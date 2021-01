Vaccin Covid-19: HSE prolonge l’intervalle entre le premier et le deuxième vaccin pour vacciner plus de personnes

Le HSE prolonge l’intervalle entre la première et la deuxième dose du vaccin Covid-19 de 21 à 28 jours dans un mouvement qui étendra les avantages du vaccin à plus de personnes.

Dans une lettre de jeudi, la direction HSE a été informée que l’intervalle était prolongé à 28 jours pour «toute personne qui reçoit sa première dose de ce vaccin à partir du lundi 18 janvier 2021».

Le vaccin Pfizer-BioNTech, le seul vaccin Covid-19 administré dans l’État, est efficace à environ 52% après la première dose, selon les données publiées par Pfizer le mois dernier.

L’extension de l’intervalle entre les doses signifiera qu’il y aura plus de premières doses de vaccin disponibles à administrer aux travailleurs de la santé de première ligne dans les hôpitaux et aux résidents et au personnel des maisons de soins infirmiers qui sont tous vaccinés aux premiers stades du programme de vaccination.

Le HSE a déclaré que le Comité consultatif national de l’immunisation a mis à jour ses conseils sur l’intervalle de dose du vaccin dans des lignes directrices publiées mercredi. Les lignes directrices montrent que le cycle de vaccination se compose de deux doses espacées de 21 à 28 jours.

«Si l’intervalle entre les doses est supérieur à 28 jours, la deuxième dose doit tout de même être administrée dès que possible. Le cours n’a pas besoin d’être redémarré », indiquent les directives.

Tous les établissements de soins de longue durée recevront de nouvelles brochures d’information pour leur permettre d’informer les résidents et le personnel du changement et les brochures de suivi sont mises à jour avec les changements.

«Il est d’une importance vitale que tous les stocks d’anciens documents d’information et de dépliants de suivi soient retirés de la circulation afin qu’ils ne puissent plus être utilisés à partir du 18 janvier», indique la lettre HSE du directeur général David Walsh à la direction du service de santé.

«Le vaccinateur doit confirmer au receveur au moment de la vaccination que sa deuxième dose est due 28 jours après la première dose. Les calendriers pour la deuxième dose de vaccinations doivent être mis à jour en conséquence. »

Une porte-parole du HSE a déclaré à l’europe-infos.fr que cette décision « nous permettra de maximiser nos ressources et de vacciner davantage de personnes à mesure que de nouveaux approvisionnements en vaccin arriveront dans le pays ».

«Pour ceux qui ont déjà reçu leur première dose, ils recevront toujours leur deuxième dose comme initialement prévu, et ne seront pas affectés par le changement.

«Ce nouveau changement n’aura pas d’impact sur la protection qu’il [the vaccine] offres », a-t-elle ajouté.

La direction des foyers de soins, le personnel et les proches des résidents ont appelé à une accélération du programme de vaccination à 24 heures par jour, sept jours par semaine, car le niveau élevé de virus dans la communauté entraîne une augmentation du nombre d’épidémies dans les soins. installations.

Le HSE a déclaré cette semaine qu’il y avait eu 142 éclosions dans les foyers de soins et qu’il en surveillait 103 de près. En incluant tous les établissements de soins de longue durée, il y a 279 éclosions ouvertes.

Le nombre de nouvelles éclosions dans les foyers de soins a plus que doublé pour atteindre 52 la semaine dernière.

Les gestionnaires des foyers de soins et les défenseurs des résidents des foyers de soins craignent que le vaccin ne soit administré dans des établissements de soins de longue durée qui luttent contre des épidémies où il y a 50 résidents et plus de 80% ont Covid.

Le vaccin ne peut être administré à quiconque a une infection Covid ou qui a eu une infection, présenté des symptômes ou testé positif au cours des quatre semaines précédentes.

La protection contre une première dose du vaccin n’entre en vigueur qu’au moins 12 jours et la dose unique est nettement moins protectrice que deux. Il y a 95 pour cent de protection contre deux doses.

Le HSE a déclaré cette semaine que plus de 77 000 vaccins Covid-19 ont été administrés, dont 69 378 vaccinations destinées au personnel de santé de première ligne.

47 600 autres vaccinations sont prévues pour la semaine prochaine, dont environ 3 900 recevront leur deuxième vaccination dans l’intervalle de 21 jours précédent.

Première dose

Au 13 janvier, 77303 personnes avaient reçu la première dose du vaccin Covid-19, selon le gouvernement Site Web du hub de données Covid-19, qui stipule que la page sera «régulièrement mise à jour».

Il est apparu jeudi que le déploiement des vaccins dans les maisons de soins infirmiers était enregistré avec un stylo et du papier, car le système informatique permettant de gérer le programme de vaccination n’était pas en place. Le TD indépendant Cathal Berry, qui est également médecin, a déclaré au Dáil qu ‘«en fait, nous combinons la médecine vaccinale de pointe du 21e siècle avec un moyen d’enregistrement du 13e siècle, qui est simplement un crayon et du papier». Le tánaiste Leo Varadkar a reconnu que la vaccination dans les maisons de retraite et dans les établissements de soins de santé était «un exercice de papier et de stylo pour le moment». Il a déclaré qu’un système de technologie de l’information (TI) avait été livré au HSE à la fin du mois de décembre. «Nous aurons vraiment besoin du système informatique lorsque nous irons chez les généralistes et les pharmacies. On me dit que nous serons prêts pour le moment où cela sera nécessaire, ce qui est probablement le mois prochain. »

Lors d’un briefing jeudi après-midi, le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré que 69 378 vaccins avaient été reçus par des agents de santé de première ligne et 7 925 personnes dans des établissements de soins de longue durée.

Le gouvernement espère qu’au moins quatre millions de personnes dans l’État seront vaccinées contre Covid-19 d’ici la fin septembre.

Les projections mises à jour envoyées par le ministre de la Santé Stephen Donnelly aux DT mercredi soir indiquent que si 700000 personnes seront vaccinées d’ici la fin mars, l’État s’attend désormais à recevoir quelque 3,7 millions de doses entre avril et fin juin et 3,8 millions supplémentaires. entre juillet et fin septembre. Cela signifierait qu’au moins 4 millions de personnes pourraient être vaccinées d’ici là.

On s’attend cependant à ce que la plupart des adultes soient vaccinés d’ici la fin de l’été, une fois que des vaccins supplémentaires auront été approuvés par l’Agence européenne des médicaments dans les semaines à venir.

L’Irlande a commencé à vacciner sa population fin décembre à l’aide du vaccin Pfizer / BioNTech.

Mardi après-midi, la première livraison du vaccin Moderna Covid-19 est arrivée dans le pays. L’Irlande a pré-commandé 875 000 doses du vaccin.

Sur Twitter, le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré que la première livraison était petite, mais que «chaque vaccin compte».

Le vaccin Oxford / AstraZeneca est entré dans la phase finale du processus d’approbation au cours de la semaine, selon l’Agence européenne des médicaments. Un communiqué de l’agence indique qu’un avis sur l’autorisation de mise sur le marché pourrait être émis d’ici le 29 janvier.