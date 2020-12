Les députés européens de Viktor Orbán visent à éviter l’expulsion d’un groupe parlementaire

Le parti Fidesz du Premier ministre hongrois Viktor Orbán est confronté à un autre test pour savoir s’il peut conserver sa place dans le plus grand groupe politique du Parlement européen. Et encore une fois, il semble susceptible de s’accrocher – pour le moment.

Des membres de haut niveau du Parti populaire européen devraient décider mercredi de tenir un vote sur l’expulsion potentielle du chef de la délégation hongroise du Fidesz au Parlement, Tamás Deutsch, après avoir comparé les commentaires du chef du groupe PPE Manfred Weber aux slogans de la Gestapo et Police secrète hongroise de l’ère communiste.

Les remarques de Deutsch étaient les dernières d’une série d’affrontements entre le Fidesz et d’autres membres du PPE, qui ont abouti à la suspension du groupe des rangs du parti l’année dernière. Si un vote a lieu et que Deutsch est expulsé, cela pourrait inciter les 12 autres députés du Fidesz à se retirer également du PPE.

Mais malgré les conflits persistants, parmi la délégation allemande des démocrates-chrétiens (CDU) – le plus grand et le plus puissant groupe de députés européens du PPE et le parti frère de la CSU bavaroise de Weber – il y a encore des réticences à chasser Fidesz.

Deutsch a présenté ses excuses mardi à Weber et à «tous les autres collègues» dans un courriel aux membres du PPE vu par POLITICO.

« C’était une erreur de ma part, je suis désolé », a déclaré Deutsch dans l’e-mail. «Aussi, je reprends la comparaison malheureuse que j’ai utilisée. J’espère que nous pourrons apaiser les tensions et poursuivre notre travail ensemble pour l’amélioration de notre Union européenne commune dans un moment de crise où l’unité est plus que jamais nécessaire.

Mardi, après l’envoi des excuses, certains des membres les plus importants de la CDU n’ont montré aucun signe qu’ils étaient prêts à sanctionner le parti hongrois au pouvoir, du moins pas immédiatement.

« Je préconise qu’il y ait un débat intense mercredi et que nous utilisions ensuite la période de Noël pour réfléchir et prendre une décision pour la nouvelle année », a déclaré Daniel Caspary, le chef de la délégation de la CDU.

Le mois dernier, Deutsch a déclaré à la télévision hongroise que la Gestapo et l’AVO, la police secrète hongroise à l’époque communiste, avaient le «même slogan» que les précédents commentaires de Weber: «Si vous n’avez rien à cacher, vous n’avez pas à avoir peur. » Weber parlait de projets visant à lier le financement de l’UE aux normes de l’état de droit, auxquels la Hongrie s’était opposée.

Les critiques de Deutsch ont incité près de 40 députés, dirigés par l’eurodéputé autrichien Othmar Karas et principalement des pays du nord de l’UE, à faire une demande formelle pour l’expulser du groupe PPE. Ils ont fait valoir que ses commentaires constituaient une «déformation flagrante et intolérable des faits historiques» et que l’eurodéputé hongrois «ne doit plus saper la crédibilité du groupe PPE».

Expulser Deutsch exigerait une majorité des deux tiers des voix exprimées, selon les règles du groupe. Les responsables disent que cela est peu probable au sein du groupe de 187 membres. Vingt-neuf eurodéputés allemands et près de 30 eurodéputés espagnols, italiens et français ont défendu le Fidesz et Orbán en dépit des accusations selon lesquelles la Hongrie reculerait sur les normes de l’état de droit. Mardi, la Hongrie a fait face à de nouvelles critiques internationales de la part des défenseurs des droits LGBT et d’autres après que son parlement a adopté des amendements qui empêcheraient les couples de même sexe d’adopter des enfants et rendraient plus difficile l’adoption d’enfants par les parents seuls.

Les initiés disent que l’expulsion de Deutsch a de plus grandes implications pour l’Allemagne au-delà du Parlement, la chancelière Angela Merkel étant probablement réticente à mettre Orbán sur la touche après avoir atteint un compromis avec la Hongrie et la Pologne sur le lien entre les paiements de l’UE et le respect de l’État de droit afin que les dirigeants de l’UE puissent passer un montant historique de 1,8 € trillion de budget et de récupération la semaine dernière.

Certains responsables affirment que Caspary pourrait essayer de retarder tout vote sur l’exclusion de Deutsch et que ses collègues seraient enclins à suivre la ligne du parti.

«La plupart des PPE allemands ne changeront pas leur position… tandis que Merkel reporterait [the vote] jusqu’à l’éternité », a déclaré un eurodéputé allemand. Caspary a nié avoir reçu des instructions de Merkel sur Deutsch.

Un initié du PPE a déclaré que «si la CDU expulse le Fidesz, Orbán le prendra personnellement et déclarera une guerre aux intérêts économiques allemands en Hongrie… Pour Merkel, expulser le Fidesz n’est pas une décision de parti, c’est une décision de l’État.

Pourtant, puisque le vote se déroulerait au scrutin secret, il y a une chance que les députés allemands aient le sentiment d’avoir une marge de manœuvre, en particulier ceux de la CDU et de la CSU qui se disent fatigués des provocations répétées du Fidesz. Plusieurs responsables ont déclaré que Weber lui-même en avait assez du Fidesz et ont déclaré lors d’une réunion interne du groupe PPE la semaine dernière que «trop c’était trop».

« Caspary sera le grand coupable si aucune décision n’est prise demain », a déclaré l’initié du PPE.