé le leur pour interroger la gestion de la crise Covid) pour parler du resurfaçage des routes dans le Kerry, a abordé les retombées de la pandémie à un stade ultérieur.

«Le virus n’a pas traversé la mer d’Irlande», a-t-il déclaré, faisant écho aux remarques précédentes de Catherine Murphy lorsqu’elle a appelé à une répression des voyages et à une mise en quarantaine obligatoire pour les personnes arrivant de l’étranger. «Cela n’est pas arrivé au sud-est. Il est arrivé sur un vol ou sur un bateau.

Mais alors que le co-leader des sociaux-démocrates était préoccupé par la suppression du virus, DHR était furieux de la fermeture des pubs.

Maintenant, il est très méfiant que les nouvelles restrictions sont une «tentative tardive» du Taoiseach pour combattre la menace réelle de l’étranger. «Est-ce une mascarade? Ou s’agit-il simplement d’une tentative de dissimulation pour ne pas avoir fait ce qu’il aurait dû faire depuis le début? Il est très facile de fermer les pubs. Il est très facile de fermer le pays. Et c’est ce qu’il a fait et «ce n’est pas le virus qui l’a fait».

Son frère Micheal Healy-Rae voulait savoir «ce que le gouvernement a contre les publicains» parce qu’il y avait un effort concerté pour blâmer les pubs pour avoir propagé la pandémie.

Vraiment faux

Une allégation «qui s’est avérée totalement fausse en raison des faits». Les faits, rien de moins, et le fait que le virus devenait incontrôlable lorsque les pubs étaient fermés? Et pourtant, le gouvernement avait pour but de «victimiser, diaboliser et abattre nos maisons publiques, pour une raison qui n’est mieux connue que de vous et de votre gouvernement».

Micheál, l’air las des os, garda son sang-froid. «J’ai beaucoup de mal à comprendre ce qui vient d’être dit étant donné tout ce qui s’est passé dans ce pays», a-t-il soupiré. «Avez-vous appris quelque chose de ce qui s’est passé?» Il a la patience d’un saint.